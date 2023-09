escuchar

SAINT-ÉTIENNE, Francia.– En la cancha son fieras atemorizantes. La fuerza y la potencia están en sus genes. Muchas veces las emplean desafiando el reglamento, pasándose en ocasiones al lado incorrecto. Cuando termina el partido, son mansas ovejitas. Sonríen, saludan, agradecen. Cuando hablan con la prensa lo hacen en tono bajo, tímidamente. Los jugadores de Samoa, rivales de los Pumas este viernes, son, como el resto de los isleños del Pacífico Sur, una de las grandes atracciones del Mundial de rugby Francia 2023, ya que se salen del molde tradicional de los demás equipos, ultraprofesionales en todos sus movimientos y celosos de su privacidad, con distintos matices. Todos tienen alguna historia por contar. Muy pocas como la de Christian Leali’ifano, que llevará la camiseta 10 ante la Argentina.

Nacido en Nueva Zelanda, de padres samoanos y con pasado en el seleccionado de Australia, el apertura está transitando una segunda vida. No tanto por el hecho de que la nueva reglamentación le haya permitido cambiar de equipo y volver a jugar un Mundial (el segundo consecutivo), como por aquello que le tocó atravesar. Hace siete años le fue diagnosticada leucemia. Atravesó el tratamiento con una templanza admirable, volvió a jugar, participó en el Mundial Japón 2019 con el amarillo y el verde de los Wallabies y a los 35 años vuelve a estar en la gran cita, pero con otros colores: los de sus ancestros.

Una patada a los palos en tiempo en que Leali'ifano era parte de Wallabies; si bien nació en Nueva Zelanda, fue Australia quien le abrió inicialmente las puertas del rugby. MARTY MELVILLE - AFP

“Cada día es una bendición, así que simplemente agradezco seguir jugando”, dijo cuando se conoció su convocatoria para Francia 2023. No será la primera vez que Leali’ifano se enfrentará con los Pumas. Ya lo hizo con la camiseta de Australia tres veces (dos en 2013 y una en 2019). Además, en varias ocasiones se cruzó con Jaguares cuando representaba a los Brumbies, de Canberra, donde llegó a conformar la pareja de medios con Tomás Cubelli.

Su misión está en una cancha, pero no por lo que sucede allí sino por el potencial que puede transmitir hacia afuera. “Darle fuerzas a alguien que pasa lo que pasé yo, para superarlo, es un sentimiento muy poderoso. Me siento honrado de tener ese impacto y de transmitir esa energía a los demás”, dijo para LA NACION en su última visita a Buenos Aires.

A los 35 años, Christian cursa su segunda disputa de la Copa del Mundo, ahora como samoano; en Japón 2019 jugó por Australia. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Nació en Auckland, pero su familia se trasladó a Melbourne cuando él tenía siete años. En el colegio inició su carrera rugbística, que a sus apenas 20 años lo llevó a debutar en los Wallabies. En 2016 recibió la devastadora noticia. Lejos de resignarse, con una fuerza de voluntad encomiable afrontó el tratamiento con positividad, y a los 10 meses estaba nuevamente en las canchas.

“Fue un momento muy duro. Uno no sabe qué va a pasar. Aprendí que tenía que entender el proceso. Entender lo que podía controlar, cuáles eran los pasos por seguir y dar un paso a la vez. Fue un camino muy difícil y no podría haberlo atravesado sin la ayuda de mi familia, mis compañeros y mi comunidad”, continúa Leali’ifano. “Pensar en la gente de todo el mundo a la que uno llega y en la inspiración que uno genera es una lección de humildad para mí. Me siento bendecido de tener esta oportunidad. Me siento afortunado y soy una persona distinta por haber recibido una nueva oportunidad en la vida. Espero que la gente que entra en contacto conmigo sienta esa energía”.

Con Michael Cheika como entrenador, Christian recibió una nueva chance en el seleccionado Aussie y no defraudó, ya que se ganó el puesto de titular para Japón 2019, que sería su último torneo en los Wallabies. Luego emigró a Irlanda, donde jugó en Ulster, y pasó por Japón, hasta que el año pasado se sumó a la franquicia debutante en el Super Rugby Moana Pasifika, conformada por jugadores de ascendencia samoana.

Como parte de Moana Pasifika, Leali'ifno participa en el Super Rugby; en la imagen hay un indicio del efecto de la quimioterapia, que el apertura afrontó con mucho ánimo y con respaldo familiar. WILLIAM WEST - AFP

¿Cómo logró dejar atrás aquel momento tan bravo? Uno de los cables a tierra que lo ayudaron a superar la quimioterapia, dice, fue la actitud positiva en todo momento: “Soy un afortunado de haber tenido al rugby. Ser fuerte mentalmente para atravesar entrenamientos duros me ayudó a afrontar el tratamiento. Cuando no tenía energías, debía buscar dentro de mí la forma de mantenerme fuerte. Las herramientas que me dio el rugby, así como el apoyo que me dio la familia del rugby, me ayudaron muchísimo. Poder hacer lo que amo y jugar con mis compañeros y amigos son algo que no doy por sentado y que agradezco. Me siento un privilegiado de tener la posibilidad de hacerlo de nuevo”.

Leali’ifano es uno de los jugadores que salieron favorecidos por el cambio de reglas de elegibilidad, que ahora permite a un rugbier actuar en otro seleccionado siempre que hayan pasado tres años desde su último partido en el anterior y que reúna la condición de residencia de tres años o ascendencia directa. Steven Luatua, Charles Faumuina y Lima Sopoaga, ex integrantes de All Blacks, son los otros que se encuentran en esa situación en Samoa.

El back se enfrentó tres veces con los Pumas y en el Mundial de Japón fue dirigido por Michael Cheika, el actual entrenador del seleccionado argentino. WILLIAM WEST - AFP

“Hace diez años ni soñaba con esto, porque estaba en los Wallabies y aspiraba a jugar en ese equipo. Así que tener esta posibilidad a partir del cambio de reglas es muy bueno, y estoy muy agradecido por esta chance. Mis padres siempre apoyaban a los All Blacks aun cuando yo representaba a Australia en los seleccionados colegiales. No fue hasta después de varios años cuando finalmente empezaron a apoyar a los Wallabies”, recuerda. “Estoy muy orgulloso de ser samoano. Llevo mi herencia y mis raíces en el corazón. También estoy orgulloso de ser australiano. Estoy muy agradecido de haber aprendido a jugar al rugby en Australia y fue un privilegio representar a ese país. Es muy especial representar a mi familia y mis raíces”.

Frente a Chile en Burdeos, Leali’ifano fue una de las figuras del equipo, ya que anotó 16 puntos con el pie (14 en el primer tiempo), lo que permitió a Samoa mantenerse a tiro cuando estaba pasándola mal. Luego el 10 erró dos envíos accesibles consecutivos. A los 35 años no es el mismo Leali’ifano que brilló en Brumbies, pero creció mucho en inteligencia y manejo del juego. Si los Pumas no empiezan fuertes y sacando ventajas en el marcador, se les hará cuesta arriba y van a padecer el gran dominio de los tiempos que posee el apertura samoano. De todos modos, ya no tiene la explosividad de sus mejores épocas y en ocasiones parece que se dedicara solamente a pasar la pelota, y rara vez ataca la línea de ventaja.

En la franquicia australiana Brumbies, del Súper Rugby, Leali'ifano brilló; ahora más grande, tiene más lectura de juego pero menos explosividad. TORU YAMANAKA - AFP

Con triunfo o con derrota, haya jugado bien o mal, el viernes Leali’ifano agradecerá por el simple hecho de haber podido jugar y se irá a dormir con una sonrisa. No sólo él habrá ganado, sino también toda la gente a la que habrá logrado inspirar.

