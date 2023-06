La lista de los Pumas: con 48 nombres y casi ninguna sorpresa, comienza la carrera hacia el Mundial Francia 2023

escuchar

Cuarenta y ocho quedan en la línea de partida. Francia 2023 es la meta. Sólo 33 llegarán a destino. El entrenador de los Pumas, Michael Cheika, dio a conocer la lista de los jugadores que realizarán la preparación para el Mundial. No hay sorpresas en función de la estimación que publicó LA NACION el miércoles pasado, pero sí confirmaciones y algunas novedades.

El head coach australiano tendrá cinco partidos para sacar conclusiones y decidir los nombres definitivos. Tres por el Rugby Championship ante las potencias del sur, un test match adicional contra Sudáfrica en Vélez y un último ante España en Madrid a dos semanas del debut mundialista, posiblemente con la lista cerrada.

Como se anticipaba, la convocatoria incluye a Rodrigo Isgró y Luciano González, jugadores que tuvieron una excelsa labor con la camiseta de Pumas 7s en la pasada temporada del Circuito Mundial de Seven.

Santiago Chocobares viene de ser campeón del francés Top 14, con un try para Toulouse frente a La Rochelle en la final. gaspafotos

Además, reaparece el medio-scrum tucumano Gonzalo García, que en diciembre había sufrido una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y de quien se anticipaba que no llegaría en condiciones. No obstante, se recuperó a tiempo y peleará por un puesto con Lautaro Bazán Vélez. García sumó tres presencias en el Rugby Championship 2021, pero una lesión en un hombro lo marginó del seleccionado durante todo 2022. Cuando volvió a jugar en Zebre, de Italia, en el primer partido se lastimó una rodilla.

También se destacan los regresos del wing Sebastián Cancelliere y el tercera línea Joaquín Oviedo (2 caps en 2021), de buena temporada en Perpignan, que no habían sido tenidos en cuenta durante el primer año del ciclo del australiano, y el de Lucio Sordoni, que encontró continuidad en Glasgow tras una serie de lesiones. Como se presumía, reaparece Santiago Chocobares, figura de Toulouse y campeón de Francia, totalmente recuperado de una avería en una rodilla que lo marginó del 2022 de los Pumas.

Cabe aclarar que Marcos Kremer no podrá actuar durante el Championship y el amistoso con Sudáfrica por una sanción que le pesa tras la expulsión que sufrió jugando para Stade Français al inicio del partido de playoffs frente a Racing 92.

En cambio, se confirmó que Benjamín Urdapilleta no será tenido en cuenta. El nuevo apertura de Clermont había sido incluido por Cheika en su primera convocatoria, en julio pasado, y actuó en tres partidos del Rugby Championship, pero luego no volvió a ser parte. Entre otros jugadores que tuvieron acción durante el ciclo de Cheika y no fueron citados esta vez aparecen Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Rodrigo Martínez, además de Eliseo Morales, que se rompió ligamentos en el último compromiso de Pampas en el Super Rugby Americas.

Marcos Kremer no podrá protagonizar el Championship ni el amistoso siguiente con Sudáfrica, por haber sido suspendido por la liga francesa. Juan Gasparini

“Este año es una gran oportunidad para nuestro equipo y todos estamos comprometidos en tomarla. El objetivo es prepararnos de la mejor manera, para estar preparados para ganar la Copa del Mundo”, expresó Cheika en un comunicado. “Hemos tratado de diseñar cada paso para llegar a la Copa del Mundo en nuestra mejor versión. Y dentro de esa planificación decidimos conformar un plantel extendido con todos los jugadores con los que queremos afrontar cada uno de los desafíos del calendario, ya sea el Rugby Championship, los compromisos de Argentina XV y el Mundial de Francia. Este plantel tiene mucha diversidad, hay jugadores con mucha experiencia, otros que están en los puntos más altos de su carrera y otros que están dando sus primeros pasos y tratando de dejar su huella. Todos juntos estamos hambrientos de lograr los objetivos como equipo”, continuó el seleccionador.

Aunque la mayoría de los jugadores ya se encuentra entrenándose por su cuenta –muchos de ellos, en el predio de la UAR, de Ingeniero Maschwitz–, todos se reunirán en Mendoza recién el lunes previo a la primera fecha del Rugby Championship. El estreno será ante nada menos que los All Blacks, el 8 de julio.

Cheika tiene una enorme ilusión rumbo al Mundial; hasta ahora su ciclo tuvo resultados dispares, pero en general más positivos que negativos. Juan Gasparini

Varios de los jugadores tendrán la posibilidad de mostrarse con la camiseta de Argentina XV, equipo que en principio se conformará con aquéllos que queden al margen de las convocatorias para cada partido y con otros de Pampas y Dogos XV. El itinerario del equipo al que conduce Nacho Fernández Lobbe incluye dos compromisos con Chile, uno con Namibia y otro con Uruguay, tres selecciones mundialistas, entre el 29 de julio y el 26 de agosto.

Si bien la base del seleccionado está bastante definida en función de lo que se vio en 2022, hay varios espacios por rellenar. Principalmente, queda por ver si Isgró y Lucho González se acomodarán al juego de 15. También, quiénes serán los terceros pilares derecho, izquierdo y hooker (hay ocho jugadores para tres o cuatro lugares); quién será el tercer medio-scrum, detrás de Tomás Cubelli y Gonzalo Bertranou, y si Nicolás Sánchez o Tomás Albornoz estarán como para pelear por la camiseta 10 con Santiago Carreras. Hay paridad en la competencia entre los centros (dos se quedarían fuera) y superpoblación de wings (ocho citados para cubrir cuatro o cinco espacios). ¿Irán tres o cuatro segundas líneas? Esto, considerando que Kremer y Pedro Rubiolo pueden cumplir la función también en la tercera.

Más allá de las especulaciones y los antecedentes, la línea de partida es la misma para todos. Largan 48, pero 15 quedarán en el camino. No hay lista que no tenga sorpresas y decepciones.