La vieja guardia sostiene a Pumas 7s, pero necesita respaldo

La arenga de Luciano González llegó por la transmisión internacional a todo el mundo. “¡Estamos todos dormidos!”, les gritó a sus compañeros en el entretiempo del duelo ante España. La reacción no llegó. El 7º puesto de Los Pumas 7s en el Seven de Singapur, tercera etapa del Circuito Mundial 2025/26, marcó un claro contrapunto entre las figuras de los últimos años dorados del equipo que se mantienen en el equipo y un recambio abrupto que necesita más rodaje para consolidarse como un grupo soporte efectivo.

Los Pumas 7s y una arenga en Singapur

Tras caer ajustadamente en sus tres partidos de clasificación el sábado, el equipo de Santiago Gómez cerró el domingo su participación con una derrota ante España por 26-14 y un triunfo ante Gran Bretaña por 14-10 que determinó su posición final. Marcos Moneta marcó tres tries y Lucho González el restante, dos estrellas mundiales que sostienen al equipo en medio de la transición. Ahora el equipo parte rumbo a la etapa de Perth, el próximo fin de semana, en el puesto 6º entre ocho equipos. En el comienzo de la temporada fue octavo en Dubai y subcampeón en Ciudad del Cabo: ahora quedó con 32 puntos, lejos del líder Fiji (52), campeón en Singapur tras derrotar a Francia en la final.

De cualquier manera, el Circuito se definirá en las últimas tres etapas, en las que no inciden las primeras seis. Tras una profunda sangría de jugadores consagrados, pilares fundamentales para ganar las últimas dos temporadas regulares, el objetivo es construir de cara al sprint final y, como meta última, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese proceso han aparecido jugadores promisorios, como Santino Zangara (en su segundo año con el equipo), Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac o Pedro de Haro, pero el recorrido por el Singapore National Stadium dejó en claro que el equipo carece de solvencia. La endeblez defensiva y las desatenciones en momentos clave (al final de cada parcial, sobre todo), fueron la marca distintiva en su paso por Asia.

Nadie ignora que la etapa de Singapur es una de las más exigentes históricamente para los Pumas 7, una de las pocas donde nunca pudieron coronarse (sí lo hicieron en Hong Kong por primera vez el año pasado). Un vuelo extenuante y el poco tiempo de adaptación al huso horario son los principales escollos. No es una excusa, pero sí un condicionante.

Martiniano Arrieta vuela por la pelota, ante. España Zach Franzen

Ante España, en la semifinal por el 5º puesto, se vio la peor cara de Pumas 7s en esta etapa. En cada una de las tres derrotas de la clasificación del sábado, aunque dolorosas y con errores puntuales que lo alejaron del triunfo, el equipo tuvo posibilidades concretas de ganar. Ante Australia tuvo amplias chances de darlo vuelta en el segundo tiempo y en los dos siguientes partidos ante Nueva Zelanda y Francia consiguió adelantarse en los últimos segundos para terminar perdiendo en la acción final ya con el tiempo cumplido.

Últimos en la tabla general, los españoles volvían a estar enfrente por cuarta vez en cuatro certámenes consecutivos y buscaban ampliar el invicto en ese lapso, incluida la dolorosa semifinal de la definición de la temporada pasada en Los Ángeles. Un equipo combativo que se afianzó en la elite y se convirtió en un dolor de cabeza para los argentinos. De entrada se observó que sería otra jornada larga. De la salida nomás, Bolinches recibió, quebró tres tackles y habilitó a Trevithick para el primero de sus tres tries. La acción se duplicó sobre el final del primer tiempo: el potente español vulneró fácilmente la resistencia de Arrieta y habilitó al velocista. Otra conquista a segundos del inicio del segundo tiempo tras una pérdida no forzada en el ruck posterior a la recepción puso al partido fuera de alcance. De no haber sido por dos solos de Moneta, que de la nada se generó dos tries, la diferencia habría sido mayor.

En su presentación de despedida, los Pumas 7s lograron salvar el honor con una victoria 14-10 ante Gran Bretaña que sólo tiene mérito por el resultado (fue el único triunfo en el certamen), pero no por la actuación. Otra vez fueron dos acciones individuales de sus figuras las que levantaron al equipo. Primero Luciano González, haciendo gala de su incontenible combo de potencia y velocidad una vez más, y tras el descuento inglés (otra vez al final del primer tiempo, un karma en este certamen), Moneta apoyó el suyo tras jugar rápido un penal atrás de mitad de cancha y tomar desprevenida a la defensa rival, que pestañeó y cuando se dio cuenta estaba buscando la pelota abajo de los palos. Gran Bretaña volvió a descontar e incluso contó con la última pelota para dar vuelta el partido, pero esta vez sí la defensa argentina respondió.

Ahora los Pumas 7s parten rumbo a Perth, aunque ya sin excusas: las condiciones son idénticas para todos. En Ciudad del Cabo y aun en las derrotas del sábado en Singapur, el equipo demostró que no está lejos de los principales animadores. Marcos Moneta y Luciano Goonzález siguen perteneciendo a la elite de la disciplina. Es cuestión de que el grupo soporte se consolide.