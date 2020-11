Los Pumas-All Blacks. El dolor de Will Jordan y Anton Lienert-Brown: "Estamos tan decepcionados como ustedes" Crédito: captura de video

Los All Blacks no salen todavía de su aturdimiento por la sorpresiva derrota ante los Pumas en el Tri-Nations. Y para peor, la prensa neocelandesa fue muy dura con la selección más poderosa del rugby mundial. "Argentina hizo historia y los All Blacks tienen la clase de problemas que sugiere que son horriblemente vulnerables y altamente vencibles", escribió Gregor Paul en el New Zealand Herald, el principal diario del país.

Ahora, para intentar recuperar el ánimo, dos jugadores de los All Blacks se prestaron para un video de la cuenta oficial del seleccionado neocelandés, en el que aseguran que trabajarán duro para revertir la situación y cambiar el panorama en el certamen.

Anton Lienert-Brown dijo: "Hola, fanáticos de los All Blacks. Sabemos que no conseguimos el resultado que queríamos el fin de semana y estamos igual de decepcionados que ustedes. Pero ya estamos trabajando duro para asegurarnos de revertir nuestra imagen durante el próximo par de semanas. Apreciamos todo el apoyo".

En tanto, Will Jordan se sumó a las palabras de su compañero de equipo: "Los queremos, sentimos todo su apoyo. Estamos ansiosos por poder enfrentar a Argentina de nuevo en unas semanas y hacerlos sentir orgullosos".

No solo la prensa neocelandesa reaccionó ante uno de los resultados más inesperados del año y de los últimos tiempos. "No habrá un solo fanático del rugby, al menos fuera de Nueva Zelanda, que no se alegre por la histórica victoria de Argentina contra los All Blacks en el estadio Bankwest", se leyó en la crónica digital del Daily Telegraph inglés. "Después de 402 días sin partidos internacionales, Argentina venció a los All Blacks por primera vez en la historia para asegurar la victoria más importante de su historia", escribió Tom Decent, del Sydney Morning Herald australiano.

El esfuerzo de Rodrigo Bruni, que se apodera del balón, ante el acoso de Aaron Smith Crédito: VillarPress

