Los Pumas trabajan para corregir los errores frente a Australia en el Rugby Championship

Luego de la derrota por 28-24 del sábado pasado en la última pelota del partido ante Australia en Townsville, los Pumas volverán a enfrentarse en suelo oceánico con los Wallabies, este sábado a la 1.05 de la madrugada de Argentina. El triunfo se les escapó sobre el final, cuando pecaron de atrevidos, e intentarán tomar esa experiencia para vengar la caída, en la cuarta fecha del Rugby Championship, esta vez en Sydney.

Uno de los segundas líneas de la selección, el rafaelino Pedro Rubiolo, expresó cómo están reaccionando los Pumas luego de digerir el revés, con la referencia de la cuenta regresiva. “Encaramos una semana muy competitiva, una revancha para nosotros. Nos dolió lo que pasó el sábado porque sentimos que lo perdimos nosotros. Hay que aprender de eso y encarar estos días con mucha energía”, analizó en ESPN.

“Cuando volvemos a ver el partido, duele, pero hay que tomar las cosas que hicimos bien y corregir las que hicimos mal. Le dimos muchos penales tontos y hay que trabajar eso de manera individual. Que cada uno haga su esfuerzo”, puntualizó el forward de 22 años, sin perder de vista lo positivo que se hizo. “La defensa del primer tiempo fue muy buena. Y fuimos a buscarlo todo el tiempo. Con eso me quedo también”.

Las selecciones de Argentina y Australia volverán a encontrarse el sábado en suelo oceánico, por la cuarta fecha del Rugby Championship; tras el partido de Townsville, esta vez se cruzarán en Sydney. MICHAEL CHAMBERS� - AFP�

Rubiolo tiene 25 caps en los Pumas desde su debut en el equipo, sucedido hace casi tres años frente a Sudáfrica, por el mismo torneo. “Me siento bien. Después de no jugar mucho tiempo estoy agarrando ritmo de vuelta y estoy contento por eso. Tengo compañeros increíbles, muy buenos jugadores y personas. Ganarse un lugar acá es muy difícil. Hay que entrenarse muy duramente y eso está bueno, porque nos ayudamos entre todos”, destacó Pedro.

Y ya palpita el nuevo duelo entre argentinos y australianos. “Creo que va a ser el mismo partido. El rival otra vez tratará de imponerse con las formaciones y habrá que estar muy firmes ahí. Y en ataque es fuerte. Jugó fuerte, y tenemos que estar presentes nuevamente en defensa”, alertó.

Mateo Carreras toma una pelota aérea en una práctica de los Pumas en Leichhardt Oval; el wing tucumano consiguió un try el último sábado. UAR

Entre las novedades de la selección australiana se destaca que Tane Edmed, con poca experiencia en el equipo, sería el apertura titular en lugar de Tom Lynagh, debido a la lesión que sufrió el 10 el sábado. Por otra parte, se especula que Hunter Paisami tendrá su primera oportunidad del año, ya que Len Ikitau se tomaría un descanso tras la intensa carga de trabajo de los últimos meses.

Juan Cruz Mallía tiene buenas posibilidades de seguir siendo el fullback titular, en la cuarta fecha del Rugby Championship; el cordobés tomó con eficacia varias patadas a los palos en la derrota del sábado pasado. UAR

Ya con esos indicios, a dos días del juego, trabajan en Leichhardt Oval los conducidos por Felipe Contepomi. Suma su voz en el análisis Juan Martín González, que también fue titular en el primero de los dos enfrentamientos con los Wallabies en aquella tierra. “Fue un partido lindo en parte, porque se nos escapó en el final. Nos llevamos muchas cosas para aprender, otras buenas que también tomamos. Hay que quedarse con las buenas y las malas. Esto es rugby y sabemos que puede pasar”, expresó el ala de 24 años.

“La tercera línea es uno de los fuertes del equipo. Es linda y sana la competencia; se ve en cada entrenamiento, y es en pos del equipo, para que en el partido salgan bien las cosas. Para estar entre los 15 que juegan o los 23 convocados, hay que hacer bien las cosas y ayudarnos entre nosotros”, completó González, en un elogio al conjunto de puestos que él integra.

En diálogo con Scrum, Juan Martín González habló sobre la derrota ante Australia y la competencia interna que existe en la tercera línea. 🇦🇷👏🏉



➕ Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/SqYuqVvzkt — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 10, 2025

El partido adquiere, además, una relevancia extra porque en diciembre próximo se sorteará la constitución de los grupos del Mundial Australia 2027, para el que los Pumas ya están clasificados, y las selecciones procuran tener el mejor lugar posible en el ranking en ese momento, ya que eso será lo que se tendrá en cuenta al momento de conformar los cuatro bombos. El ranking podrá seguir sufriendo modificaciones durante este Rugby Championship y también en la ventana de noviembre.