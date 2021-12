El Top 12 de la URBA. Lucas Piña y su rol dentro de CUBA: casi como de un padre con sus hijos

Se abrazaron a la esperanza con la emoción que solo la juventud puede darles. Recibieron el prematuro ahogo de la felicidad, el nudo de sus gargantas anhelantes de un respiro, con el partido aún en juego. Llegó el try de Lucas Piña, la conversión de Gutiérrez Meabe, la ventaja definitiva de 16 a 15 y se buscaron con las miradas, intercambiaron algún gesto íntimo que indicaba el final, el primer paso al objetivo cumplido. CUBA, ese equipo que las dos últimas temporadas peleó el descenso, está en la final del Top 12. Con sacrificio. Con honor. Como manda su historia.

Qué les va a importar a su gente que no se jugó todo lo bien que puede hacerlo este equipo. Si el de este sábado, contra Newman, era un partido para ganarlo como fuera. Ese había sido el mensaje de los entrenadores que se metió tan profundo en la piel de los jugadores. Por eso los gritos, los abrazos; por eso el llanto de Nicolas Solveyra al irse de la cancha; por eso la sonrisa interminable Marcos Moroni y por eso los festejos interminables sobre el césped de la Catedral, augurando campeonato al que solo le falta un partido para hacerse realidad.

Newman vs. C. U. B. A., primera semifinal del Top 12 de U. R. B. A Gerardo Viercovich

“Cuando decidí volver lo hice pensando en vivir esto. Me gusta mucho competir y cómo ya sé lo que es salir campeón, lo quiero volver a sentir. Por suerte me tocó hacer el try y ayudar al triunfo, desatar esta locura e ilusionarnos con salir campeones. Ojalá se nos dé”, le comentó a LA NACION el experimentado Lucas Piña , que a falta de dos minutos apoyó el try que depositó a CUBA en la final que disputará el próximo sábado, en la cancha de San Isidro Club.

A los 37 años, Piña es el alma de este juvenil equipo de CUBA que dio el batacazo ante Newman y quiere hacer historia. Tras un parate de cinco años y con una experiencia como entrenador en 2019, decidió volver reconvertido en segunda línea para fortalecer a muchos de los pibes que dirigió en la M19. “Tranquilamente puedo ser padre de muchos de mis compañeros. Por suerte la diferencia de edad no se nota en el comportamiento. Yo soy un eslabón más del engranaje del equipo. Estamos todos muy conectados y enfocados”, comentó Piña, que salió campeón del Top en 2013 y el Nacional de clubes en 2014. El próximo sábado jugará su cuarta final de URBA.

El conjunto Universitario llegó a esta instancia como el cuarto mejor ubicado en la tabla general, con un registro de 14 partidos ganados y solo cuatro perdidos . Después de haber estado al borde del descenso en 2018 y 2019, la pandemia lo reconvirtió en un equipo duro y en serio candidato al título. Hambre de gloria y argumentos rugbísticos tiene de sobra. “Nadie estaba enterado de lo que podía hacer CUBA. Los únicos que siempre supimos de lo que éramos capaces fuimos nosotros. Este es el premio. Toque quien toque, estamos preparados para estar a la altura de una final del Top 12″, expresó eufórico, con lágrimas en los ojos, el pilar cubano Nicolas Solveyra.

El entusiasmo y la confianza en muchos de los jugadores del conjunto de los de Villa Mayo, tiene como principal sustento el hambre de gloria y el empuje de su gente en cada partido. Ayer fueron más de 2000 hinchas cubanos los que coparon y rugieron en la Catedral. El sueño es de todos. Por eso son pocos los que esconden sus ilusiones, aunque declaren con cautela de cara a la gran final del próximo sábado, en la Catedral. “Si llegamos hasta acá, por qué no soñar”, dijo ilusionado Marcos Moroni, que cooperó en el triunfo cubano con 9 puntos, producto de su efectiva patada.

Por el lado de Newman todo fue desazón y tristeza. Si bien asomaba como serio candidato a quedarse con el presente Top 12 por haber sido el primero de la tabla general, la gloria volvió a traicionarlo. “Es una pena como se nos escapó, pero estoy confiado que este trabajo de cuatro años en algún momento se va a pagar con el campeonato”, comentó, entre lágrimas y orgullo, el joven Tomas Ureta. El Cardenal jugó su única final en 2008 y se quedó en la puerta de la definición en otras siete oportunidades. “Es un karma no salir campeones, pero estamos tranquilos que dejamos todo”, agregó el back Bordó.

En el único enfrentamiento que tuvieron este año por la fase clasificatoria, Newman le había ganado a CUBA por 25 a 23, en Benavídez. Sin embargo, hay un antecedente de 2019 con misma épica de este sábado, cuando en la última fecha empataron 6 a 6, dejando afuera de las finales al Cardenal y ellos se salvaron del descenso directo. Desde entonces, nació una rivalidad especial, que se asemeja a la de un clásico. “Por más que no éramos favoritos, a Newman lo conocemos bien y sabemos cómo jugarle en estas instancias. En estos partidos lo hecho en la ronda clasificatoria cuenta poco”, analizó Rodrigo Avalos, apertura de CUBA.

“Uno más y no jodemos más”, cantaban los hinchas que coparon la cancha para llenar abrazos y felicitaciones a los jugadores. Ya están pensando en el ganador de la otra semifinal que disputarán SIC e Hindú, este domingo a las 17 horas. Esa será la última gran valla a cruzar antes de llegar a la meta para que CUBA escriba otro capítulo de su centenaria historia.