Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: el minuto a minuto del partido

Las pocas dudas que había respecto a quiénes serían los 15 Pumas que saldrán a enfrentarse con los All Blacks se despejaron cuando el entrenador Felipe Contepomi anunció la formación con esperados regresos de fuste y algunos nombres inesperados, como los ingresos de Bautista Delguy, Franco Molina y Pedro Delgado entre los titulares. Así, el XV titular de los Pumas estará integrado por Felipe Contepomi estará integrado por Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

En el banco de suplentes, en tanto, esperarán por su chance Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.