PARIS, Francia. Los All Blacks deben haber rogado que ahora la historia no los abandone en Francia 2023 cuando vieron que su rival en las semifinales son los Pumas. No por una cuestión de superioridad, sino por el destino: las tres veces que enfrentaron a los argentinos en los Mundiales salieron campeones. Así fue en 1987, 2011 y 2015. Dos veces en la primera ronda (87 y 2015) y la otra en cuartos de final, todas con triunfo para los de negro.

Para este grupo de jugadores que ya le ganó a los All Blacks, a los Wallabies, a los Springboks y a Inglaterra en Twickenham es hora de dar un golpe sobre la mesa en un Mundial y vencer a un campeón del mundo. Siempre hay una primera vez, y los Pumas cuentan con argumentos y pasión para superar esta prueba de máxima dificultad. Veamos esta curva histórica: en 1987 se estuvo lejísimos; en 2011, defendiendo, les dieron a los neozelandeses, en su propia casa, un susto de aquellos, y en 2015 les jugaron de igual a igual, en uno de los mejores partidos que se le recuerden a los Pumas en este torneo y con un escenario de lujo: Wembley.

El primer choque entre los dos semifinalistas de 2023 fue en la edición inaugural de la Williams Webb Ellis, en 1987, en el torneo que se jugó en Nueva Zelanda y Australia. Aquella vez los Pumas llegaron con el agua al cuello después de haber perdido en el debut con Fiji. Para avanzar a los cuartos de final debían esperar que Italia les ganará a los isleños y después anotarles tres tries a los All Blacks. Casi imposible ante un equipo que era candidato a lo que luego fue: campeón del mundo. Italia hizo su parte ganándole a Fiji y los argentinos ingresaron al césped amarillo del Athletic Park de Wellington con la posibilidad de conseguir el boleto. Pero pronto todas esas esperanzas se esfumaron. Un penal de Grant Fox y un try de David Kirk antes de los 15 minutos empezaron a clausurar cualquier fantasía.

El try argentino llegó recién a los 20 minutos del segundo tiempo por intermedio de Juan Lanza, tras un precioso kick de Hugo Porta, pero no alcanzó para nada. Los All Blacks ganaron 46-15. Para los argentinos quedó un consuelo chico: fueron, junto a Francia en la final, los únicos que pudieron vulnerar el ingoal neozelandés. Ese test lo jugó el hoy presidente de la UAR, Gabriel Travaglini. Veinte días después, los All Blacks se coronaron como los primeros campeones del mundo al superar a Francia 20-9 en el Eden Park de Auckland.

Aquella tarde del 1º de junio de 1987 los Pumas formaron así: Guillermo Angaut; Juan Lanza, Rafael Madero, Fabián Turnes (Pedro Lanza), Marcelo Campo; Hugo Porta (capitán), Fabio Gómez; Alejandro Schiavio, Gabriel Travaglini (José Mostany), Jorge Allen; Sergio Carossio, Eliseo Branca; Luis Molina, Diego Cash, Serafín Dengra. Los entrenadores fueron José Luis “Pochola” Silva y Ángel Guastella.

Hugo Porta, capitán argentino en 1987

Tuvieron que pasar 24 años y cinco Mundiales para que los Pumas y los All Blacks se volvieran a ver las caras. Fue nada menos que en Nueva Zelanda y por los cuartos de final. Los argentinos habían atravesado la primera rueda después de ganar un partido para el infarto contra Escocia, en Wellington. Los locales, con la presión de ganar el título y ante su gente, llegaban sin una de sus estrellas, Dan Carter, lesionado durante un entrenamiento y ya afuera del torneo. Sin dudas, los ABs eran amplios favoritos.

La noche del 9 de octubre de 2011 será recordada porque durante varios minutos el pánico atrapó a la multitud en el legendario Eden Park. Cuando Marcelo Bosch acertó un penal desde atrás de mitad de cancha y los Pumas pasaron al frente 12-10 a los 5 minutos del segundo tiempo, el silencio se apoderó de todo el país. Los periodistas kiwis se miraban sin entender lo que estaba ocurriendo. Los Pumas defendían como leones y aprovechaban cada oportunidad.

Lo mismo sucedió a los 31 minutos del primer tiempo cuando Leonardo Senatore se levantó de un scrum, dejó pintado a Richie McCaw y la pelota pasó por Bosch, Santiago Fernández y Martín Rodríguez Gurruchaga, quien corrió hasta que fue detenido cerca del ingoal. Desde el ruck brotó el Flaco Julio Farías y se sumergió para marcar el try. La conversión del capitán Felipe Contepomi, hoy entrenador, también dejaba a los Pumas arriba: 7-6.

Pero desde los 15 minutos del segundo tiempo, los All Blacks fueron un aluvión. Los Pumas defendían y defendían, pero ya el físico no les respondía. Nicolás Vergallo se tiró a interceptar un pase que era try y el árbitro galés Nigel Owens le mostró tarjeta amarilla por reiteración de penales. Enseguida llegó el try de Kieran Read, los penales de Piri Weepu y otro try, pero del segunda línea Brad Thorn, sellaron el 33-10 y aliviaron a una multitud que recién al final empezó a alentar a su equipo. Dos semanas más tarde, Richie McKaw levantó la ansiada William Webb Ellis tras una sufrida victoria 8-7 otra vez contra Francia.

Mundial 2011: Steve Thomson mira a Mario Ledesma, asistido luego de recibir un golpe con la rodilla de Courtney Lawes, suspendido por dos semanas Natacha Pisarenko - AP

En ese partido de cuartos de final el equipo dirigido por Santiago Phelan y Fabian Turnes formó así: Martín Rodríguez Gurruchaga (Lucas González Amorosino); Gonzalo Camacho, Marcelo Bosch, Felipe Contepomi (capitán), Horacio Agulla (Juan Imhoff); Santiago Fernández, Nicolás Vergallo; Juan Leguizamón, Leonardo Senatore, Julio Farías; Patricio Albacete, Manuel Carizza (Alejandro Campos); Juan Figallo (Martín Scelzo), Mario Ledesma (Agustín Creevy), Rodrigo Roncero (Marcos Ayerza).

Cuatro años más tarde, en el Mundial siguiente, el fixture ubicó a los Pumas y los All Blacks en el mismo grupo y en el primer partido. Se eligió para esa ocasión un escenario de leyenda. Una Catedral, pero de fútbol. Wembley lució repleto: 89.019 personas, récord de público para un Mundial de rugby. En una tarde de sol atípica para la cercanía del otoño londinense, los argentinos salieron a jugarles de igual a igual a los campeones del mundo. Fue un test extraordinario, de una enorme calidad, con dos equipos que no se guardaron nada.

Con la marca que ya había impuesto Daniel Hourcade, los Pumas salieron a jugar. Pelota viva, rapidez en los rucks, desenfado para atacar, solidez en las formaciones fijas y tackle furioso. Un try de Guido Petti con ese sello puso a los Pumas al frente y la conversión más dos penales de Nicolás Sánchez llevaron a los argentinos al vestuario con un 13-12 a favor.

Lo llamativo de ese primer tiempo fue que los All Blacks recibieron dos tarjetas amarillas del árbitro inglés Wayne Barnes. La primera a Richie McCaw por proporcionarle una zancadilla a Juan Fernández Lobbe cuando este jugó un penal rápido y la segunda a Conrad Smith por matar el juego en una acción espectacular con Juan Imhoff entrando por el centro. También fue amonestado Pablo Matera.

En el segundo tiempo, un try de Aaron Smith y otro de Sam Cane liquidaron la historia cuando los Pumas ya habían dado el máximo. Los All Blacks ganaron 26-16, pero esa tarde del 20 de septiembre de 2015 los argentinos se llevaron el reconocimiento de todo el mundo. Los dos, como ahora en Francia, llegaron luego a la semifinal. Los Pumas perdieron con los Wallabies y los de negro vencieron a los Springboks. En la final, los ABs retuvieron la corona al superar a los australianos.

Varios de los que estuvieron en aquel partido llegaron a Francia. Por el lado de los All Blacks, Sam Cane, que ahora es el capitán, Aaron Smith, Dan Coles, Sam Whitelock, Brodie Retallick y Beauden Barrett. De los Pumas, el hoy capitán Julián Montoya, Agustín Creevy, Juan Imhoff, Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli, Guido Petti, Tomás Lavagnini y Jerónimo de la Fuente. Juan Fernández Lobbe integra el staff.

En ese partido, el seleccionado argentino formó así: Joaquín Tuculet (González Amorosino); Santiago Cordero, Marcelo Bosch, Juan Hernández, Juan Imhoff; Nicolás Sánchez (Jerónimo De la Fuente), Tomás Cubelli (Martín Landajo); Juan Fernández Lobbe, Leonardo Senatore, Pablo Matera (Juan Leguizamón); Guido Petti (Mariano Galarza), Tomás Lavanini; Nahuel Tettaz Chaparro (Lucas Noguera Paz), Agustín Creevy (capitán, Julián Montoya), Marcos Ayerza.

El viernes, el Stade de France de París aguarda el cuarto choque Pumas-All Blacks. Será en una semifinal, nada menos. El seleccionado argentino se le fue acercando cada vez más al neozelandés.

