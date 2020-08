Fuente: Reuters

A 90 días del inicio del posible Rugby Championship, los Pumas recibieron la autorización gubernamental para volver a entrenarse. El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el protocolo que presentó la Unión Argentina de Rugby y, por medio de la decisión administrativa 1450/2020, publicada en el Boletín Oficial, exceptúa a los jugadores del seleccionado argentino de rugby del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular.

La vuelta a los entrenamientos será este jueves, en Casa Jaguares y con distanciamiento social, es decir, sin contacto, un elemento crucial en el juego del rugby. Con el Championship como objetivo central y alguna posibilidad de participar antes en el Sudamericano con figuras, habrá 46 jugadores en el predio de Ingeniero Maschwitz: 45 de ellos estaban entre los 59 citados por Mario Ledesma a comienzos de año, y uno, Javier Díaz, se incorpora ahora.

Aunque todavía resta la confirmación oficial, que depende básicamente de la aprobación del gobierno de Nueva Zelanda, se da por seguro que entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre se jugará el Championship con los All Blacks, Australia y Sudáfrica, como ocurre cada año, con la diferencia de que esta vez estará concentrado en aquel país de Oceanía, en seis fines de semana seguidos y más tarde en el calendario. La fecha fue establecida por World Rugby en la última reunión del Consejo Directivo.

Mario Ledesma, head-coach de los Pumas Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El tiempo de preparación encaja con lo justo con los plazos previstos por el staff de los Pumas. No obstante, según se averiguó, el escaso margen responde a que el protocolo correspondiente no había sido presentado con la anticipación necesaria, además de que el proyecto original debió ser revisado porque no había sido aprobado por el Ministerio de Salud.

En tanto, los convocados de la lista preliminar anunciada el 23 de mayo, que actualmente se encuentran en Europa, continuarán con los entrenamientos en sus respectivos clubes y con el monitoreo diario y de videollamadas junto al staff que dirige Mario Ledesma.

Ledesma comenzará a trabajar con una base de 46 jugadores Fuente: AFP - Crédito: FILIPPO MONTEFORTE

Esta es la lista de convocados:

Mayco Vivas Nahuel Tetaz Chaparro Federico Wegrzyn Julián Montoya Santiago Socino Ignacio Ruiz José Luis González Joel Sclavi Santiago Medrano Lucio Sordoni Juan Pablo Zeiss Lucas Paulos Ignacio Calas Rodrigo Fernandez Criado Marcelo Toledo Valentini Lucas Bur Rodrigo Bruni Tomás Lezana Javier Ortega Desio Francisco Gorrisen Santiago Grondona Santiago Montagner Juan Bautista Pedemonte Juan Martín González Joaquín Oviedo Tomás Cubelli Felipe Ezcurra Gonzalo Bertranou Gonzalo García Domingo Miotti Joaquín Diaz Bonilla Tomás Albornoz Jerónimo De la Fuente Matías Moroni Juan Cruz Mallia Matías Orlando Juan Pablo Castro Santiago Chocobares Lucio Cinti Emiliano Boffelli Santiago Carreras Bautista Delguy Sebastián Cancelliere Mateo Carreras Joaquín Tuculet Juan Bautista Daireaux