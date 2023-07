Los Pumas: quiénes empiezan con ventaja el Rugby Championship y quiénes tienen que luchar mucho para ganarse un lugar en la lista para el Mundial de Francia

escuchar

El primer partido del año, el debut en el Rugby Championship 2023, también es el primer banco de pruebas para la conformación del plantel que viajará a Francia para jugar el Mundial. Cuarenta y ocho jugadores empezaron la carrera. Algunos largaron sabiendo que estarán entre los 33 definitivos. Otros deben revalidar su lugar. El resto luchará por alguna vacante.

“Dos equipos y una primera línea adicional”. Así anticipó Michael Cheika la conformación de la lista para la Copa del Mundo. Es decir: seis pilares, tres hookers, cuatro segundas líneas, seis terceras, dos medio-scrums, dos aperturas, cuatro centros, cuatro wings y dos fullbacks. O 19 forwards y 14 backs. Con algún margen de flexibilidad. Por ejemplo, hay terceras líneas que también pueden jugar como segunda y wings que pueden actuar como fullback, lo que puede abrir la puerta a un tercer medio-scrum a un cupo más en otro puesto en el que haya incertidumbre.

El primer ensayo será nada menos que ante los All Blacks, el sábado a las 16.10 en Mendoza. La escala inicial de un Rugby Championship de formato reducido (tres fechas), como en cada año mundialista, cuya meta es calibrar todos los engranajes. El plantel es uno de ellos.

Los 48 jugadores darán todo de sí para quedar entre los 33 que asistirán al Mundial de Francia, e idealmente estar entre los 15 que cantarán en la cancha el himno nacional frente a Inglaterra el 9 de septiembre en Marsella. ADRIAN DENNIS - AFP

Pilares

Cheika convocó a nueve jugadores para ocupar seis lugares en los costados de la primera línea. Ignacio Calles, lamentablemente, quedó fuera de competencia antes de tiempo por una rotura de un tendón de Aquiles. Hay cuatro integrantes que tienen un pie en Francia: Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Thomas Gallo y Nahuel Tetaz Chaparro. Son los que más jugaron en 2022 bajo las órdenes de Cheika y los tres primeros tuvieron buenas temporadas en sus clubes. Esto implica que Lucio Sordoni y Santiago Medrano pelearán por ser el tercer pilar derecho y Mayco Vivas y Eduardo Bello por ser el tercer pilar izquierdo. Sordoni, Medrano y Vivas vienen de cumplir buenas campañas. El último, con poca actividad en Saracens, corre desde atrás.

Hookers

Llamó la atención el gran número de convocados para un puesto que casi no tuvo rotación en 2022, el de número 2. Julián Montoya es el capitán y figura indiscutible. Agustín Creevy es su sustituto habitual y todo indica que, por su capacidad y lo que representa para el equipo, estará en Francia. Ignacio Ruiz los siguió en cantidad de convocatorias y de presencias, pero su juventud (22 años) y su inexperiencia pueden jugar en contra. Santiago Socino y Facundo Bosch, en ese sentido, tienen argumentos. En resumen, hay tres jugadores compitiendo por un puesto.

Ex capitán del seleccionado argentino, a los 38 años Agustín Creevy tiene grandes posibilidades de participar en un nuevo mundial como hooker suplente de Julián Montoya. ap - AP

Segundas líneas

Como la de hooker, las de los números 4 y 5 están entre las posiciones de menor rotación en los últimos tiempos. Tomás Lavanini, Guido Petti Pagadizábal y Matías Alemanno son números puestos. La única duda aparece por el lado de la recuperación de Petti, que no jugó en todo el año por una rotura ligamentaria en una rodilla. El ex delantero de San Isidro Club punta a reaparecer en alguno de los partidos contra Sudáfrica. Esto deja a Lucas Paulos como única alternativa, aunque Cheika puede optar por llevar apenas tres segundas líneas dada la presencia de Marcos Kremer o Pedro Rubiolo, terceras líneas que pueden cumplir las dos funciones.

Guido Petti Pagadizábal le gana un line out al neozelandés Brodie Retallick, que actuará este sábado en el estadio Malvinas Argentinas; el segunda línea argentino es un histórico de la selección, pero estuvo inactivo en la temporada por una lesión considerable. Tertius Pickard - AP

Terceras líneas

En la retaguardia del scrum hay ocho convocados para seis o siete plazas. Kremer (suspendido, puede reaparecer recién en el último encuentro de preparación, ante España), Pablo Matera, Juan Martín González y Facundo Isa no necesitan demostrar nada para estar en Francia. Del resto, Santiago Grondona es quien más minutos sumó en el ciclo de Cheika, seguido de cerca por Rodrigo Bruni, que va por su segundo Mundial y tiene la ventaja de poder jugar como octavo. Rubiolo (20 años), que debutó en el último Rugby Championship y puede ser alternativa como segunda línea, y Joaquín Oviedo (21), que no fue citado en 2022, deberían luchar con Paulos por un lugar.

Pablo Matera, otro ex capitán de los Pumas, es número puesto para protagonizar Francia 2023 en la tercera línea. ADRIAN DENNIS - AFP

Medio-scrums

El de número 9 es uno de los puestos que más incertidumbre generan, a partir de las lesiones que sufrieron los cuatro convocados en la última temporada. A punto tal que para la semana de Mendoza fue invitado Ignacio Inchauspe, del Super Rugby Americas. Tomás Cubelli y Gonzalo Bertranou les sacan un campo a los demás en cuanto a experiencia. Pero el primero jugó apenas cinco partidos (no está en la nómina de los que serán protagonistas este sábado) y el segundo no actúa desde enero. Si están bien, Lautaro Bazán Vélez (suplente en Rovigo, el campeón de la liga italiana) y Gonzalo García (vuelve de una rotura de ligamentos y una lesión en un hombro) pelearán por una posible tercera plaza.

Aperturas

En la otra función de conductor la incertidumbre pasa por dos cuestiones. Santiago Carreras va a ir al Mundial, pero todavía no evidenció ser la mejor opción para llevar la camiseta 10. Es la apuesta de Cheika y de Felipe Contepomi, sumó minutos en el puesto en Gloucester e incluso se hizo pateador. Tendrá más partidos como para seguir afianzándose. Claro, en 2022 no tuvo a Nicolás Sánchez pisándole los talones, como ocurrirá ahora. Lesionado todo el año pasado, el máximo goleador en la historia de los Pumas vuelve por su lugar a los 34 años. Como alternativa aparece Tomás Albornoz, de buena campaña en Benetton. Tres que corren por dos cupos.

Santiago Carreras, un fullback devenido apertura que tiene asegurada su elección para disputar la Copa del Mundo. Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

Centros

Entre los que llevan el 12 y el 13 en la espalda hay mayor paridad. Por sus cualidades y la forma en que terminó la temporada, Santiago Chocobares parece indiscutible. Por su aporte en el costado espiritual, Matías Moroni es un bien muy preciado para los Pumas. Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando acarrean un bagaje considerable, pero deberán soportar el empuje de los jóvenes Lucio Cinti, que también es alternativa como wing, y Luciano González, cuya potencia le da un plus, pero que debe adaptarse al juego de 15 después de seis años en Pumas 7s. La lógica indica que hay seis jugadores candidatos a cuatro lugares.

Luciano González, un tractor, brilló en la gran temporada de Pumas 7s y se ganó una oportunidad en el seleccionado de 15 jugadores, con miras al Mundial. David Paul Morris - Clique Visuals

Wings/fullbacks

Los costados de la línea y el fondo de la cancha son los sectores donde hay más talento y en los que más costará tomar determinaciones para la nómina mundialista. Juan Cruz Mallía parece número puesto como fullback, salvo que Cheika vuelva a ubicar allí a Santiago Carreras. Emiliano Boffelli se posicionó en 2022 como una de las figuras del seleccionado y se afirmó como pateador efectivo. Después, todo está abierto. En total hay nueve convocados para seis espacios, que pueden ser cinco si viajara a Francia un medio-scrum adicional. La decisión dependerá de lo que muestre cada uno cuando le toque jugar.

Mateo Carreras apareció en la consideración de Cheika recién en noviembre, pero es el wing de mejor rendimiento en Europa. Juan Imhoff debió atravesar una lesión en un hombro que lo marginó de buena parte de la temporada en el francés Top 14, pero cuando regresó en Racing 92 anotó cuatro tries en los últimos cinco partidos; a los 35 años, el tryman argentino en mundiales va a dejar todo por tomarse revancha luego de ser proscripto en 2019. Santiago Cordero y Bautista Delguy son los otros que alternaron en 2022. Martín Bogado estuvo en noviembre pero no llegó a debutar y se le renovó la confianza luego de que jugara en Highlanders. Después de la frustración por no estar en Japón 2019, Sebastián Cancelliere recibió una nueva chance tras su buena 2022/2023 en Escocia; tiene el plus de poder actuar como medio-scrum. Ahora además se sumó Rodrigo Isgró desde Pumas 7s, con muchos atributos como para ganarse un espacio. Según lo que se vio en los primeros entrenamientos, el sábado puede ser de la partida como fullback. Gran chance para el mendocino de mostrarse ante su gente.

Rodrigo Isgró, otra figura del equipo nacional de juego reducido que fue elegida por Cheika para observarla rumbo a Francia 2023. Prensa UAR - Mike Lee - KLC fotos for World R

Comienza el Rugby Championship, sigue armándose el rompecabezas argentino para Francia 2023.