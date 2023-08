Los Pumas: el récord mundial de pases de juveniles a mayores en el seleccionado y la preocupación por una posible suspensión a Juan Cruz Mallía

escuchar

Los Pumas, ahora sí, entran en la recta final a la Copa del Mundo. El test de pasado mañana ante los Springboks, en Vélez, será el último de fuste y, por otra parte, servirá como la despedida del público argentino. Tras esos 80 minutos, si todavía tienen alguna duda, Michael Cheika y el resto del staff terminarán de definir la lista de los que viajarán a Francia, cuyos nombres se conocerán el lunes. El plantel hará una escala de preparación en Portugal; el sábado 26 de agosto afrontará el último amistoso, ante España en Madrid, y desde allí se concentrará en las cercanías de Nantes exclusivamente para el debut del 9 de septiembre frente a la poderosa Inglaterra en Marsella, con entradas ya agotadas. Un interesante dato que surge con vistas a Francia 2023 es que el rugby argentino aumentó, como viene haciéndolo desde 2007, la base de jugadores para el alto rendimiento. Así como en sus seis años al frente del equipo Mario Ledesma utilizó 67 jugadores en 33 partidos, Cheika, en sólo 15, probó a 46 y aún le queda el encuentro con los Boks.

Si se toma en cuenta al equipo que se prepara hacia el futuro con los jugadores que acaban de integrar el plantel de Argentina XV que venció a Namibia, más las franquicias de la SAR y los Pumitas, los Pumas volverán a incrementar ese número con vistas a Australia 2027. A ese trabajo de base que se viene haciendo con el juego rentado le faltó en este tiempo, es cierto, encontrar una pareja de medios natural que, además, tuviera permanencia de juego. Desde que se trasladó a Santiago Carreras al puesto de apertura, prácticamente no hubo lugar para ningún otro, salvo contados minutos de dos experimentados, Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta. Sería importante que Tomás Albornoz pudiera mostrarse como alternativa el sábado. Hasta ahora jugó apenas 27 minutos en las siete veces en que estuvo entre los 23.

La actuación última contra los Springboks en el Ellis Park ratificó que los Pumas van por buen camino y que son un equipo como para pelearle contra cualquiera y llegar lejos en el Mundial. Cuando el pack sume a Marcos Kremer y a Guido Petti será temible y tendrá variantes. Afuera, más allá del 9 y el 10, hay varias opciones. Lucio Cinti, por ejemplo, mostró capacidad para ser titular en un centro de la cancha que parecía no encontrar otros intérpretes. Lo mismo ocurre con Mateo Carreras, el mejor argentino del Rugby Championship, que colocó más difícil la elección entre los tres del fondo.

Mateo Carreras fue el mejor rugbier argentino en el Rugby Championship este año; otro joven que despunta y se proyecta alto en el seleccionado. afp - AFP

Cinti y Carreras llegaron para engrosar la base del equipo desde una fuente de calidad histórica: los Pumitas. La Argentina es el país que más jugadores aportó del Mundial M20 al seleccionado mayor: 89 desde 2008. Detrás vienen Francia (83), Escocia (78), Australia (72) y Gales (71). Como bien apunta Santiago Roccetti, encargado de prensa de la UAR, salvo Agustín Creevy y Gonzalo Bertranou, todo el plantel tuvo un paso previo por los Pumitas.

Por último, hay un tema que tiene preocupado al campamento de los Pumas: la insólita citación a Juan Cruz Mallía por parte del comité de Revisión de Infrancciones de la Sanzaar, por una acción involuntaria que causó la lesión del sudafricano Grant Williams no bien comenzó el enfrentamiento del sábado. En la UAR esperan una sanción que puede dejar al cordobés fuera del debut en el Mundial. Mallía saltó con la intención de tapar el kick. En el aire, incluso, acomodó su cuerpo para no golpear con sus piernas a Williams. ¿Qué cree la Sanzaar debería haber hecho? Como expresó por Twitter el ex apertura inglés Andy Goode: “Si se lo sanciona, habrá que cambiar por completo la redacción de la norma”.

La acción en la que Juan Cruz Mallía impacta sin intención en Grant Williams y lo deja fuera del Springboks 22 vs. los Pumas 21 del último sábado en Johannesburgo. Captura de TV

En el rugby se dan varias situaciones de juego similares a la de Mallía sin que los jugadores sean citados ni penalizados. No se trata de una defensa antojadiza a un argentino, sino de advertir que el rugby tiene un reglamento cuya letra está cada vez más difusa de acuerdo con las constantes y diversas interpretaciones que hacen de ella los árbitros y los encargados de la disciplina. No parece que a todos se los mida con una misma vara.