escuchar

El head coach de los Pumas, Michael Cheika, anunció este miércoles la formación titular para el partido vs. Samoa con tres modificaciones con respecto a los XV que iniciaron en la derrota del debut ante Inglaterra en Marsella 27-10. El encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial de rugby Francia 2023 está programado para este viernes a las 12.45 (hora argentina) en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne y se transmitirá en vivo por ESPN y la TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

El entrenador australiano incluyó al pilar cordobés Eduardo Bello, el segunda línea Guido Petti y el centro Matías Moroni por Francisco Gómez Kodela, Tomás Lavanini y el platense Lucio Cinti. En el caso de Gómez Kodela y Cinti ocuparán un lugar entre los suplentes junto a Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, dos referentes que no fueron tenidos en cuenta para el choque con los ingleses. Lavanini no fue convocado como así tampoco Juan Imhoff.

La formación de los Pumas vs. Samoa

Thomas Gallo.

Julián Montoya (capitán).

Eduardo Bello.

Guido Petti.

Matías Alemanno.

Pablo Matera.

Marcos Kremer.

Juan Martín González.

Gonzalo Bertranou.

Santiago Carreras.

Mateo Carreras.

Santiago Chocobares.

Matías Moroni.

Emiliano Boffelli.

Juan Cruz Mallía.

En el banco de suplentes estarán Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti. No fueron convocados Facundo Isa, Ignacio Ruiz, Martín Bogado, Tomás Lavanini, Jerónimo De la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró, Joel Sclavi, Lautaro Bazán Vélez y Joaquín Oviedo.

Samoa, el rival

Samoa debutó en la Copa del Mundo con un cómodo triunfo ante Chile en el estadio de Bordeaux 43-10. A priori, no es un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que la favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex ‘hombres de negro’ como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex apertura de los Wallabies Christian Leali’ifano.

El historial entre ambos países tiene cuatro antecedentes, con tres triunfos para los samoanos y solo uno para la Argentina. Tres de ellos fueron en citas ecuménicas con victoria en 1991 y 1995 de los oceánicos y en 1999 para los sudamericanos. El último duelo entre sí fue un amistoso en 2005 en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club con alegría para el visitante 28-12 frente a un combinado nacional conformado por jugadores del plano local.

El historial entre los Pumas y Samoa favorece a los oceánicos con tres victorias y una derrota Mark Leech/Offside - Offside

Fixture y resultados del grupo D

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D