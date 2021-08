Lucas Piña, un emblema de aquel CUBA campeón que vuelve para repetir a los 37

Era el alma de CUBA cuando jugó tres finales seguidas entre 2013 y 2015, de las cuales ganó la primera, además del Nacional de Clubes 2014. Colgó los botines a fines de 2016 y llegó a ser entrenador de la primera división. Cinco años después de su último partido, Lucas Piña está de vuelta. A los 37, el capitán de aquel equipo emblemático es uno de los baluartes de esta versión de Universitario, mezcla de veteranía y juventud que inició el Top 12 con dos victorias (más una en los escritorios) y es uno de los cinco invictos que tiene el torneo de la URBA.

Este sábado, sin jugar muy bien, CUBA derrotó por 24-15 a Buenos Aires Cricket & Rugby Club y se mantiene encaramado entre los punteros. Después de dos años en los que debió penar por mantener la categoría al punto de jugar el repechaje, se ilusiona con recuperar el protagonismo que ostentaba no demasiado tiempo atrás.

“En su momento pensé que mi ciclo como jugador se había terminado. Estaba cansado, había jugado mucho, había cumplido un montón de objetivos entonces dije ‘hasta acá llegué’. También quería explorar el mundo de entrenador y ahí estuve un tiempo”, relató Piña para LA NACION tras el partido en Villa de Mayo. “Siempre me mantuve bien físicamente y a fines de 2019 tuve un viaje a Bermuda con los Pumas Classic y me picó el bichito. Dije, ‘por qué no si todavía puedo, si me preparo bien puedo ser útil’. En casa me bancaron y acá estamos”.

Lucas Piña, un referente de CUBA, de regreso tras cinco años. Alfieri Mauro - La Nacion

En el interín, Lucas Piña, empresario gastronómico, fue papá Benjamín, entrenó la M19 de CUBA, muchos de los cuales hoy son compañeros suyos, y en 2019 la Primera con Emiliano Lasala y Tomás Cóppola. Se aprestaba a regresar para jugar un año más en 2020, pero debió postergarlo un año y un par de meses más.

“La idea era jugar durante 2020. Y bueno... ya estaba acá y seguimos”, contó Lucas. “Me moría de ganas de jugar, tratamos de adaptarnos. Miro atrás y creo que hicimos las cosas muy bien en CUBA. Cuando pudimos juntarnos a entrenar lo hicimos y cuando no, lo hicimos por separado, pero realmente hubo un grupo de 25 jugadores que estuvimos a full. Hoy podemos cosechar eso”.

CUBA no jugó muy bien, pero lo que hizo le alcanzó para triunfar frente a Biei por 24 a 15 en Villa de Mayo. LA NACION/Mauro Alfieri

La vuelta se produjo en un puesto diferente al que lo tenía como un tercera línea todoterreno en aquel glorioso equipo: “Estoy jugando de segunda. Quedo un poco menos expuesto que de tercera y creo que puedo aportar un poco más. No sé si es lo que más me gusta, pero me gusta serle útil al equipo, así que con eso estoy contento”.

De aquel equipo que cortó una racha de 43 años sin títulos todavía perseveran algunos valores como Lucas Maguire, Agustín Migliore, Nicolás Quadri y Lucas Ponce. “Me encontré con un buen grupo, muchos con los que jugué un montón, y un liderazgo nuevo que está apareciendo de la mano de Zequi Pisani, Benito Ortiz de Rosas, Fran Patrono, chicos que están empezando su camino de liderar. Por momento tratando de acompañarlos, por momentos los sigo”, dice Piña.

Por ahora, el regreso es como soñado para Lucas Piña: tres fechas del Top 12, tres victorias de CUBA. Alfieri Mauro - La Nacion

Este sábado, Piña debió retirarse en el segundo tiempo, producto de un golpe en la rodilla. “Hay que bancar los golpes, el día a día. Es un torneo súper intenso. La pretemporada me fue preparando. Conozco el torneo, conozco los rivales. Todo marcha acorde con las expectativas”.

Más allá de los cuatro puntos que se quedaron en la Villa, no fue una buena exhibición por parte de CUBA. Padeció la intensidad que imprimió el ascendido Biei tanto en ataque como en defensa, y sólo pudo asegurar la victoria a dos minutos del final merced a su fórmula predilecta de line-out y maul. Un try de contraataque gestado por Benjamín Gutiérrez y rubricado por Francisco Patrono fue prácticamente lo único de qué jactarse, además del sol primaveral. “Si me decían que las primeras tres fechas íbamos a estar 3-0, todos firmábamos”, aclara. “Escenario mejor que ese no podría haber pedido. Hay cosas para mejorar e ir ajustando, pero corregir sobre victorias siempre es por lo menos más satisfactorio”.

¿Como para qué está CUBA? “Mejorar y mejorar. Hace dos años que venimos un grupo bastante grande jugadores entrenando re fuerte y este año se dio que vinieron algunos jugadores de mucha categoría: Rafa Iriarte, el Tano Carullo, Juanpe Garoby, Pipe De la Vega, que se vienen a sumar a un grupo que éramos un poco más pataduras, pero muy voluntariosos. Estamos como para jugar un buen partido con Regatas el fin de semana que viene, mejor que lo que lo hicimos hoy, y disfrutar de que podemos jugar”.

Síntesis de CUBA 24 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 15

CUBA: Marcos Moroni; A. Migliore, F. De la Vega, F. Patrono y B. Gutiérrez Meabe; R. Ávalos y R. Iriarte; S. Pisani (capitán), B. Ortiz de Rozas y L. Maguire; Lucas Piña y S. Uriarte; E. Carullo, E. Devoto y J. Alemán.

Marcos Moroni; A. Migliore, F. De la Vega, F. Patrono y B. Gutiérrez Meabe; R. Ávalos y R. Iriarte; S. Pisani (capitán), B. Ortiz de Rozas y L. Maguire; Lucas Piña y S. Uriarte; E. Carullo, E. Devoto y J. Alemán. Entrenadores: T. Cóppola, A. Benedicto y F. Sala.

Cambios: PT, 2 miniutos, M. Castro Madero por De la Vega; ST, J. Castro Grand por Piña; 10, A. Elías por Devoto; 26, P. Mastroizzi por Maguire, y 37, J. P. Garoby por Alemán.

Buenos Aires C&RC: A. Peirano (capitán); A. Latorre, R. Costa, A. Lamensa y T. Acosta Pimentel; F. Lamensa y J. Pellandini; I. Almasque, J. Diéguez y F. Ibarra; F. Baldoni y J. Pomerantz; I. Iguiñiz, T. Rosasco y F. Cambiasso.

A. Peirano (capitán); A. Latorre, R. Costa, A. Lamensa y T. Acosta Pimentel; F. Lamensa y J. Pellandini; I. Almasque, J. Diéguez y F. Ibarra; F. Baldoni y J. Pomerantz; I. Iguiñiz, T. Rosasco y F. Cambiasso. Entrenadores: G. Camacho y N. De Gregori.

Cambios: PT, 25 minutos, T. Forner por Ibarra; ST, 8, B. Coria por Iguiñiz y J. B. Picca por Diéguez; 15, T. Álvarez Bayón por Baldoni; 20, E. Materazzi por Rosasco y T. Ruiz por Cambiasso, y 30, A. Novo por F. Lamensa y M. Traverso por Latorre.

Primer tiempo: 30 minutos, gol de Peirano por try de Acosta Pimentel (BA), y 43, try-penal (C). Amonestados: 33, Baldoni (BA). Resultado parcial: CUBA 7 vs. BA C&R 7.

30 minutos, gol de Peirano por try de Acosta Pimentel (BA), y 43, try-penal (C). Amonestados: 33, Baldoni (BA). Resultado parcial: CUBA 7 vs. BA C&R 7. Segundo tiempo: 8 minutos, gol de Gutiérrez Meabe por try de Patrono (C); 14, try de Coria (BA); 19, penal de Gutiérrez Meabe (C); 26, penal de Novo (BA), y 37, gol de Gutiérrez Meabe por try de Carullo (C). Amonestados: 14m, Iriarte (C). Resultado parcial: CUBA 17 vs. BA C&R 8

8 minutos, gol de Gutiérrez Meabe por try de Patrono (C); 14, try de Coria (BA); 19, penal de Gutiérrez Meabe (C); 26, penal de Novo (BA), y 37, gol de Gutiérrez Meabe por try de Carullo (C). Amonestados: 14m, Iriarte (C). Resultado parcial: CUBA 17 vs. BA C&R 8 Árbitro: Ignacio Cicarelli.

Ignacio Cicarelli. Cancha: CUBA.