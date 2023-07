Los Pumas vs. All Blacks: los tries y las mejores jugadas de la victoria neocelandesa por 41-12

escuchar

Los All Blacks vencieron a los Pumas por 42 a 12 en el primer partido del Rugby Championship. El encuentro se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, que lució colmado. Los visitantes redondearon un primer tiempo perfecto, que terminó 32-0 y en el que anotaron cinco tries. Hicieron dos más en la segunda parte para terminar de cerrar el marcador. Para el equipo argentino apoyaron Lucio Sordoni y Agustín Creevy.

Primer try, cuando ni se habían jugado cinco minutos (Dan Coles)

El primer try llegó cuando todavía no se habían jugado cinco minutos de juego. Fue Dan Coles el autor, luego de perforar a la defensa argentina por la banda derecha. No hubo ningún jugador argentino para tacklearlo y el neocelandés llegó al ingoal argentino.

Segundo try: Ardie Savea amplió el marcador

El octavo neocelandés también se aprovechó de su potencia para percutir a la última línea argentina. Parecía que lo tackleaban y la jugada se diluía, pero Savea se levantó y consiguió apoyar la pelota en el ingoal de Los Pumas.

Tercer try, el más espectacular, obra de Jordie Barrett

Fue un dos-uno de los hermanos Barrett muy cerca de la línea de touch: Beauden combinó con Jordie y este corrió y corrió sin oposición por toda la cancha. No hubo marca, tampoco tackle. Sí, conversión de Damian McKenzie y el marcador se puso 17-0 a favor de los hombres de negro en apenas once minutos de juego .

Jordie Barrett se escapó y llegó al tercer try de los All Blacks en Mendoza. 🇳🇿⚡#ESPNenStarPlus #RugbyChampionship pic.twitter.com/PMLWUHDouu — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 8, 2023

Cuarto try: jugada colectiva y apoyo de Rieko Ioane

Si el tercer try fue un canto al talento individual, el cuarto se gestó con una jugada colectiva, a puro pase y apoyo grupal. Otra vez, Nueva Zelanda vulneró a la defensa argentina y consiguió su cuarto try a los 28 minutos de juego.

Quinto try: anotó Aaron Smith (y amarilla para Bruni)

Sobre el final de la primera parte llegó el último try de los All Blacks: a los 39 minutos apoyó Aaron Smith y redondeó una primera parte brillante de los oceánicos. McKenzie convirtió y los visitantes se fueron al vestuario con una ventaja que reflejaba la superioridad visitante: 31-0.

Bloque HTML de muestra

El descuento argentino: Lucio Sordoni apoyó tras una jugada de varias fases

Después de 32 meses sin jugar para Los Pumas y más de un año lesionado, Lucio Sordoni apoyó el primer try del equipo argentino. Fue luego de una jugada que tuvo varias fases y en los que los Pumas merodearon el ingoal neocelandés. Hubo un par de ventajas y, tras varios empujes consecutivos, Sordoni consiguió el try.

Lucio Sordoni logró romper la barrera defensiva de los All Blacks para apoyar el primer try de #LosPumas. 🇦🇷🐆#PUMASxESPN #RugbyChampionship pic.twitter.com/PKE7pZ7ai9 — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 8, 2023

Sexto try de Nueva Zelanda: scrum, salida en velocidad y conquista de Beauden Barrett

Los Pumas no pudieron ganar la pelota en un scrum en la mitad de la cancha, McKenzie consiguió perforar en velocidad, tenía pase en los costados y encontró a Beauden Barrett. El 15 de los All Blacks anotó el try, que no fue convertido por McKenzie. El marcador quedó 36-5 a favor de los neocelandeses.

El séptimo try de los All Blacks: salteo y anotación de Emoni Narawa

Ya con el partido definido y ante un equipo argentino que tuvo varios cambios, los All Blacks llegaron al séptimo try. Fue tras una jugada resuelta con un salteo, que terminó con la pelota en las manos del debutante Emoni Narawa. El neocelandés no tuvo problemas para tirarse y anotar en el ingoal argentino.

Aparecieron los backs los All Blacks y Emoni Narawa apoyó su try en su debut. 🇳🇿#RugbyChampionship #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/RD7OeEQyKw — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 8, 2023

Segundo descuento argentino, sobre el cierre del partido

Fue un try anecdótico, pero muy celebrado en el Malvinas Argentinas: por primera vez, los Pumas avanzaron con el maul y Agustín Creevy logró sacar justo su brazo para apoyar la pelota en el ingoal visitante. Emiliano Boffelli acertó a los palos y el marcador final fue 41 a 12 en favor de los All Blacks.

¡Se desprendió y se zambulló en el in-goal de los All Blacks! 🐆@agustincreevy apoyó su try en su partido 98 con #LosPumas. 🇦🇷🇦🇷#PUMASxESPN #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CZej5CL7D4 — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 8, 2023

Así se vivió el try de Creevy en el banco argentino, pese a que el encuentro ya estaba definido. Era la última pelota del encuentro, y los hinchas festejaron la conquista como si el partido acabara de empezar.

LA NACION