El argentino Nicolás Keenan reveló detalles de su relación con Rob Jetten: “Amor secreto entre cuatro paredes”

Máxima Zorreguieta no fue la única argentina que conquistó el corazón de un neerlandés. El jugador de Los Leones, Nicolás Keenan, está en pareja con el político y líder del partido Demócratas 66 (D66) Rob Jetten desde 2022. Se conocieron en un supermercado y el flechazo fue instantáneo. Mensaje va, like viene y cuando llegó el momento empezaron a mostrarse juntos. A pesar de la popularidad que alcanzó su relación, ambos mantienen un perfil bajo, aunque no dudan en hacer públicas declaraciones de amor. Justamente esta semana el deportista sorprendió a todos al hablar de su relación y se sinceró respecto a sus inicios.

El político neerlandés Rob Jetten y el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan están juntos desde 2022 (Foto: Instagram @nicokeenan)

Todo comenzó cuando el jugador de hockey del HC Klein Zwitserland compartió en sus historias de Instagram una foto que daba cuenta de que estaba viendo Heated Rivalry, una serie de 2025 basada en la novela Game Changers de Rachel Reid. La historia sigue a dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales, pero terminan viviendo un apasionado romance secreto. La serie dirigida por Jacob Tierney y protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie se convirtió en un fenómeno y fue renovada para una segunda temporada. Hasta el momento no está disponible para ver en la Argentina, pero se estima que llegará próximamente a la plataforma de streaming HBO Max.

Keenan contó que vio la serie Heated Rivalry y compartió la historia con su propia historia de amor con Jetten (Foto: Instagram @nicokeenan)

A partir de esta revelación, un seguidor le preguntó a Keenan por su opinión respecto a la serie y él aprovechó para hacer público el paralelismo que encontró entre la ficción y su propia historia de amor con el político, con quien se comprometió en noviembre de 2024. Hizo especial énfasis en el tercer episodio. “Este es sin duda el que más me gustó y con el que más me identifiqué hasta ahora. Amor secreto entre cuatro paredes... ya lo viví”, reconoció.

“No dejar que Rob fuera a mis partidos, no dejar que formara parte de mis reuniones sociales, cruzarlo por la calle y actuar como si fuera un desconocido. Lo estoy viendo ahora en la serie... sí, no me siento orgulloso de eso”, admitió y reveló que aún tenía algunos episodios de la serie pendientes.

Keenan y Jetten se comprometieron en noviembre de 2024 (Foto: Instagram @nicokeenan)

La relación de Keenan y Jetten captó la atención de la prensa internacional durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque vestía los colores de la delegación neerlandesa, el político alentó a su novio en todos los partidos de Los Leones. “Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo (LGTB) adentro del comité argentino”, sostuvo el jugador de hockey en diálogo con la TV Pública durante la competencia.

Nicolás Keenan habla sobre su relación con el político neerlandés

Contó que iban al mismo supermercado y definió su relación como un “amor moderno”: “Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción”. “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Y me dijo: ‘No, bolu*** es un político holandés’ Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, comentó. Adicionalmente, durante la entrevista hizo una reflexión personal sobre su historia y el deporte argentino y compartió unas palabras para la audiencia: “Llegaron a decirme que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.