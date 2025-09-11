Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre argentinos y australianos, por la cuarta fecha del certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Sur, está programado para este sábado a la 1 de la madrugada de la Argentina
Los Pumas y Australia se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Rugby Championship 2025. Ambos equipos se vieron las caras hace una semana en el marco de la tercera jornada, con triunfo australiano por 28 a 24. El encuentro está programado para la 1 de la madrugada (horario argentino) en el Aussie Stadium de Sidney, con arbitraje del inglés Christophe Ridley, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium.
El fin de semana pasado, la Argentina se quedó a las puertas de celebrar el triunfo. Cinco minutos habían pasado de los 80′ cuando Australia llegó al try y cortó con la ilusión albiceleste, que tuvo todo para ganar y no logró resistir al final. A pesar de la ventaja de los Pumas por 21 a 7 al término de un gran primer tiempo y de estar 24 a 21 a un minuto del cierre, la insistencia de los Wallabies para conseguir un penal con el tiempo cumplido, que se multiplicó por tres, les permitió sentenciar el 28 a 24 definitivo para mantenerse en el segundo puesto de una tabla de posiciones que tiene a la selección argentina en el último lugar.
Los Pumas vs. Australia: todo lo que hay que saber
- Fecha 4 del Rugby Championship 2025.
- Día: Sábado 13 de septiembre.
- Hora: 1 de la madrugada (horario argentino).
- Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra).
- Estadio: Aussie Stadium de Sidney, Australia.
Los Pumas vs. Australia: cómo ver online
El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Sidney, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+.
De cara al compromiso trascendental de este sábado, el head coach de los Pumas, Felipe Contepomi, realizará varias modificaciones. La más llamativa será la salida de Pablo Matera, figura desde hace muchos años en la selección argentina y uno de los mejores en el histórico triunfo ante Nueva Zelanda hace tres semanas en el estadio de Vélez: lo reemplazará Joaquín Oviedo. Además, Guido Petti ingresará por Franco Molina en la segunda línea. Por último Rodrigo Isgró, quien ni siquiera estuvo convocado en la última caída ante Australia, reemplazará como wing a Bautista Delguy, que tampoco formará parte del banco de suplentes.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 2.57 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.
