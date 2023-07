Los Pumas, con regresos de peso para enfrentar a los Springboks por la última fecha del Rugby Championship, pero sin un pateador natural

escuchar

El equipo va tomando forma. Con los regresos de cinco jugadores que actúan en Francia y habían tenido descanso en los primeros dos partidos del año, los Pumas se siguen fortaleciendo y ajustando detalles camino al gran objetivo de Francia 2023. Para el partido de este sábado ante Sudáfrica, a las 12.05 (hora argentina) en el Ellis Park de Johannesburgo, el entrenador Michael Cheika incluyó a Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Juan Imhoff como titulares, y a Joel Sclavi y a Facundo Isa entre los suplentes.

Además, en la última fecha del Rugby Championship el medio-scrum Lautaro Bazán Vélez tendrá su oportunidad desde el inicio y Lucas Paulos reemplazará al lesionado Matías Alemanno, quien en la Argentina se recupera a contrarreloj de un esguince de tobillo para llegar al Mundial. Desde el banco reciben su chance de mostrarse otros dos jugadores que verán acción por primera vez en 2023 con la celeste y blanca: el hooker Ignacio Ruiz y el apertura Tomás Albornoz, en detrimento de los veteranos Agustín Creevy y Nicolás Sánchez.

Michael Cheika cree que era la oportunidad justa para probar a los que se sumaron más recientemente Juan Gasparini / Gaspafotos

“Es bueno para nosotros que después de una victoria contra Australia podamos hacer un cambio de jugadores sin cambiar nuestro nivel”, valoró Cheika en conferencia de prensa. “Podemos cambiar posiciones y cambiar personal sin alterar nuestro plan de juego”

Otra novedad mayúscula es la ausencia de un pateador natural. La salida de Emiliano Boffelli deja como encargado de los envíos a los palos a Santiago Carreras, según confirmó el entrenador. El cordobés cumplió esa función intermitentemente esta temporada en Gloucester y anotó 54 puntos con el pie. Con la dupla Bazán Vélez-Carreras quedó conformada una pareja de medios 100% originaria de Córdoba Athletic.

Santiago Chocobares, un jugador del paladar de Michael Cheika gaspafotos

Tal como estaba previsto, Cheika les dio más descanso que al resto a los jugadores que jugaron instancias finales en Francia. Después de una mini-pretemporada, ya están en condiciones de actuar. Santiago Chocobares, que estuvo lesionado en 2022, tendrá su debut en el ciclo Cheika. Es un jugador que por sus características (potencia en ataque y en defensa) es muy importante para el esquema de los Pumas y puede convertirse en un factor X. Su compañero en Toulouse Juan Cruz Mallía, uno de los mejores Pumas de 2022, ofrece un plus en el juego de contraataque, clave ante un equipo como Springboks que abusa del pie. Juan Imhoff terminó la temporada en gran forma tras una lesión (cuatro tries en cinco partidos) y busca extender ese momento: no tiene asegurado su lugar en la lista mundialista en un puesto en que hay mucha competencia.

Además, Joel Sclavi aportará fortaleza en el scrum como recambio de Gómez Kodela (y hasta puede pelear la titularidad pensando en el debut mundialista del 9 de septiembre ante Inglaterra) y Facundo Isa aparece como jugador de impacto, también con posibilidades de meterse en la formación inicial ante la falta de otro Nº 8 natural en el equipo que presenta Cheka, que insiste con Juan Martín González en ese puesto (aunque jugó muy bien ante Australia, presentó algunos inconvenientes en la base del scrum).

Juan Imhoff es uno de los que pelea por estar en la lista final de 33 para el Mundial Natacha Pisarenko - AP

“Era lógico darles una oportunidad a esos cinco jugadores ahora”, justificó Cheika. “Notamos una mejoría en Lautaro [Bazán Vélez] este año, más cómodo con el rugby de 15, más tranquilo y claro con su juego. No jugó contra Australia y era el momento de darle una oportunidad porque lo veo mucho mejor en sí mismo. Chocobares me gusta mucho como jugador, pienso que está aprendiendo un buen nivel de rugby en Toulouse.”

Más allá del partido del sábado, que puede determinar el campeón si es que Nueva Zelanda no vence más temprano a Australia en Melbourne, y con sólo dos encuentros más por jugar antes del debut, Cheika continúa evaluando jugadores para definir la lista de 33 que irán al Mundial. “Tenemos un grupo de 47 incluyendo los 12 que están en Buenos Aires. Queremos tener una cabeza abierta a todos”, dijo el entrenador. “No sabemos exactamente qué nivel por ejemplo tiene Bogado. Queremos verlo en este nivel. Está Socino listo para retornar la semana próxima. Queremos tener esta competencia entre jugadores pero siempre apuntando a qué queremos en el primer equipo”.

Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares en Toulouse: ambos estarán en el XV inicial de los Pumas frente a los Springboks

El mismo día del partido, el seleccionado de Argentina XV se enfrentará a Namibia en Chile con varios jugadores que integran el plantel ampliado de los Pumas, como Bautista Delguy, Facundo Bosch, Lucio Sordoni y Santiago Medrano.

Quien viajó a la gira por Australia y Sudáfrica y quedó al margen es Guido Petti Pagadizábal; tras una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla todavía no jugó este año y esperaba volver para este partido. Deberá esperar una semana más. Lo mismo ocurre con Tomás Cubelli, quien se entrena en Buenos Aires, y Marcos Kremer, sobre quien pesa una suspensión. De a poco, los Pumas van tomando forma.

Las formaciones de los Pumas y los Springboks

Sudáfrica: Willie le Roux; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Grant Williams; Pieter-Steph du Toit, Duane Vermeulen (c) y Marco van Staden; Marvie Orie y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff.

Jacques Nienaber. Suplentes: Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane, Vincent Koch, Kwagga Smith, RG Snyman, Faf de Klerk, Lukhanyo Am y Damian Willemse.

Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane, Vincent Koch, Kwagga Smith, RG Snyman, Faf de Klerk, Lukhanyo Am y Damian Willemse. La Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Santiago Grondona, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Lucas Paulos; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Michael Cheika. Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz y Matías Moroni.