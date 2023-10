escuchar

14:35 | El Stade de France, hogar de hazañas Pumas

En las afueras de París, en Saint Denis, los Pumas saben de proezas y hazañas y este viernes buscan una más ante los All Blacks. La primera vez que pisaron ese césped fue el 25 de noviembre de 2006 y, si bien perdieron ante Francia por 27-26, dejaron una gran imagen y pudieron haber ganado después de una gran reacción en el segundo tiempo.

La siguiente fue el 7 de septiembre de 2007 en el debut del Mundial ante el local, Francia, y se impusieron 17-12. En ese torneo y en el mismo estadio, los Pumas consiguieron el pasaje a las semifinales por primera vez en la historia al vencer a Escocia 19-13. La primera derrota en esa Copa del Mundo fue también en Saint-Denis al partido siguiente, en las semifinales contra los Springboks 37-13.

Pasaron siete años para que la Argentina volviera al Stade de France. La noche del 22 de noviembre de 2014 fue triunfo sobre Les Bleus 18-13. El equipo no llegaba en las mejores condiciones. Era un plantel joven y el entrenador Daniel Hourcade no había podido aún concretar su idea de juego. Francia llegaba en alza y era el gran favorito, pero es estadio otra vez se enmudeció por el juego de los argentinos. Fue la noche de los drops: tres de Nicolás Sánchez y uno de Juan Hernández. Después de un gran primer tiempo, los Pumas tacklearon, jugaron con el corazón y se llevaron un enorme triunfo.

14:23 | ¡Todo listo en el vestuario de los Pumas!

El vestuario de la selección argentina en el Stade de France está preparado y aguarda por la llegada de los jugadores de los Pumas.

14:15 | ¿Pueden los Pumas ganarle a los All Blacks?

La selección argentina de rugby está ante el desafío más grande en sus 113 años de historia. Los All Blacks son, por antecedentes y por actualidad, amplios favoritos. Todo desenlace que no incluya a los oceánicos accediendo a una nueva definición equivaldrá a uno de los batacazos más grandes de todos los tiempos.

Si los Pumas tienen una posibilidad será menos por cuestiones técnicas que por su indeclinable espíritu de lucha, algo que en el rugby vale más que pasarse bien la pelota o dominar en el scrum. Un sueño que se sostiene por la fortaleza mental del equipo y el empuje de buena parte de la Argentina.

Un factor importante en este sentido será el aliento del público. Cuando la hinchada albiceleste logra meterse en la cancha, se convierte en un factor más. Ocurrió en el final del partido con Japón y durante todo el segundo tiempo frente a Gales. Para eso, primero tiene que emerger la garra desde el césped.

Estar entre los cuatro mejores es uno de los objetivos con los que llegaron los Pumas a Francia, y también desde que se realizó el sorteo del Mundial, tres años atrás, pero que había entrado en una nebulosa después de una desconcertante actuación en el debut ante Inglaterra. Aunque los desempeños que siguieron frente a rivales menores no fueron del todo buenos, sirvieron para forjar el carácter del equipo, que apareció en los momentos clave. Ahora necesitarán de él y de mucho más. Acaso, sin tanta presión, con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de jugar los siete partidos, se lancen a jugar y alcancen el estatus que a lo largo del ciclo de Michael Cheika insinuaron tantas veces.

Nicolás Sánchez, clave en los duelos vs. Japón y Gales, esperará su turno en el banco de suplentes frente a All Blacks Agencia AFP - AFP

14:05 | ¡Hinchas argentinos llegan al estadio!

En las adyacencias del Stade de France ya hay simpatizantes argentinos vestidos de celeste y blanco que aguardan para ingresar al estadio y alentar a los Pumas en uno de los partidos más relevantes de su historia.

¡@zucaconti junto con hinchas argentinos en las inmediaciones del Stade de France! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/ZjErU0prEY — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 20, 2023

13:55 | Así está el Stade de France

A dos horas del kick off, el Stade de France luce preparado para recibir a los miles de hinchas que ocuparán sus tribunas para presenciar la primera semifinal del Mundial de Rugby Francia 2023. El recinto, ubicado en Saint Denis en las afueras de París, es el principal del torneo. y tiene capacidad para más de 80.000 espectadores. Fue construido para el Mundial de fútbol de 1998 y es el mismo en el que hace de local Francia, en rugby. Su primer duelo allí fue el 7 de febrero de 1998 contra Inglaterra en la victoria por 24-17. Sobre ese campo de juego se disputaron más de 100 test matches de la rama masculina entre los que sobresalen los cuartos de final de la Copa del Mundo 1999 y la definición de la ¿de 2007 -en ambos encuentros Sudáfrica superó a los ingleses-. Se trata del estadio que más partidos tiene programados por encima de las otras ocho sedes del campeonato, en las cuáles ya no hay actividad.

Así está el Stade de France, a dos horas del inicio de los Pumas vs. All Blacks UAR

13:50 | Cómo seguir el partido en vivo

Hay diferentes alternativas para seguir en vivo el duelo entre la Argentina y Nueva Zelanda y una de ellas es a través del liveblog de LA NACION. Además, Canchallena dispone del minuto a minuto con información y estadísticas de lo que ocurre en el juego. En televisión, el encuentro se transmite en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

13:40 | El último triunfo de los Pumas vs. Nueva Zelanda

En 40 partidos, la selección argentina de rugby solo le ganó dos veces a su par de Nueva Zelanda. La última fue el 27 de agosto de 2022 en Christchurch 25-18 por el Rugby Championship.

¡𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮! Subí el volumen y volvete a emocionar con nuestra victoria en Christchurch 🥹



¡Es hoy! 🇦🇷#SomosLosPumas | #PorLaGloria pic.twitter.com/F58QWlBqCn — Los Pumas (@lospumas) October 20, 2023

13:30 | Así llegaron los All Blacks a las semifinales

Los All Blacks fueron escoltas en la zona A por detrás de Francia, con quien cayeron en el debut 27-13. Desde entonces, hilvanaron cuatro victorias seguidas, la última en cuartos de final ante Irlanda, uno de los máximos favoritos al título, 28-24. Previamente los sufrieron Namibia 71-3, Italia 96-17 y Uruguay 73-0.

Los All Blacks, tras perder en el debut contra Francia, hilvanaron cuatro triunfos en fila SEBASTIEN BOZON - AFP

13:20 | El camino de los Pumas a las semifinales

En su camino a estar entre los cuatro mejores, la Argentina fue segunda en el grupo D, por detrás de Inglaterra, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58. En cuartos de final su víctima fue Gales 29-17.

Los Pumas jugarán la semifinal de un Mundial por tercera vez en la historia. Las anteriores fueron en 2007 y 2015 y fueron derrotados por Sudáfrica y Australia, respectivamente. La diferencia entre ambos certámenes es que en el de hace 16 años se ubicaron terceros porque en el último cotejo le ganaron a Francia y, hace ocho calendarios, quedaron cuartos al caer contra los Springboks.

Los Pumas sueñan en grande: para meterse entre los dos mejores de la Copa del Mundo deben derrotar a los All Blacks DAMIEN MEYER - AFP

13:10 | El análisis de los enviados de LA NACION a Francia

13:00 | Así se juegan las semifinales del Mundial

Además del duelo entre los Pumas y los All Blacks, el sábado tendrá lugar también en el Stade de France y desde las 16 (hora argentina) el encuentro entre Inglaterra y Sudáfrica en el que se definirá el segundo finalista para el partido decisivo del 28 de octubre. Ambos perdedores, en contrapartida, tendrá que competir por el tercer puesto dentro de una semana.

Bienvenidos al liveblog de LA NACION del partido de los Pumas vs. Nueva Zelanda, por la primera semifinal del Mundial de Rugby Francia 2023. El encuentro se disputa desde las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint Denis con arbitraje del australiano Angus Gardner.