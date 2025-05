Los Pumas 7s, en el Mundial, en busca de un desquite por el que esperaron un año

Un chispazo encendió la mecha. Rodrigo Isgró reaccionó ante una embestida de Paulin Riva, lo levantó con un tackle y lo enterró. Una acción imprudente que desencadenó en una trifulca general y le valió una sanción de cinco partidos al mendocino, tres de ellos en los Juegos Olímpicos de París. La última gran final, hace un año, en Madrid, dejó un sabor agridulce, con la confirmación de ser un equipo competitivo y una derrota en la final ante Francia que terminó con la expulsión de una de sus figuras. Este sábado, en Los Ángeles, los Pumas 7s buscarán reafirmarse como el mejor equipo del mundo.

El Dignity Health Sports Park, que albergará el seven en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recibirá la gran final, un formato que World Rugby instrumentó para el 2024 y el 2025: un ganador de la serie, que se define por los puntos acumulados en todas las etapas, y un campeón de la temporada, que se dirime en un fin de semana, con los ocho mejores equipos del año. Argentina se llevó los títulos de la serie, perdió la final de Madrid en 2024 y este sábado arrancará su camino ante Gran Bretaña, a partir de las 16:34.

A las 19:35 los Pumas 7s se medirán ante Francia, rival contra el que se generó una pica especial, que explotó en esa final de Madrid y se incrementó en los Juegos Olímpicos de París, con los silbidos de los hinchas locales ante cada aparición de Argentina y la eliminación en los cuartos de final. “Somos dos equipos latinos, con mucha pasión. Va más allá del juego. Hay otros equipos que van a hacer su plan de juego y listo. Nosotros, los latinos, somos más pasionales. Es vida o muerte, que no debería ser así. Con Francia siempre fue un partido distinto y ahora se acrecentó un poco mas”, explicó Santiago Gómez Cora en diálogo con LA NACIÓN.

La última vez que se vieron las caras fue en Hong Kong, hace poco más de un mes. Los Pumas 7s ganaron 12-7 una final caliente, con polémica. Joé Quere Karaba impactó contra Santiago Álvarez Fourcade y mordió a Santiago Mare. “Tuve una charla con el entrenador de ellos para calmar las aguas. Hablé con los árbitros, me dijeron que no iban a sancionar al jugador. Si por la parte legal no puedo ir, voy por la parte humana... Tuve una reunión con el entrenador, le mostré las imágenes para que hable con él porque va a perjudicar a su equipo. Lo vio, me pidió disculpas y me dijo que iba a hablar. Fue para bajar los humos porque si no va a terminar en una batalla campal con los chicos. Dentro del juego, todo. Fuera de la ley, nada.”, describió Gómez Cora.

Francia, que renovó su plantel casi en su totalidad post Juegos Olímpicos, fue uno de los rivales que más complicó a Argentina en esta temporada. Si bien los Pumas 7s ganaron los tres enfrentamientos, todos fueron por un margen estrecho, de menos de un try de diferencia. “Por supuesto que la derrota en la Gran Final fue dura”, admitió Marcos Moneta. “Pero fue realmente duro perder contra Francia en los Juegos Olímpicos. Pasamos dos o tres meses después intentando comprenderlo y ver donde fallamos. Aprendimos muchísimo sobre nosotros”, agregó. A las 22:46, la selección nacional cerrará la fase de grupos ante Sudáfrica, otro rival que implica un desafío físico, con una gran batalla en el contacto. Los dos mejores se clasificarán a las semifinales, que se disputarán el domingo. El otro grupo lo integran Fiji, España, Nueva Zelanda y Australia.

¿Qué jerarquía le dan los Pumas 7s a esta Gran Final? El entrenador lo transita como cualquier otro fin de semana de competencia. Incluso lo ubica por debajo de la etapa de Hong Kong. “Si me decías antes de la temporada prefería ganar Hong Kong porque es historia pura, es la meca del seven. Yo a esta serie final la tomo como una etapa más. Sabemos lo que significa, pero no queremos cargarle presión al equipo ni decir ´si no va esto, no va nada´. La queremos ganar como todas”, argumentó Gómez Cora. “De hecho, el año que viene desaparece este formato y Hong Kong no desaparece nunca. Hong Kong es un torneo de 50 años, fui 25 veces. Era mi gran deuda pendiente, hoy puedo morir en paz porque ya lo gané. Para mi vale más Hong Kong que este show que monta alguien que quiere espectáculo. Yo quiero rugby”.

La gran novedad en el plantel es el retorno de Lautaro Bazán Vélez, que vuelve después de tres años, luego de su paso por el rugby de 15. Tras su readaptación durante los últimos meses, lo testearán en los Ángeles con la idea de darle ritmo de competencia. El otro que regresa es Santiago Vera Feld, que no fue convocado a la gira por Asia. Alejo Lavayén es el que viajó y quedó afuera del plantel de 13.

Entrenamiento del equipo de rugby Los Pumas seven, con miras a la etapa de Los Ángeles, final del Circuito Mundial de Seven. Lautaro Bazán Vélez Fabián Marelli

Hace 21 años, los Pumas 7s ganaron su primer título en el circuito mundial, en Los Ángeles. A Gómez Cora, presente en esa consagración como jugador, no lo interpelan los recuerdos. “No vibro con las emociones. Soy bastante desapegado. Yo me vacío, regalo las cosas. Trato de no apegarme a los recuerdos: el pasado es nostalgia, el pasado es incertidumbre y el presente es lo que nos hace mejorar continuamente”, describe, casi de memoria. El presente está en los Ángeles y el objetivo es coronar una temporada perfecta.

Las Yaguaretés afrontarán el repechaje

La selección femenina de seven se jugará su destino en el circuito durante el fin de semana. Si quedan entre las mejores cuatro del repechaje clasificarán a la segunda categoría del SVNS, que tendrá una restructuración en sus competencias.

Las Yaguaretés debutarán el sábado ante China a las 15:06, luego se medirán ante Irlanda a las 17:45 y cerrarán la fase de grupos ante Sudáfrica, el domingo a las 14:00. Las primeras de cada zona se asegurarán la clasificación, mientras que las segundas y las terceras se enfrentarán entre sí para definir a los otros semifinalistas.