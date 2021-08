Mario Ledesma. Cómo vivió el DT de los Pumas el bronce en rugby y qué dijo de las Leonas y el equipo de vóleibol

Con cuatro integrantes de los Pumas 7s en el plantel del seleccionado mayor, el espíritu olímpico se respira en el búnker de los Pumas en Port Elizabeth. La medalla de bronce en Tokio 2020 no fue un único premio para Marcos Moneta, Ignacio Mendy, Lucio Cinti y Santiago Mare. Como bonus, fueron convocados por Mario Ledesma para formar parte del plantel argentino para el Rugby Championship.

El entrenador destacó las aptitudes de los chicos más allá del cambio de códigos, destacó el logro del equipo y habló de las similitudes y diferencias entre la modalidad del seven y la de 15.

El equipo nacional de seven muestra sus medallas de bronce olímpicas en Tokio 2020; una bocanada de entusiasmo para el rugby argentino. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

“Siempre es lindo darle una alegría a la gente, sobre todo en estos momentos en que muchos están pasándola bastante mal”, dijo Ledesma en la conferencia de prensa previa al debut en el certamen, que será este sábado a las 12.05 ante los Springboks. “Yo escuchaba a los deportistas argentinos del hockey, del rugby y del vóley hablar mucho de llevarle una alegría a la gente. Comunicar un mensaje de resiliencia, de fortaleza y que el trabajo paga. No coincido tanto con esto del batacazo que se dice mucho en la Argentina. En el caso del rugby, una medalla realmente era un objetivo que tenían muy presente todos, y se tenían mucha confianza. Lo mismo dijeron las Leonas y los del vóley. Todos se tenían fe. A ninguno se lo notaba sorprendido más allá de la emoción, sino que lo logrado fue fruto del trabajo, el esfuerzo y la planificación”.

También Ledesma es portador de una medalla de bronce, la conseguida por el seleccionado de 15 en el Mundial Francia 2007. No obstante, marcó diferencias entre ambos logros y contó cómo vivió el dramático encuentro de cuartos de final con Sudáfrica, que los Pumas 7s ganaron con un jugador menos desde el minuto 2: “Estaba tan metido en el partido... Y pensé que venía la roja cuando se le sacaron a Gastón [Revol]. Estaba muy nervioso, y después, muy emocionado. No tiene comparación. Ganar con seis en seven es como si en 15 estuvieras con 11 o con 12. Y encima, contra Sudáfrica. No tiene comparación. Es medio loco lo que pasó”.

El entrenador distinguió profundas diferencias entre una modalidad y la otra, pero también similitudes que le permiten sacar provecho de los cuatro convocados. “Escuchás a Santi [Gómez Cora, el entrenador de los Pumas 7s] y parece que practicaran otro deporte. Lo más parecido que tiene el seven es del 13 para afuera, sobre todo wings y fullbacks, más allá de que trajimos a Toto Mare, al que le vemos otras cualidades y que va a llevar su tiempo. Son jugadores de muchísimos recursos tanto en el suelo como en el aire. El tema de las destrezas se trabaja muchísimo en el seven. Después, con una velocidad diferente, sobre todo, Marcos Moneta. Marcó casi 39 kilómetros por hora. Estaba más para correr 100 metros que para jugar el seven”, comparó Ledesma.

Marcos Moneta, un "galgo" del seven que tiene su primera experiencia en el seleccionado argentino de 15. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Además de los cuatro del seven, en el plantel hay diez jugadores que no tienen experiencia internacional, mayoritariamente muy jóvenes (la excepción es el pilar Carlos Muzzio). Más allá de que la base del equipo se mantiene, se trata de una clara apuesta para el futuro, que tiene a Francia 2023 como objetivo final.

“No sólo están los chicos que vinieron de Tokio, sino también muchos jóvenes que hasta hace poco eran menores de 20 y se incorporaron muy bien. Es una energía contagiosa”, festejó el head coach. “Son todos chicos que han venido muy bien preparados, tanto los del seven como los M20 y los que jugaron la SLAR”, aludió a la Superliga Americana de Rugby.

En esta misma línea se explica la no convocatoria a Agustín Creevy por tercera vez consecutiva, ya que tampoco había estado en el Tri-Nations 2020 ni en la reciente ventana de junio. Ledesma lo justificó de esta manera: “Creo que está en otro momento de su carrera, obviamente, por la experiencia y la edad. Hoy, para mí, el primero y el segundo del ranking son Julián [Montoya] y Facu Bosch. Y después el salto con los jugadores que vienen es mayor. En estas giras largas, de dos meses lejos de casa, elegimos desarrollar jugadores. En este puesto. En otros puestos la diferencia no es tan grande. También hay dos chicos que quedaron fuera de la lista [Martín Vaca y Bautista Bernasconi] que son M20, una generación muy linda a la que hay que ir llevando de a poquito”.