Marcos Moneta en los Juegos Olímpicos 2024: “En algún momento pensé que no llegaba a París”

PARIS (Enviado especial).- Fueron 110 días de vigilia. Incertidumbre, temores, angustias y, por qué no, insomnio entre las sábanas. Un cruce de sensaciones, desde la preocupación por sentirse inactivo hasta la esperanza de volver a sentirse jugador lo más pronto posible. Finalmente, Marcos Moneta está de regreso en el circo adonde más le gusta actuar: después de una fractura del peroné derecho que le hizo peligrar su participación en los Juegos Olímpicos, reapareció este miércoles en el estreno de los Pumas 7s en París 2024, con el triunfo sobre Kenia por 31 a 12 en el Stade de France. Apenas jugó dos minutos y medio del segundo tiempo, pero lo suficiente para sentirse pleno y recuperar sus sueños. También entró un rato en la segunda victoria de la primera jornada, un 28 a 12 ante Samoa que condujo a la cómoda clasificación hacia los cuartos de final.

La mirada de Marcos Moneta en el objetivo, en el encuentro ante Samoa, donde los Pumas mejoraron notablemente Santiago Filipuzzi

“Estoy feliz por estar acá de vuelta, por sumar los primeros minutos y por haber ganado los dos partidos. Sobre todo el primero, que se tenía que ganar como fuera. Encima, con mi try final contra Kenia. Pensé que íbamos a tirar la pelota afuera, pero Gastón Revol dijo: ‘¡Juguémosla, juguémosla! y me llegó a la punta para marcar”, le confía la gran estrella de la selección argentina a LA NACION, antes de medirse este jueves ante Australia por el primer lugar del Grupo B, desde las 9.30 de nuestro país.

Hay que retroceder hasta abril pasado para entender su vía crucis: Moneta sufrió un esguince de tobillo derecho en el primer partido del Seven de Hong Kong, ante Estados Unidos, que lo marginó inmediatamente de la competencia. Los primeros estudios revelaron una fractura de peroné, aunque no se sabía con certeza la extensión de la lesión, que finalmente se conoció al momento de operar la zona: por suerte no hubo compromiso ligamentario y llegó a tiempo a ésta, la gran prueba del año, después de que el seleccionado de Santiago Gómez Cora terminó subcampeón del Circuito Seven en Madrid, en el primer semestre.

A cara limpia: la sonrisa de Moneta tras el bautismo olímpico de Los Pumas en París

“¿La verdad? En algún momento pensé que no llegaba a los Juegos. Apenas me lesioné se me vino a la cabeza eso: si llegaba o no a París 2024. Fueron tres días de incertidumbre desde la vuelta de Hong Kong, porque queríamos hacer imágenes allá en Buenos Aires, con los médicos de siempre. Y esos estudios no terminaron de definir si me perdía los Juegos. Finalmente, cuando me abrieron en la operación, se fijaron los ligamentos y testearon la estabilidad del tobillo derecho”, recuerda el Rayo, que fue abanderado de la delegación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Cuando me desperté, el médico Guillermo Botto me dijo: ‘Tranquilo que está todo bien, no tuvimos que tocar ligamentos’. Apenas me comentó eso, me dije: ‘¡Llego!’”.

El saludo de Moneta con Fraga después del segundo partido del día, ante Samoa, en París 2024 Santiago Filipuzzi

Durante la rehabilitación buscó la forma de estar pegado a su grupo de amigos. Incluso, ocupó el papel de comentarista de ESPN durante algunos partidos del circuito seven. “Son momentos en los que vas acumulando energía. Fue todo combustible para alcanzar este momento en París. Quería estar cerca del equipo, pero no podía compartir la cancha con ellos y hacer lo que más gusta. Lo peor era correr y correr en los entrenamientos y no tocar una pelota de rugby, ni tampoco entrar con los chicos para ponerme a tono lo más rápido posible. Obviamente, fueron momentos duros y me hubiese gustado jugar los sevens de Hong Kong, Singapur y Madrid y llegar con el ritmo con el que iba a llegar… pero es la que me tocó. Ahora queda disfrutar”.

Siempre hay dudas después de radiografías, intervenciones y reposo. “Físicamente estoy al 100%, pero el tobillo no. La recuperación sí está hecha, pero queda alguna secuela que se irá en uno o dos meses, no es que te curás así nomás. La realidad es que dentro de la cancha te olvidás de eso. Por ahí duele un poquito y no tenés la misma movilidad que en el otro tobillo, pero con la adrenalina y los nervios de la competencia se te va. Antes del debut con Kenia, probaba el tobillo en el banco de suplentes para entrar en calor y no enfriarlo, pero una vez que entré en la cancha, listo. Creo que es una buena idea del cuerpo técnico ir llevándome de a poco”.

El Rayo ante Kenia, en el último try del encuentro

El sentimiento antiargentino en el Stade de France se manifestó con un estruendoso abucheo cuando el conjunto nacional pisó el césped. Todo por partida doble: ocurrió tanto en el encuentro ante los africanos como frente a los oceánicos, donde dominaron la misma silbatina y reprobaciones. El remanente de la final del Mundial de Qatar 2022 y probablemente las declaraciones racistas de Enzo Fernández derramaron con bronca del fútbol hacia el rugby. “A mí los abucheos me divierten, me gustan. Después, adentro te olvidás. No sé si deben tener bronca por Messi, por el Mundial… no sé. Pero muchas veces pasa también que hinchan por el equipo más débil”.

Cuenta Moneta que lo de los probables abucheos no se instaló como tema en la previa del certamen, en esas conversaciones en la Villa Olímpica. Pero sí se charló en la ronda final, luego de la primera victoria del miércoles. “Ahí dijimos: ‘Estemos preparados porque nos van a abuchear todo el tiempo’. Pero tampoco es que le ponemos tanta energía a este tema, de verdad. Jugar en estos estadios es una locura por la historia deportiva que tienen, al igual que en Twickenham”.

Valorado como mejor jugador de seven del mundo en 2021, cuando resultó decisivo en la medalla de bronce lograda en los Juegos de Tokio, el Rayo es fundamental para el equipo argentino, aunque el DT Gómez Cora lo quiere ir llevando de a poco y reservarlo para lo mejor del certamen olímpico. Si bien el seleccionado tiene muchos jugadores de clase mundial y un sistema colectivo totalmente aceitado, que supera a las individualidades, Moneta es un rugbier de otra dimensión, peligroso al máximo a partir de su velocidad y manejo.

Con el impulso que trajeron los dos primeros triunfos –más allá del rendimiento irregular en el debut-, Moneta se permite volar: “Claro que estamos soñando; lo hacemos desde que arrancó la temporada. El que no sueña, no lo logra. Hay que ‘creer para crear´, digo yo; es una frase que saqué de un libro. Todos estamos soñando con una medalla y ojalá que sea del color más lindo”.