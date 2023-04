Los Pumas 7s en el Seven de Singapur: con una brillante definición de Marcos Moneta, superaron a Gran Bretaña en la última jugada

escuchar

Con todo en contra y arrinconado en su campo: 12-17 abajo en el marcador, un jugador menos por la amarilla a Matías Osadczuk y sin jugar bien durante los 14 minutos. Así transitaron los Pumas 7s el último tramo del encuentro que cerró el Grupo D del Seven de Singapur. Hasta que apareció Marcos Moneta a cambiar los planes: interceptó un pase largo cuando sobraban jugadores, recorrió 70 metros y se zambulló debajo de los palos para ganarlo en la última pelota con la posterior conversión de Gastón Revol. Una victoria necesaria, para seguir construyendo el carácter del equipo y para evitar en los cuartos de final a Nueva Zelanda, el mejor seleccionado de la actualidad, que pasó sin sobresaltos el difícil Grupo A.

No fue un partido bien jugado por Argentina, que estuvo inconexo, perdió el control de las acciones y sufrió en defensa. Las victorias ante Irlanda por 10-0 y ante Japón por 42-7 ya les habían garantizado el boleto a los cuartos de final por lo que pudieron regular y ubicar entre los suplentes a Gastón Revol y Rodrigo Isgró, dos piezas importantes en el equipo titular. A los dos minutos empezaron ganando con el try de Matías Osadczuk, pero los europeos aprovecharon sus momentos con los dos tries de Tom Williams y el potente Femi Sofolarin. Germán Schulz sumó el suyo y la última palabra la tuvo Moneta, con una excelente lectura e intuición que lo convierten en un jugador de elite. No es sólo velocidad y destrezas con el pie, sino un wing que está constantemente conectado con el juego y sabe esperar su oportunidad.

Fue el try número 30 de Moneta en la temporada y se ubica cuarto en la tabla detrás de Vaa Apelu Maliko (Samoa), Akuila Rokolisoa (Nueva Zelanda) y Jordan Conroy (Irlanda). También abrió el marcador en el duelo ante Japón, que Argentina resolvió con holgura. El resultado final fue 42-7, estableciendo las grandes diferencias que hay entre ambos seleccionados, aunque los asiáticos lograron superar a Irlanda y cayeron en la última jugada ante Gran Bretaña. Luciano González, Rodrigo Isgró (2), Matías Osadczuk y Germán Schulz marcaron las otras conquistas argentinas en el National Stadium de Singapur.

En el primer turno, los Pumas 7s vencieron 10-0 a Irlanda y mostraron su mejor cara: un equipo impenetrable en defensa y oportuno para marcar puntos. Matías Osadczuk abrió la cuenta, tras una gran jugada de primera fase y una asistencia desde el piso de Tomás Elizalde, mientras que Luciano González anotó el suyo luego de un error en un pase rival. El riojano, que viene de ser elegido en el equipo ideal de Hong Kong, volvió a tener una muy buena producción con su fortaleza física en los duelos tanto en ataque como en defensa.

Los conducidos por Santiago Gómez Cora administraron muy bien las cargas en el primer día y llegan frescos a la segunda jornada de competencia. Ya aclimatados en Asia, tienen todo para llegar en buenas condicones a los cuartos de final, cuando se enfrenten con Australia. En esta temporada superaron a los Wallabies 28-15 en las semifinales por el quinto puesto en Dubai y cayeron 29-10 en la fase de grupos en Sídney. Será el tercer enfrentamiento en la temporada ante el último campeón del World Seven Series, que en este 2023 atraviesa una etapa de recambio y lucha por estar entre los primeros cuatro del ranking para asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos. El encuentro que arrancará a la 1:40 también estará enfocado en esa tabla.

