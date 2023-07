Los Pumas vs. Australia, en vivo, por el Rugby Championship

escuchar

05:19 | Un excelente recuerdo

El Western Sydney Stadium es un escenario donde los Pumas hicieron historia. Cuando el Rugby Championship fue Tri-Nations y se desarrolló íntegramente en Australia, en 2020, fue allí donde el seleccionado al que entonces dirigía Mario Ledesma consiguió su primera victoria contra All Blacks en la historia, después de 30 intentos. Fue por 25-15, y todos los puntos argentinos, incluido el único try, fueron anotados por Nicolás Sánchez, que esta vez estará en el banco de suplentes.

El festejo de Tomás Cubelli fue de toda la Argentina en noviembre de 2020, cuando los Pumas superaron a All Blacks por primera vez, en el estadio de Sydney donde hoy visitarán a Wallabies. Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

03:57 | La autocrítica tras la goleada

El doloroso resultado del sábado pasado contra All Blacks caló profundo en el plantel argentino, que hizo una fuerte reflexión sobre los motivos del bajón: “En este partido quería ver intensidad. Y en el primer tiempo no estuvo. Ellos nos sorprendieron. Estábamos pensando más en el resultado que en las acciones que teníamos que hacer, o en resolver cosas de manera individual en vez de seguir nuestro plan de juego. No estábamos tan presentes en el momento”, aseveró el capitán Julián Montoya, y sus declaraciones fueron acompañadas por las de Cheika: “No puedo permitir que el balance sea positivo. No llegamos a nuestro nivel de mentalidad, de toma de decisiones ni de juego. En este punto necesitamos volver a reaccionar. Esto puede pasar, pero no tenemos la capacidad mental de volver al partido; cuando tenemos las oportunidades, cedemos un line o cometemos un knock-on”.

03.23 | Los Wallabies que saldrán a la cancha

El neozelandés Eddie Jones anunció cómo se compondrá Australia para recibir a los Pumas: Tom Wright; Mark Nawaqanitawase, Len Ikitau, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Fraser McReight, Rob Valetini y Jed Holloway; Will Skelton y Richie Arnold; Allan Alaalatoa, David Porecki y James Slipper (capitán). En el banco esperarán Jordan Uelese, Angus Bell, Pone Fa’amausili, Matt Philip, Rob Leota, Josh Kemeny, Tate McDermott y Carter Gordon.

02.12 | Cheika definió el equipo titular

Cheika anunció cómo formará la selección argentina ante el seleccionado de su país de origen: Emiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo De la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Respecto a la formación inicial que jugó en el estadio Malvinas Argentinas, Nahuel Tetaz Chaparro, Sebastián Cancelliere, Rodrigo Bruni, Matías Moroni y Lucio Sordoni fueron relegados; el wing Cancelliere y el pilar Sordoni no integrarán el banco de suplentes, que estará conformado por Agustín Creevy, Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Moroni.

Michael Cheika decidió cinco cambios entre los titulares para el compromiso de los Pumas en Australia, por la segunda fecha del Rugby Championship. Marcelo Aguilar - LA NACION

01.44 | Por un repunte con miras al Championship y al Mundial

Bienvenidos al liveblog del segundo partido de los Pumas en el Rugby Championship, frente a Australia. El equipo dirigido por Michael Cheika viene de sufrir un durísimo golpe en la goleada a manos de Nueva Zelanda, que se impuso por 41-12 en Mendoza el sábado pasado, y tendrán como misión mostrar una mucho mejor imagen en el Western Sydney Stadium. No sólo por este Championship, sino también con miras al Mundial de Francia, que se iniciará dentro de menos de dos meses. El partido comenzará a las 6.45 y tendrá transmisión de ESPN y Star+.

