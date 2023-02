Los Pumas 7s, subcampeones en Los Ángeles: cayeron frente a los All Blacks en la final, pero consolidaron un gran momento

escuchar

América del Norte siempre es un lugar que le sonríe a los Pumas 7s. En Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022 conquistaron tres de los cuatro títulos de su historia. El último, en Canadá, rompió una sequía de 13 años sin conquistas, pero también sirvió para confirmar que el proceso de Santiago Gómez Cora va por el carril correcto.

“Para Los Pumas 7s fue confirmar que lo hecho en los Juegos Olímpicos no había sido algo aislado, sino que se había armado un equipo competitivo sostenible en el tiempo donde más allá de los nombres”, sostuvo en la previa el entrenador. Y América del Norte volvió a mostrar un guiño positivo al proyecto: de las 17 finales de la historia de los Pumas 7s, cuatro llegaron después de Tokio. Dos victorias y dos derrotas, pero con las certezas de tener bases sólidas y estar instalados en la elite.

Nueva Zelanda fue clínico en la final y aprovechó sus momentos para imponerse por 22-12. Marcó la diferencia en el primer tiempo, con una jugada vital para el desarrollo: en la última pelota, Agustín Fraga tuvo el try a pocos metros del ingoal, pero no logró controlar la pelota y los All Blacks contraatacaron desde su propio ingoal para la conquista de Leroy Carter, una de las figuras.

El 0-17 pareció un golpe anímico, aunque los dirigidos por Santiago Gómez Cora tuvieron la paciencia necesaria para llevar a cabo su plan. Tobías Wade y Agustín Fraga pusieron el marcador a tiro, pero una salida imprecisa de mitad de cancha le dio las últimas posesiones a Nueva Zelanda. Argentina estuvo en partido hasta que lo liquidó Brady Rush, que tiene una particularidad: hace poco más de un mes, en la definición de Hamilton, fue el jugador que sobre el final no pudo ejercer presión sobre el ingoal en la caída ante Argentina. En los Ángeles tuvo su revancha.

Para llegar a la final los Pumas 7s dejaron en el camino a dos rivales fuertes, como lo son los de las islas del pacífico. Además, dos seleccionados directos en la pelea por terminar entre los mejores cuartos del ranking a fin de temporada para clasificar directamente a los Juegos Olímpicos.

Samoa estuvo lejos de ser un partido sencillo, un rival que había eliminado a la Argentina las últimas tres veces que se cruzaron en cuartos de final. Samoa cedió la pelota y apostó a su defensa. Los Pumas 7s pudieron destrabarla por su talento individual y también el juego en equipo, una simbiosis que suele funcionar en el seleccionado argentino. Un claro ejemplo de lo primero fue la genialidad de Marcos Moneta para abrir el marcador. Recibió un pase incómodo, arrinconado al touch y a 60 metros del ingoal. Lo resolvió con un rastrón corto y un sprint inalcanzable para los defensores.

Así como Moneta se inventó un try, los otros dos fueron culto a la paciencia y al trabajo. Luciano González apoyó el suyo, a pura potencia, sacándose dos rivales de encima en los metros finales. El último, cuando el resultado estaba 14-12, fue obra de Rodrigo Isgró, tras una larga secuencia de pases para lograr superar una defensa que presentó pocas fisuras.

En las semifinales ante Fiji, el bicampeón olímpico, los Pumas 7s empezaron a ser dominantes desde la salida inicial que recuperó Matías Osadczuk y terminó en el try de Rodrigo Isgró. Fueron punzantes en ataque, aunque sufrieron en defensa en el primer tiempo y el conjunto de Oceanía pasó al frente con dos conquistas que no necesitaron demasiado esfuerzo. Pero el ataque funcionó y el seleccionado argentino lastimó cuando tuvo la pelota. Dos apiladas de Marcos Moneta terminaron en el try de Luciano González. El propio Moneta anotó el suyo, esta vez sin ninguna de sus carreras características, sino por el buen traslado de pelota. El héroe terminó siendo Santiago Álvarez Fourcade, uno de los líderes del equipo, que marcó el suyo a menos de dos minutos para el final.

Después de seis de las once etapas disputadas, los Pumas 7s integran el podio, y quedaron segundos igualados con Sudáfrica, lo que confirma su madurez y regularidad. En el torneo que coronó a Gastón Revol como el jugador más torneos en la historia, volvieron a estar a la altura. El próximo fin de semana sigue en Vancouver.