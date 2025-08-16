LA NACION
Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: el minuto a minuto del partido

Argentinos y noecelandeses debutan en el Rugby Championship 2025 en Córdoba

Juan Martín González y Joaquín Oviedo, durante el reconocimiento del Mario Alberto Kempes en la previa del choque con los All Blacks
En un estadio colmado

Los Pumas completaron diez días en la provincia mediterránea para preparar de la mejor manera el estreno en el Rugby Championship y dar el batacazo ante los All Blacks. Los argentinos no estarán solos en la cancha: recibirán el aliento de las 57 mil personas que compraron sus entradas para estar esta tarde en el Mario Alberto Kempes, que lucirá prácticamente colmado.

La formación de los Pumas

Las pocas dudas que había respecto a quiénes serían los 15 Pumas que saldrán a enfrentarse con los All Blacks se despejaron cuando el entrenador Felipe Contepomi anunció la formación con esperados regresos de fuste y algunos nombres inesperados, como los ingresos de Bautista Delguy, Franco Molina y Pedro Delgado entre los titulares. Así, el XV titular de los Pumas estará integrado por Felipe Contepomi estará integrado por Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

En el banco de suplentes, en tanto, esperarán por su chance Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Los All Blacks, con XV confirmado

El equipo neocelandés, segundo en el ranking mundial, saldrá a la cancha del Mario Alberto Kempes con la siguiente formación: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Duplessis Kirifi, Ardie Savea y Tupuo Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan De Groot.

En el banco estarán Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown y Finlay Christie, Samipeni Finau, Patrick Tuipulotu, Pasilio Tosi, Ollie Norris y Samisoni Taukei’aho.

La previa desde Córdoba

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 18.10 sostendrán los Pumas y los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El partido marcará el debut de ambos seleccionados en el Rugby Championship, el torneo más importante del hemisferio sur, que más temprano tuvo el espectacular triunfo de Australia ante Sudáfrica por 38-22 como visitante.

Por Alejo Miranda
