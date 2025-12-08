Un drop fantástico de Tomás Albornoz y varios tries: lo mejor de los rugbiers argentinos en las Copas

En la altura, la pelota tiene un vuelo distinto. Un recorrido fuera de lo habitual y Tomás Albornoz lo sabe. En los más de 1700 metros de altitud de Johannesburgo, el tucumano clavó un drop de 45 metros para asegurar el triunfo de Benetton ante Lions por la primera fecha de la Challenge Cup. El apertura regresó a su club luego de su participación con los Pumas en la ventana de noviembre.

Tomas Albornoz, you gem.



Drop Goal from a goal-line dropout to win it! 👏 pic.twitter.com/T7SEcbM6jp — Jared Wright (@jaredwright17) December 6, 2025

Hace tres años, en el mismo Ellis Park, uno de los templos del rugby mundial, Albornoz había acertado un drop a 40 metros de distancia. En esta oportunidad fue fundamental para concretar la victoria: a los 78´ el conjunto italiano ganaba 23-18 y su envío estiró la diferencia a más de un try para ahogar las esperanzas del local en la Challenge Cup, la segunda copa de Europa, que también incluye a los equipos sudafricanos. Con la camiseta 23 ingresó 28 minutos en la segunda etapa y aportó ocho puntos en el equipo que también contó con Thomas Gallo, Bautista Bernasconi (fue el líder de tackles, con 14) y el incisivo Ignacio Mendy. Castigado por algunas lesiones, fue el primer encuentro de la temporada para Albornoz, que seguirá su carrera en el Toulon francés a partir de julio de 2026.

En la Champions Cup, la principal competición del viejo continente, Lucio CInti apoyó dos tries en el contundente triunfo de Saracens sobre Clermont por 47-10; el primero tras una asistencia exquisita de Elliot Daly y el segundo haciendo uso de su fortaleza fìsca. En el visitante Bautista Delguy fue titular, mientras que Marcos Kremer tuvo descanso. Luego de 25 años, Pau volvió a clasificarse a la Champions Cup y el primer try en el regreso lo marcó Facundo Isa, con su poder de empuje y tracción.

Transcurrían 19 minutos de la primera etapa y, en la primera secuencia de riesgo en el partido, el octavo fue el encargado de apoyar la pelota en el ingoal inglés. Mediante un pick and go, el forward de nuestro país se volvió una tromba y abrumó a la defensa rival. Pero no le alcanzó al club francés, que conservó a Julián Montoya y perdió como local 27-35 ante Northampton Saints.

Se trató del cuarto try de la temporada del santiagueño Isa en Pau; el mismo que completó una nueva temporada internacional con la casaca de Los Pumas.

El try de Isa

En la Copa de Europa más prestigiosa participan 24 equipos, divididos en cuatro grupos de seis integrantes cada uno. Tras cuatro fechas, los mejores cuatro de cada zona se clasificarán a los octavos de final. Joaquín Moro volvió a marcar un try en Leicester Tigers, que cayó en su visita a La Rochelle de Joel Sclavi. En su partido 50 en el club, Lucas Paulos anotó uno en Bayonne, que perdió ante Stormers. Cuando el encuentro atravesaba el minuto 60, el forward sacó provecho de su potencia, y tras el empuje de sus compañeros, no dudó: hizo valer su físico para abrirse entre los cuerpos de varios rivales, zambullirse y aportar su try ante el conjunto de Ciudad del Cabo.

En el conjunto vasco debutó Álvaro García Iandolino, segunda línea formado en Los Tordos y mundialista con los Pumitas en el 2024 y 2025. Es fundamental que los jugadores jóvenes que emigran tengan roce contra los mejores.

La otra mala noticia en Bayonne es que el tercera línea argentino Rodrigo Bruni permanecerá entre seis y ocho semanas inactivo como consecuencia de una lesión en el hombro que sufrió semanas atrás en el duelo ante Lyon por el Top 14.

El try de Lucas Paulos

En la Challenge Cup, Bautista Stavile sumó una nueva conquista en Zebre, a pura velocidad. El tercera línea fue una de las figuras en la victoria sobre Montauban, mientras que el santiagueño Martín Roger aportó 11 puntos con el pie. Juan Martín Scelzo ingresó desde el banco y marcó un try en la victoria del Stade Francais sobre Cardiff Rugby.

El try de Stavile