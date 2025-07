Los Pumas y la pareja de medios: Contepomi no encontró soluciones en un área clave para el equipo

Lo viejo no siempre funciona. Ante Inglaterra, Los Pumas volvieron a sufrir problemas en la generación de juego que parecían haberse disipado en el último tramo del 2024 y en la victoria ante los British and Irish Lions, hace dos semanas. Fallas en el traslado, errores conceptuales por donde encontrar los caminos y un total de 21 pérdidas, un número contundente para un encuentro de esta envergadura. En su regreso a la conducción, Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras evidenciaron la falta de ritmo de juego en esos puestos en la caída ante la Rosa por 35-12.

Fue precisamente en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata el escenario en el que se habían desempeñado por última vez juntos con la 9 y la 10 de los Pumas, con una derrota ante los Wallabies que, si bien fue sobre el final del partido, fue deslucida en cuanto al juego en una tarde ventosa y fría. Erráticos en la toma de decisiones para encontrar los caminos cuando el equipo cobró impulso en el primer tiempo y desconcertados en la segunda mitad, al igual que sus compañeros. El primer try del segundo tiempo resultó ser un puñal para la selección nacional, que volvió a mostrar su peor cara.

Si bien Carreras ejecutó kicks estratégicos positivos, le faltó precisión en las patadas tácticas Ignacio Amiconi

Descoordinados, ambos estuvieron a otro ritmo del equipo en la primera etapa: a Bertranou le costó sacar rápido la pelota de los rucks y algunos pases provocaron pérdidas de pelota. Carreras mostró destellos de su calidad, pero lo agarraron con la pelota en la mano en más de una oportunidad y sufrió la falta de ritmo en ese puesto: con cinco pérdidas, fue el que más sufrió en la tarde platense. Si bien ejecutó kicks estratégicos positivos, le faltó precisión en las patadas tácticas; la contracara fue George Ford, clínico en cada ejecución y siempre con un tiempo de más para analizar el panorama, leer la cancha y elegir la mejor opción. Claro, el 10 inglés fue elegido como el mejor apertura de la temporada de la Premiership y Carreras como el mejor fullback, tras su extraordinaria campaña en Gloucester. “Pienso que George debería estar en Australia con los Lions, pero estoy feliz de que esté acá con nosotros”, destacó Steve Borthwick en conferencia de prensa sobre el jugador de 32 años, que alcanzó los 100 caps internacional y acertó otro drop importante para inaugurar el tanteador.

A poco más de dos años para la Copa del Mundo de Australia, Felipe Contepomi busca soluciones en la gestación de juego, un sector fundamental para llevar a cabo el sistema. Gonzalo García y Tomás Albornoz dieron un paso al frente y se adueñaron de la 9 y la 10. El entrenador explicó que ambos descansarán en toda la ventana de julio y regresarían para el Rugby Championship: “Vienen de no tener vacaciones el año pasado y no tuvieron ninguna pausa en el año. Tuvieron lesiones y, si jugaron menos tiempo, lo hicieron por lesiones, no por descanso, en comparación con los jugadores de la Premiership, que descansaron en febrero. Tratamos de que los que no tuvieron vacaciones tengan un descanso, de cuidar al jugador, sabiendo que los clubes son los que les pagan el sueldo y no van a darles un break sin rugby”, aclaró ante la consulta de LA NACION.

Bertranou tiene edad para llegar bien al Mundial, pero su actualidad y sus últimos rendimientos en la selección lo pueden relegar Ignacio Amiconi

Con 31 años, Bertranou tiene edad para llegar bien al Mundial, pero su actualidad y sus últimos rendimientos en la selección lo pueden relegar. Se desempeña en Rugby FC Los Ángeles, en la Major League Rugby, una liga de menor relieve y eso también le juega en contra. Desde la Copa del Mundo de Francia 2023 no es el mismo que supo adueñarse de la 9 en el 2018.

Argentina carece de medioscrums en clubes de elite y eso es parte del problema. Simón Benítez Cruz, de 25 años, ingresó 31 minutos y le imprimió otro ritmo al equipo, con rucks rápidos y secuencias más largas. Así llegó el segundo try, con una gestación extraordinaria que definió Pedro Rubiolo.

Santiago Carreras sufrió la falta de ritmo como apertura Ignacio Amiconi

También tuvo su estreno como apertura Nicolás Roger, formado en Tucumán Lawn Tennis y compañero de Benítez Cruz en Tarucas. Ingresó 19 minutos con el partido roto, pero no desentonó: “Hace un año no me imaginaba estar acá, siempre viví el momento en el lugar que me tocó. Me preparé de la mejor manera, siempre me preparé para esto. Ahora que me llegó la oportunidad quiero aprovecharla de la mejor manera”, expresó después del partido.

Contepomi valoró la producción de los nuevos, que sumaron su primer cap y buscarán, con sus rendimientos en la selección, dar un salto a nivel club. “Han tenido un buen partido, más allá del contexto. Está bueno que experimenten lo que es el más alto nivel profesional”.

Para la semana que viene se sumará al plantel Gerónimo Prisciantelli, que se recuperó de un desgarro y estaría a disposición de Felipe Contepomi. Una buena alternativa para la gestación de juego y para ayudar a Carreras en los relanzamientos: Benjamín Elizalde tiene otro perfil de ese co-conductor que pretende el entrenador para ejecutar su idea y encontrar las conexiones que le dieron un salto de calidad al juego de los Pumas, que en La Plata brilló por su ausencia.

Compacto de la caída de los Pumas

Síntesis de Argentina 12 vs. Inglaterra 35