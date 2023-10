escuchar

El planeta del rugby se volverá a paralizar con el inicio de las semifinales del Mundial Francia 2023 entre los Pumas y los All Blacks, un duelo entre combinados dispares pero por el que hay gran expectativa por lo que está en juego: la clasificación a la definición vs. Inglaterra o Sudáfrica. El cotejo se disputará este viernes desde las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint Denis y lo arbitrará el australiano Angus Gardner. En la previa el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto oceánico con una cuota máxima de 1.07 contra 11.0 que paga su derrota, es decir, una victoria de los sudamericanos. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza a 51.0.

El encuentro entre argentinos y neozelandeses se transmitirá en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se dispondrá del minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Nueva Zelanda sacó del Mundial a Irlanda, uno de los principales favoritos al título, en los cuartos de final Themba Hadebe / AP - AP

En su camino a estar entre los cuatro mejores, la Argentina fue segunda en el grupo D, por detrás de Inglaterra, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58. En cuartos de final su víctima fue Gales 29-17. Los All Blacks fueron escoltas en la zona A por detrás de Francia, con quien cayeron en el debut 27-13. Desde entonces, hilvanaron cuatro victorias seguidas, la última en cuartos de final ante Irlanda, uno de los máximos favoritos al título, 28-24. Previamente los sufrieron Namibia 71-3, Italia 96-17 y Uruguay 73-0.

Los Pumas jugarán la semifinal de una cita ecuménica por tercer vez en su historia. Las anteriores fueron en 2007 y 2015 y en ambas fueron derrotados por Sudáfrica y Australia, respectivamente. La diferencia entre ambos certámenes es que en el de hace 16 años se ubicaron terceros porque en el último cotejo le ganaron a Francia y, hace ocho calendarios, quedaron cuartos al caer contra los Springboks.

Formaciones definidas

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni. No convocados: Tomás Cubelli, Pablo Matera (lesionado), Lucas Paulos, Ignacio Ruiz, Martín Bogado, Jerónimo de la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró y Joaquín Oviedo.

All Blacks: Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Mark Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett. Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.

Antecedentes

El historial entre ambos países favorece ampliamente a los oceánicos, que de 40 duelos entre sí ganaron 37 y perdieron solo dos. También se registró un empate. En citas ecuménicas se vieron las caras en tres ocasiones, siempre por la etapa de grupos y con triunfo para Nueva Zelanda. Fue en los Mundiales de 1987, 2011 y 2015 en los que, casualmente, los kiwis luego fueron campeones.

La última ocasión que se cruzaron fue en julio de este año, en Mendoza, por el Rugby Championship, y el mejor combinado del planeta celebró 41-12. El dato positivos para la Argentina es que sus alegrías fueron en los últimos 10 juegos, lo que ilusiona con volver a dar el golpe.

La última vez que se enfrentaron fue en Mendoza por el Rugby Championship y ganaron los All Blacks Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Últimos 10 partidos

08/07/2023: Los Pumas 12 vs Nueva Zelanda 41 (Mendoza).

03/09/2022: Nueva Zelanda 53 vs Los Pumas 3 (Hamilton).

27/08/2022: Nueva Zelanda 18 vs Los Pumas 25 (Christchurch).

18/09/2021: Los Pumas 13 vs Nueva Zelanda 36 (Brisbane).

12/09/2021: Nueva Zelanda 39 vs Los Pumas 0 (Gold Coast).

28/11/2020: Los Pumas 0 vs Nueva Zelanda 38 (Sydney).

14/11/2020: Los Pumas 25 vs Nueva Zelanda 15 (en Sydney).

20/07/2019: Los Pumas vs 16 vs. Nueva Zelanda 20 (Buenos Aires).

29/09/2018: Los Pumas 17 vs Nueva Zelanda 35 (Buenos Aires).

08/09/2018: Nueva Zelanda 46 vs Los Pumas 24 (en Nelson).