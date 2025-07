Los Pumas - Inglaterra: la causa por la que Carreras y Bertranou reemplazarán a Albornoz y García

Un mezcla de experiencia y juventud para iniciar un año desafiante, que empezó con la victoria en el amistoso con British & Irish Lions y este sábado tendrá su primer capítulo en el país. Los Pumas vuelven a Argentina para afrontar su primer test de 2025, frente a Inglaterra, en el estadio Uno, de Estudiantes de La Plata, a partir de las 16.40. Sin varias figuras que descansarán durante la ventana de julio, intentarán superar a la Rosa en suelo argentino tras 16 años.

Steve Borthwick, el entrenador inglés, había sido contundente: “Argentina llega como clara favorita. Acaba de vencer a British & Irish Lions. Imagino que todos los hinchas argentinos están esperando que le gane a Inglaterra los dos partidos. Eso es algo con lo que Argentina tendrá que lidiar”, puntualizó quien dirigió a Julián Montoya en su etapa en Leicester Tigers. “Generalmente lo dice cuando juega contra otro equipo, pero nosotros pensamos en lo nuestro y en controlar lo que depende de nosotros. Es un test match de alto nivel y va a definirse por detalles. No leí lo que dijo, y no me interesa mucho”, indicó el capitán de los Pumas.

"No leí lo que dijo, y no me interesa mucho”, comentó Julián Montoya, el capitán de los Pumas, sobre la frase del DT inglés Steve Borthwick, que lo dirigió en Leicester Tigers: "Argentina llega como clara favorita". Prensa UAR

Tampoco Felipe Contepomi quiso referirse a un supuesto favoritismo, en una serie en la que Inglaterra no contará con 13 jugadores convocados a los Lions. “A lo que puedan decir afuera, nosotros lo llamamos «ruidos externos». Lo que diga un entrenador, periodistas o el que sea... Les pedimos a todos no escucharlos mucho, sino lo que se dice dentro. A nosotros no nos definen una persona ni un resultado: nos definen nuestros comportamientos, lo que hacemos día a día”, respondió el mellizo. “Favoritos o no, los partidos empiezan 0 a 0; no tiene ninguna injerencia lo que se dice antes o después. Plasmar lo que decimos que vamos a hacer es la única parte del juego que podemos controlar y que puede darnos resultado. Lo que hagan el rival, el árbitro, el público, el clima y demás es incontrolable”, advirtió el director técnico argentino.

La principal novedad de la formación subyace en el debut absoluto de Benjamín Elizalde, uno de los talentos de mayor proyección del rugby argentino. De 21 años recién cumplidos, el salteño fue Pumita en 2022, 2023 y 2024; jugó en Pampas en 2023 y 2024, y emigró a Bristol Bears, de Inglaterra, el año pasado. Con un porte voluminoso (1,88 metros, 93 kilos), una zurda de larga distancia y gran capacidad en el juego aéreo, el formado en Tigres, de Salta, que pasó brevemente por Francesa, tendrá su gran chance ante rivales a los que conoce bien, por la Premiership.

Si ingresa desde el banco también hará su estreno Nicolás Roger, formado en Santiago Lawn Tennis y La Tablada, y que tiene presente en Tarucas; fue compañero de Simón Benítez Cruz, otro que tendría su debut, en la conducción de la franquicia de Tucumán. Tras jugar unos minutos contra Lions, Bautista Bernasconi sumará su primer cap si entra por Montoya.

La pareja de medios volverá a estar compuesta por Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras, la más elegida por Michael Cheika en el ciclo anterior y la que inició el de Contepomi. Será su 22º encuentro juntos como 9 y 10 de los Pumas y tendrán el desafío de mantener la fluidez en el ataque que venían sosteniendo Gonzalo García y Tomás Albornoz, ausentes por descanso.

Gonzalo Bertranou vuelve a la conducción de los Pumas; el medio-scrum mendocino, que no jugó en Dublín hace dos sábados, será titular en el estadio de Estudiantes de La Plata. Mateo Occhi - AP

El entrenador optó por medios que poseen roce internacional por sobre los que juegan en el ámbito local. “Espero lo mismo que de cualquier otro 9 o 10 que jueguen con la camiseta de Argentina: llevar a cabo el plan de juego. La ejecución puede ser a veces mejor, a veces peor, pero es importante tener las intenciones de hacer lo que decimos que vamos a hacer. Espero eso de cualquier 9 o 10. Si Nico [Roger] y Simón [Benítez Cruz] tienen que entrar... Estoy convencido que tienen la claridad de lo que queremos hacer”.

Además, explicó la omisión de la dupla tucumana: “Gonchy García y Tomi Albornoz vienen de no tener vacaciones el año pasado y no tuvieron ninguna pausa en el año. Tuvieron lesiones y, si jugaron menos tiempo, lo hicieron por lesiones, no por descanso, en comparación con los jugadores de la Premiership, que descansaron en febrero. Tratamos de que los que no tuvieron vacaciones tengan un descanso, de cuidar al jugador, sabiendo que los clubes son los que les pagan el sueldo y no van a darles un break sin rugby”, justificó el entrenador. Por cierto, Gerónimo Prisciantelli está en el tramo final de su recuperación y quedaría disponible para el duelo en San Juan, del sábado siguiente.

Pablo Matera igualará a Agustín Creevy en el récord de presencias en la selección argentina, con 110; el tercera línea mantiene la titularidad. Prensa UAR

El regreso de Facundo Isa es otra de las noticias en la selección argentina, luego de que el santiagueño renunciara a las convocatorias en el 2024 argumentando necesitar un descanso físico y mental. Será el octavo de una tercera línea de vasta experiencia y tendrá a sus lados a Pablo Matera, que igualará a Agustín Creevy en el récord de caps en los Pumas, 110, y Juan Martín González. Lucas Paulos, que gozó de mucho rodaje en Bayonne durante la temporada, tendrá su oportunidad en la segunda línea, una zona en la que reposarán Guido Petti Pagadizábal y Franco Molina, mientras que Efraín Elías y Matías Alemanno no están disponibles, por lesiones.

Lucas Paulos tomará el lugar de Franco Molina en la segunda línea, una parte del equipo bien cubierta en cantidad y calidad. Prensa UAR

Pedro Delgado se calzará la camiseta 3 de los Pumas por primera vez, luego de sus ingresos desde el banco contra Sudáfrica en el 2024. El santiagueño le ganó la pulseada a Francisco Coria Marchetti y Francisco Gómez Kodela, que está transitando sus últimos días como jugador de rugby.

El santiagueño Pedro Delgado jugó dos veces en los Pumas, pero nunca como titular; este sábado lo hará por primera vez con la camiseta 3. Prensa UAR

Inglaterra tendrá las presentaciones absolutas de Seb Atkinson, criterioso y prolijo centro de Gloucester, y Will Miur, potente y veloz wing de Bath, campeón de la Premiership. Estarán liderados por Jamie George y George Ford, los dos más experimentados. El apertura, verdugo de los Pumas en la última Copa del Mundo con tres drops en el debut de ambos equipos en Francia 2023, alcanzará un hito: 100 partidos internacionales.

Formaciones de los Pumas e Inglaterra