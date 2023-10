escuchar

PARÍS, Francia.- Una sola cosa sería más importante. Jugar la final de un Mundial supera lo que vivirán este viernes los Pumas. Hacia eso apuntan. Para alcanzarla, tendrán que sortear el desafío más grande en sus 113 años de historia cuando se enfrenten con los All Blacks, en una semifinal de Francia 2023.

Desde las 16 de Buenos Aires y en el Stade de France, de Saint-Denis, la Argentina se cruzará con Nueva Zelanda, la mayor potencia de este deporte, en la primera semifinal de esta Copa del Mundo, la tercera en su currículum. Los All Blacks son, por antecedentes y por actualidad, amplios favoritos. Todo desenlace que no incluya a los oceánicos accediendo a una nueva definición equivaldrá a uno de los batacazos más grandes de todos los tiempos.

Gonzalo Bertranou en la práctica final, en Saint Denis; el medio-scrum vuelve a la alineación titular, tras ausentarse en el triunfazo sobre Gales. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Si los Pumas tienen una posibilidad será menos por cuestiones técnicas que por su indeclinable espíritu de lucha, algo que en el rugby vale más que pasarse bien la pelota o dominar en el scrum. Un sueño que se sostiene por la fortaleza mental del equipo y el empuje de buena parte de la Argentina.

Estar entre los cuatro mejores es uno de los objetivos con los que llegaron los Pumas a Francia, y también desde que se realizó el sorteo del Mundial, tres años atrás, pero que había entrado en una nebulosa después de una desconcertante actuación en el debut ante Inglaterra. Aunque los desempeños que siguieron frente a rivales menores no fueron del todo buenos, sirvieron para forjar el carácter del equipo, que apareció en los momentos clave: sobre el final del cruce con Japón para alcanzar la clasificación para los cuartos de final y en todo el segundo tiempo del duelo del sábado pasado contra Gales. Los Pumas impusieron su autoridad. Ahora necesitarán de ella y de mucho más. Acaso, sin tanta presión, con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de jugar los siete partidos, se lancen a jugar y alcancen el estatus que a lo largo del ciclo de Michael Cheika insinuaron tantas veces.

Cheika sonríe en el captain's run; el australiano confía en sus dirigidos y en el trabajo mental que hizo con ellos. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Nueva Zelanda también comenzó el certamen con el pie izquierdo y una derrota, a manos de los locales en el partido inaugural. Al contrario de la Argentina, su recuperación fue inmediata. En los siguientes partidos mostró todo su potencial y alcanzó su máxima expresión al dejar atrás a Irlanda, el primer favorito, en un vibrante choque de cuartos de final. El Trébol lo había vencido cinco veces en los anteriores ocho enfrentamientos. A este duelo los hombres de negro llegan aceitados y aun con más sed de revancha. Los All Blacks también tienen su amor propio.

Hace cuatro años, tenían todo para llegar a la final en Japón pero se toparon con la solidez de Inglaterra, que los venció por 19-7 y los empujó a jugar por el tercer puesto. Dicen haber aprendido de la lección. Dicen, también, que escarmentaron de las derrotas recientes ante los Pumas. Después de 33 partidos sin saber lo que era vencer a los All Blacks, el seleccionado argentino lo logró por primera vez en 2020 y repitió en 2022, ya bajo la tutela de Cheika.

Ian Foster, el entrenador principal de All Blacks, mira una entrada en calor de sus dirigidos; su ciclo no es todo lo sólido que desean los neozelandeses. Thibault Camus - AP

Dos antecedentes que no pueden ser tomados como referencia directa. De hecho, en ese lapso también hubo cinco triunfos neozelandeses, la mayoría, con goleada. Como dijo el australiano, no obstante, los triunfos conservan un valor importante: los jugadores argentinos saben lo que es estar en esa situación, saben cómo deben reaccionar en los momentos importantes, saben qué errores no pueden permitirse.

Si los Pumas tienen una posibilidad de ganar, ella se basa en el costado mental. Un factor importante en este sentido será el aliento del público. Cuando la hinchada argentina logra meterse en la cancha, se convierte en un factor más. Ocurrió en el final del partido con Japón y durante todo el segundo tiempo frente a Gales. Para eso, primero tiene que emerger la garra desde el césped.

“Hay que contar con que ellos se equivoquen para poder ganar”, reconoció el wing Emiliano Boffelli. Es cierto, tanto como que a esos errores hay que forzarlos. Fue así como los Pumas obtuvieron las dos victorias anteriores. La vulnerabilidad de los All Blacks, a lo largo de todo el ciclo del entrenador Ian Foster, pasa por cierta inestabilidad mental. Si los argentinos consiguen presionarlos con el tackle, ensuciarles las formaciones fijas, disputarles y enlentecerles la pelota en el ruck y anotarles cada vez que tengan oportunidad, por más que no sea por medio de penales, lograrán generarles dudas.

Emiliano Boffelli embiste en el último partido que la Argentina sostuvo con Nueva Zelanda, un 12-41 en Mendoza por el Rugby Championship, en julio; los Pumas ganaron dos de los últimos siete encuentros del historial. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Más fácil decirlo que hacerlo. Nueva Zelanda es un superior en todos los aspectos del juego y tiene individualidades de elite en todos los puestos, más entrenadores experimentados e, incluso, encargados especializados en la cuestión mental.

Será la tercera semifinal para los Pumas, que, si bien se enfrentarán con el rival más exigente, llegan mejor preparados que las dos veces anteriores. Dos integrantes del staff, Felipe Contepomi y Juan Martín Fernández Lobbe, estuvieron en la derrota ante Sudáfrica en la de 2007 en este país, y 12 jugadores fueron partícipes de la caída frente a Australia en Inglaterra 2015. Con ellos, y con un entrenador principal que estuvo en la vereda de enfrente esa tarde, el equipo llega con experiencia suficiente como para saber cómo se juega un partido de esta naturaleza.

Saml Whitelock, segunda línea y referente del equipo negro, que hará su haka antes de la semifinal contra los Pumas en el Stade de France. Hannah Peters - Getty Images Europe

Cheika sorprendió reincorporando a Gonzalo Bertranou como medio-scrum titular, aduciendo que se ajusta mejor al plan de juego que propondrá para este encuentro, cuando Tomás Cubelli había sido una de las figuras contra Gales. ¿Mayor utilización del pie? ¿Más solidez defensiva? Los All Blacks recuperaron a Mark Tele’a, wing potente y de gran capacidad aérea, pero no tan sólido en la marca, al igual que el fullback Beauden Barrett. Hay una posibilidad por las puntas.

Cuando empiece el partido, todos los antecedentes y las especulaciones quedarán atrás. Los Pumas están ante el momento más importante de su historia. La exigencia que demandará es la máxima que se puede encontrar en este deporte. La lógica les juega en contra. Nada les impide soñar.

A pesar de su disruptivo rendimiento en la victoria contra Gales, Nicolás Sánchez volverá a ser suplente este viernes; el tucumano patea a los palos en la práctica del jueves en Saint-Denis. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Las formaciones de los Pumas vs. All Blacks

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Tele’a; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Sam Cane (capitán), Ardie Savea y Shannon Frizell; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Tyrel Lomax, Codie Taylor y Ethan De Groot.

Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Tele’a; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Sam Cane (capitán), Ardie Savea y Shannon Frizell; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Tyrel Lomax, Codie Taylor y Ethan De Groot. Entrenador: Ian Foster.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamati Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papapli’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Angus Gardner (Australia). Hora: 16 de la Argentina (21 local).

16 de la Argentina (21 local). Cancha: Stade de France, de Saint-Denis.

Stade de France, de Saint-Denis. TV: ESPN, TV Pública y Star+.