Los Pumas vs. Inglaterra, por un test match: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre ingleses y argentinos está programado para este domingo a las 13.10 (hora argentina) en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, con arbitraje del francés Pierre Brousset

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Juan Cruz Mallia será titular en el test match de este domingo entre los Pumas e Inglaterra, en Twickenham
Juan Cruz Mallia será titular en el test match de este domingo entre los Pumas e Inglaterra, en TwickenhamPAUL FAITH - AFP

Los Pumas e Inglaterra se enfrentan este domingo en el marco de un test match, correspondiente a la ventana internacional de noviembre. Ambos equipos se enfrentarán por tercera vez en lo que va del 2025: hubo triunfo británico en los otros dos antecedentes. El partido está programado para las 13.10 (horario argentino) en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra, con arbitraje del francés Pierre Brousset, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La selección argentina jugará sin presión extra más que por la ilusión de derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. El motivo es que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. Además, el aliciente es que este año ya ganó en tres de los cuatro estadios más importantes de las Islas Británicas: Lansdowne Road (28 a 24 frente a British & Irish Lions), Millennium (52 a 28 vs. Gales) y Murrayfield (33 a 24 vs. Escocia). El compromiso venidero es, a priori, el más exigente de todos.

Los Pumas vienen de vencer a Escocia tras llegar a una desventaja parcial de 21 a 0 como visitantes
Los Pumas vienen de vencer a Escocia tras llegar a una desventaja parcial de 21 a 0 como visitantesDavid Rogers - Getty Images Europe

El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Es una potencia mundial, claro está, pero sus altibajos la ubican un escalón por debajo de Nueva Zelanda y Sudáfrica en la élite rugbística, equipos a los que los Pumas vencieron cuatro veces en los últimos años. Inglaterra, paradójicamente, es la gran piedra en los botines de los argentinos, ya que en los duelos entre sí solo festejaron una vez en los últimos 16 años. Además, recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.

Los Pumas vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

  • Test Match de la ventana internacional de noviembre 2025.
  • Día: Domingo 23 de noviembre.
  • Hora: 13.10 (horario argentino).
  • Estadio: Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra.
  • Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido entre ingleses y argentinos, que se disputa este domingo en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • ESPN.
  • Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorita al triunfo en el duelo frente a los Pumas
Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorita al triunfo en el duelo frente a los PumasIan Walton - AP
