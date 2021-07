Los All Blacks golearon 102-0 a Tonga, potencial rival de los Pumas en el Mundial de Japón 2023

Aplastante. Sin piedad, de punta a punta. Los All Blacks demolieron hoy a Tonga, potencial adversario de los Pumas en la Copa del Mundo de Francia 2023, por 102-0 (el primer tiempo finalizó 43-0): sumaron 16 tries, en un test match jugado en el Mount Smart Stadium de Auckland. Así, el seleccionado volvió a vencer a los tonganos por el mismo marcador que hace 21 años. Otra ocasión en la que vuelven a superar la barrera de los 100 puntos.

En apenas 20 minutos de juego, los neozelandeses ya sumaban seis tries ante Tonga, que jugará una eliminatoria contra Samoa para definir el representante “Oceanía 1”, que clasificará para integrar el Grupo D del Mundial de 2023 junto a Inglaterra, Argentina, Japón y un equipo de América.

Los tries de Nueva Zelanda fueron obra de Will Jordan (5), Brad Weber (3), Dalton Papalii (2), Damian McKenzie, Luke Jacobson, Richie Mo’unga, Rieko Ioane, Patrick Tuipulotu y George Bridge, con siete conversiones de Mo’unga y cuatro de Beauden Barret.

Tonga lució desarticulado desde el inicio del juego. Le costó demasiado superar la mitad de la cancha ante una presión asfixiante y volvió a perder 102-0 como hace 21 años, igualando ese triste récord y llenándolo de dudas para la eliminatoria. Precisamente, Samoa, adversario de Tonga en esta fase clasificatoria, también perdió en el Mount Stadium ante All Blacks Maorí por 38 a 21, en el partido que sirvió de antesala.

Sin embargo, este resultado no es el más abultado en la historia de los hombres de negro. La máxima victoria de los All Blacks se dio en el Mundial 1995: 145-17 frente a Japón. Hoy, el escurridizo Jordan, con cinco tries, estuvo a uno de igualar la mejor marca neozelandesa: Marc Ellis apoyó en seis ocasiones en la mencionada gesta ante los nipones. Del otro lado, para Tonga representa un mazazo enorme, ya que aquel 102-0 del 2000 había sido el peor resultado. Hoy lo igualó.

Will Jordan marcó cinco tries y fue una de las grandes figura de los All Blacks en la goleada 102-0 contra Tonga. Agencia AFP - AFP

El equipo de Ian Foster no mostró piedad contra sus oponentes en su primera prueba del año en la noche de sábado en Auckland, pero después el entrenador de los All Blacks valoró la actitud de sus rivales. “No estuvimos felices el año pasado cuando no tuvimos rugby. Este año ya tenemos algo y es importante. Claramente, el itinerario ha puesto a Tonga en una posición comprometida, pero ellos han estado ansiosos por jugar y merecen mucho crédito por eso”, destacó el entrenador.

Foster hizo hincapié en lo complejo que resultó (y resulta) la pandemia de Covid-19 en el mundo del rugby. “Dentro del entorno actual, hay que tomar lo que hay. Más allá del marcador, para Tonga el partido fue importante del mismo modo que lo fue para nosotros. La cuarentena tuvo un impacto muy grande, pero no faltemos el respeto al hecho de que 23 tonganos representaron a su país y dieron todo lo que tuvieron a su alcance”.

Damian McKenzie apoyó uno de los tries de los All Blacks en el triunfo ante Tonga Agencia AFP - AFP

