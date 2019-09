Benjamín Urdapilleta será el apertura titular en Osaka

La Argentina se mide ante Tonga este sábado, desde la 1.45 de nuestro país, en el estadio Hanazono de Osaka, en un partido que debería ser favorable a la selección. Aunque los Pumas no lo quieren reconocer, la mente está puesta en el partido decisivo contra Inglaterra, la semana siguiente. De cualquier manera, Mario Ledesma prefiere ser precavido y solo va a introducir cuatro cambios respecto al equipo inicial que perdió contra Francia en el debut (23-21). Ese revés, en un duelo que aparecía como decisivo para las aspiraciones de los Pumas en su lucha por uno de los dos puestos de la llave C que dan acceso a cuartos de final, obliga a no cometer errores y Ledesma prefiere ser cauto.

La consigna y la obligación es ganar los tres partidos que le quedan, contra Tonga, Inglaterra y el último, el 9 de octubre, frente a Estados Unidos.

Entre los cuatro cambios que introducirá Ledesma contra Tonga destaca la inclusión de Benjamín Urdapilleta en el puesto de apertura en lugar de Nicolás Sánchez. El apertura estuvo errático con el pie en el primer período contra Francia y Urdapilleta fue más eficaz en el segundo.

Cuatro cambios en Argentina

A ese cambio se unirá la entrada como wing de Santiago Carreras en lugar de Ramiro Moyano, Julián Montoya como hooker sustituyendo a Agustín Creevy y Tomás Lezana como octavo en el puesto de Javier Ortega Desio.

Tonga le puso las cosas difíciles en el debut a Inglaterra, pese a perder por 35-3, ya que el XV de la Rosa solo pudo lograr su cuarto try, sinónimo de punto bonus ofensivo, a tres minutos del final. "Tonga estuvo bien en el scrum y en el maul. Mejoraron su sistema, tiene orden,", explica Nicolás Fernández Miranda, ayudante principal del técnico Mario Ledesma, que también alabó el scrum de los tonganos. El pilar izquierdo Nahuel Tetaz Chaparro también quedó sorprendido por la mejora de Tonga en el scrum. "Se nota que lo están trabajando. Aparte de las individualidades, están trabajando más en conjunto. El pack es muy pesado, tienen primeras líneas muy pesados, por lo que va a ser fundamental el scrum nuestro", afirmó.

En el equipo de Tonga hay una gran componente amateur, como muestra que uno de los hooker del equipo, Siua Maile, obrero de la construcción en Nueva Zelanda, fuera descubierto a través de Facebook ya que el equipo del Pacífico estaba corto de elementos en esa posición.

Los equipos

Los Pumas: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta, Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Marcos Kremer, Pablo Matera (Capitán); Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Head Coach: Mario Ledesma.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.

Tonga: Telusa Veainu; Viliami Lolohea, Malietoa Hingano, Siale Piutau (Capitán), David Halaifonua; James Faiva, Sonatane Takulua; Maama Vaipulu, Zane Kapeli, Sione Kalamafoni; Halaleva Fifita, Sam Lousi; Ben Tameifuna, Paula Ngauamo, Siegfried Fisi'ihoi.

Suplentes: Sosefo Sakalia, Vunipola Fifita, Ma'afu Fia, Sitiveni Mafi, Nasi Manu, Leon Fukofuka, Latiume Fosita, Cooper Vuna. Head coach: Toutai Kefu

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

TV: ESPN

Horario: 1.45 (de nuestro país)