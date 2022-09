Los Pumas - Sudáfrica: pese a una ráfaga en el segundo tiempo, Argentina cayó por 36-20 ante los Springboks

No hubo hazaña esta vez. Los Pumas convirtieron 19 penales en todo el partido, tuvieron errores de manejo y, sobre todo, jugaron un mal primer tiempo ante los Springboks sudafricanos, los vigentes campeones del mundo, contra quienes perdieron 36-20 en el estadio de Independiente, en Avellaneda. En la segunda parte se recuperaron y llegaron a ponerse a dos puntos, producto de un try-penal y otra conquista de Matías Moroni. Pero los visitantes se repusieron, encontraron dos jugadas más en ataque y cerraron el marcador en la cancha de Independiente.

El éxito deja a los Springboks en la cima del Rugby Championship 2022 junto a los All Blacks, con una fecha por jugarse. Los Pumas, que tenían una oportunidad histórica de llegar a lo más alto, quedaron a cinco unidades de la punta y, aunque mantienen una posibilidad matemática mínima, virtualmente se despidieron de la chance de ser campeones.

Final del partido: los Springboks ganan 36-20

Una ráfaga. Dos tries en cinco minutos. Dos hombres de ventaja y apenas dos puntos por debajo en el marcador. Quedaban 20 minutos de partido y los hinchas se ilusionaban. Sin embargo, no pasó de ser un espejismo. Los Pumas no pudieron con la jerarquía de los jugadores sudafricanos y cayeran por 36-20 en la cancha de Independiente. Así, el equipo argentino se quedó sin chances de pelear por el título en el Rugby Championship.

ST, 39m Try de Sudáfrica

Malcolm Marx vuelve a vulnerar la última línea argentina y anota otro try. El partido está resuelto y los Springboks, en base a jerarquía individual y mejor juego colectivo, se impone 36-20.

ST, 34m Try de Sudáfrica

Los forwards sudafricanos percuten la defensa argentina, que termina cediendo ante la embestida de Damian De Allende. Ahora los Pumas pierden 29-20.

ST, 27m Try de Moroni y los Pumas sueñan: pierden 22-20

Aunque la jugada es revisada por el TMO, hay try de Matías Moroni, quien avanza sin marca por el medio de la cancha sin que la defensa sudafricana pueda tomarlo. Convierte Boffelli y hay partido: 22-20 gana Sudáfrica.

ST, 25m try-penal de Argentina (y Sudáfrica con dos menos)

El árbitro da un try-penal para los Pumas, que se acercan en el marcador: pierden 22-13. Y un bonus track: hay una amarilla, por lo que los Springboks, que ya tenían un jugador excluido, se quedan con 13 hombres en cancha.

ST, 23m Ingresa Agustín Creevy y hace historia

Agustín Creevy entra en lugar de Julián Montoya y se convierte en el Puma con más partidos en el seleccionado argentino. Llega a 95 y supera a Nicolás Sánchez (94).

ST, 20m Amarilla para Le Roux

Los Springboks se quedan con uno menos por 10 minutos debido a la amarilla para Willie Le Roux. Los Pumas tendrán que aprovechar la superioridad numérica para acercarse en el marcador. Pierden 22-6.

ST, 5m Los Pumas mejoran tras el entretiempo

El descanso parece haber cambiado a los jugadores argentinos, que ahora disputan cada pelota y defienden cuando lo tienen que hacer. Sudáfrica ya no disfruta de largas posesiones. Los Pumas necesitan convertir un try para acercarse en el marcador.

ST, 0m Empieza el segundo tiempo

Con la presencia de Tomás Cubelli en lugar de Lucio Cinti, los Pumas ya juegan el segundo tiempo contra los Springboks en el estadio de Independiente y por el Rugby Championship. Pierden 22-6.

PT, 40m Amarilla para Bertranou

Los Pumas siguen haciendo penales en defensa, pese a la advertencia del árbitro. Esta vez, el infractor es Gonzalo Bertranou, que recibe la tarjeta amarilla y queda excluido por diez minutos. Luego, Sudáfrica llega al try y la jugada se revisa por medio del TMO. No dan el try por knock-on y el primer tiempo termina con el marcador 22-6 a favor de los Springboks.

PT, 32m Try de Sudáfrica

Los forwards empujan y empujan y los Springboks llegan al try tras el noveno penal de los Pumas. Anota Malcolm Marx (segundo que le anota a los Pumas), pero erra Willemse la conversión. Ahora, los visitantes ganan 22-6.

PT, 27m Try de Sudáfrica

Después de una seguidilla de lines en contra en los que los Pumas no pudieron robar la pelota, Jaden Hendrikse se filtra entre la defensa argentina y anota entre los palos. Willemse convierte y los Springboks se escapan en el marcador: ganan 17-6.

PT, 23m Penal de Boffelli y descuentan los Pumas

Mientras los Pumas juegan con uno menos por la exclusión de Carreras, Boffelli vuelve a acertar un penal y achica la diferencia. Sudáfrica ahora gana 10-6.

PT, 20m Try de Sudáfrica y amarilla para Carreras

Santiago Carreras evita un avance de los Springboks que termina en try-penal. Pero está en offside y el árbitro Doleman le muestra amarilla. Queda excluido y los sudafricanos pasan al frente por 10-3.

PT, 11m Sudáfrica empata

Los Springboks tienen la primera posesión y llegan hasta la última línea argentina. Hay un penal y convierte Damian Willemse. El partido está 3-3.

PT, 8m penal de Boffelli y primera ventaja argentina

Emiliano Boffelli acierta desde la mitad de la cancha con su patada y los Pumas consiguen la primera ventaja de la tarde en Avellaneda: ganan 3-0.

16.12 Se juega en el estadio de Independiente

James Doleman (de Nueva Zelanda) da la orden y ya se juega en el Libertadores de América el partido más importante del año para los Pumas.

16.03 Salen los equipos a la cancha y suenan los himnos

Los equipos salen a la cancha y los Pumas reciben la ovación de los hinchas argentinos. Se escuchan los himnos de ambos países y todo queda listo para el inicio del encuentro en el estadio Libertadores de América, de Independiente.

15.45 La camiseta de los Pumas y un homenaje muy especial

Las 23 camisetas de los jugadores argentinos tendrán los nombres de todos los jugadores lesionados en la historia de los Pumas, gracias a la colaboración entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR).

¡Una camiseta especial los espera en el vestuario! 🇦🇷



Hoy, los números de las camisetas van a estar de una manera única y especial. Van a llevar los nombres y clubes de todos los lesionados registrados en la historia del rugby argentino. Agradecemos a la FUAR por acompañarnos.💪 pic.twitter.com/heVNOji1gv — Los Pumas (@lospumas) September 17, 2022

15.40 Montoya: “Estamos con muchas ganas de jugar”

El capitán argentino, Julián Montoya, afirmó antes del partido ante Sudáfrica que los Pumas están “con muchas ganas de jugar” en el estadio de Independiente. “Tuvimos una buena semana. La pasamos bien estando en Argentina”, dijo Montoya en ESPN. Y añadió: “Las claves del partido serán las formaciones fijas, la defensa y, sobre todo, el juego sin la pelota”.

15.35 Cheika: “La preparación fue muy buena”

El australiano Michael Cheika, head-coach del equipo argentino, habló con ESPN en la previa del encuentro en el estadio de Independiente. “Preparación fue muy buena. Estamos muy tranquilos. El de hoy es un partido donde la excelencia del juego es lo más importante”, estimó. Y añadió, sobre la posibilidad de que los sudafricanos usen el pie: “Los del fondo están muy bien con la pelota aérea, y para retornar con el pie o para atacar. Pienso que Mallía, Bofelli y Cinti tienen muy claro cuándo contraatacar”. Además, estimó que la clave estará en avanzar e ir hacia adelante en todas las zonas del campo.

Michael Cheika, entrenador australiano de los Pumas MARTY MELVILLE - AFP

15.15 Una victoria para soñar

Si bien los Pumas ya superaron su mejor cosecha de puntos en un Rugby Championship (suman 9, uno más que en la edición 2018), el objetivo ahora es vencer a los Springboks para llegar a la última fecha, en Johannesburgo, y ante el mismo rival, con posibilidades de quedarse con el título, una situación que parecía utópica hace unos años. Enfrente, y en un estadio Libertadores de América repleto, estará el vigente campeón del mundo, por lo que no será una empresa fácil.

15.00 Todo listo en Avellaneda

Tanto el australiano Michael Cheika (head coach de los Pumas) como Jacques Nienaber (entrenador de los Springboks) tienen definida la formación de sus equipos para el trascendental encuentro entre ambos equipos, válido por la quinta fecha del Rugby Championship (televisan ESPN y Star+). En el conjunto nacional habrá siete variantes con respecto a la derrota con los All Blacks en Nueva Zelanda. Tres modificaciones serán entre los backs (Gonzalo Bertanou, Lucio Cinti y Jerónimo de la Fuente jugarán por Santiago Cordero, Matías Moroni y Tomás Cubelli) y las otras cuatro entre los forwards: Juan González, Matías Alemanno Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello ingresarán por Santiago Grondona, Guido Petti, Joel Sclavi y Thomas Gallo.