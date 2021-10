Los Pumas. Lo que dijo Mario Ledesma acerca de su continuidad y cómo le impactan las derrotas

Es tiempo de barajar y dar de nuevo. Y, prácticamente, sin margen de error. Así lo entiende Mario Ledesma, que en las próximas horas viajará rumbo a Europa con la mente puesta en la ventana que los Pumas afrontaran en la primera quincena de noviembre ante Francia, Italia e Irlanda. Luego de una magra experiencia en el último Rugby Championship, donde se perdieron todos los partidos y el nivel de juego despertó fuertes críticas, el Head Coach del seleccionado argentino apunta a revitalizar anímicamente al plantel y recuperar el nivel rugbístico que se tuvo a fines del 2020, donde obtuvieron resultados y rendimientos individuales muy buenos.

A la izquierda del actual DT de Los Pumas se sienta Marcelo Loffreda, quien fuera entrenador en 2007 y ahora es manager deportivo del equipo Gerardo Viercovich - LA NACION

Lejos del semblante que puede suponer los rumores de un fin de ciclo inmediato como técnico de los Pumas, Ledesma tuvo ayer su primer cara a cara con el periodismo especializado en la casa Puma, luego de casi dos años de contacto virtual, y no dejó entrever qué será de su futuro ante la pregunta directa...

–Si los resultados en esta ventana ante los tres seleccionados europeos no son buenos, ¿está en juego tu continuidad en el puesto?

–No lo pongo en valor, estamos pensando en esta ventana.

La respuesta de Ledesma a LA NACION, una vez concluida la formalidad de la rueda prensa, se dio poco antes de disponerse a mirar las finales de los Inter academias, en el predio que la UAR posee en Ingeniero Maswichtz.

Juan Martín Fernández Lobbe, entrenador asistente del staff de Los Pumas Gerardo Viercovich - LA NACION

No puede soslayarse todo lo que rodeó en estos meses las concentraciones de los Pumas en el pasado Rugby Championship. Pero parte de esta racha adversa mucho tiene ver con ese contexto de pandemia, que obligó afrontar compromisos sin todo el máximo potencial disponible ante las potencias de hemisferio sur. “Duele perder, y duele cómo se pierde. Cuando uno está acostumbrado a competir y sabe lo que representa la camiseta de los Pumas, duele muchísimo que no se den los resultados. Es momento de que comiencen a llegar las buenas noticias. Hay que mejorar la defensa, encadenar bien las fases y evitar perder pelotas en los rucks, porque en algunos partidos del Championship nos marcaron con mucha facilidad”, expresó Ledesma.

Sin participación en el Súper Rugby y sin el control de los jugadores que emigraron a ligas europeas en busca de mejoras contractuales, la Unión Argentina de Rugby afronta una realidad económica y deportiva totalmente extraña al proceso de profesionalización que inició 2012 y que tuvo su máximo pico en 2019, con el subcampeonato en la máxima competencia de franquicias del hemisferio sur. Ahora, sin una competencia de alta jerarquía para los que permanecen en el territorio nacional, la posibilidad de disponer de las figuras que actúan en Europa se volvió complicado y repercutió notablemente en el rendimiento de los Pumas, ya muchos clubes se niegan a ceder los jugadores.

El argentino Gonzalo Bertranou, a la izquierda, pasa bajo la presión de la defensa australiana durante su partido de prueba del Campeonato de Rugby en Gold Coast, Australia. La selección local ganó por 32 a 17 Tertius Pickard - AP

En función a la proximidad de la ventana este tema volvió a hacer ruido en el seno del staff técnico de los Pumas. “De la misma manera que nosotros aceptamos reglas del juego que no son ventajosas para nosotros, los clubes saben que si reclutan un jugador argentino tienen que tener en cuenta el calendario. De hecho, nosotros también aceptamos que los clubes consideren a un jugador ligeramente lesionado y que no pueda venir sin que nadie patalee. Lo importante, para que no se resienta la relación, es mantener la claridad y que no se haga nada esté fuera de las reglas”, explicó el seleccionador.

“Este año tuvimos 17 lesionados. Todos con lesiones musculares, propias de la fase de preparación en la que estábamos. Y, haciendo una analogía, prácticamente hicimos una pretemporada contra los mejores del mundo. Porque los chicos terminaron sus temporadas, jugaron la ventana de julio, tuvieron dos semanas de descanso y salieron a jugar el Rugby Championship. ¡Así no hay físico que aguante!”, analizó Ledesma, que en este caso cuenta con el respaldo de las estadísticas.

El entrenador de Argentina, Mario Ledesma, patea un balón mientras su equipo calienta antes de su partido de prueba del Campeonato de Rugby contra Australia en Gold Coast, Australia, el sábado 2 de octubre de 2021. "Nunca pensé en renunciar", dijo esta semana tras la pobre producción del equipo a lo largo del 2021 Tertius Pickard - AP

A modo de crítica, el seleccionador argentino volvió a pedirle a World Rugby que revea los calendarios y trate de unificar los hemisferios sur y norte. “Creo que todo el calendario está medio agarrado de los pelos. Los jugadores que están compitiendo en el hemisferio norte y compiten contra los equipos del hemisferio sur, que tienen otro calendario, suman casi doce meses de competencia sin descanso. Nos la pasamos hablando del “player welfare” y la salud de los jugadores, pero cuando vas a los números las lesiones ascendieron de manera exponencial. Hay algo que no queda claro: ¿realmente estamos haciendo un esfuerzo por la salud de los jugadores?”, se preguntó.

El debut de los Pumas en la última ventana del año será ante el seleccionado de Francia, el próximo 6 de noviembre, a las 16 de la Argentina, en el Stade de Francia; luego, el 13, se enfrentarán con Italia, en Treviso (a las 9) y el domingo 21, a las 10.15, cerrarán ante Irlanda, en Dublín. “Francia está jugando muy bien al rugby y tiene un par de intérpretes que están entre los mejores del mundo. No me proyectaría más que de ese partido, porque es un desafío espectacular”, dijo.

"Nos la pasamos hablando del “player welfare” y la salud de los jugadores, pero cuando vas a los números las lesiones ascendieron de manera exponencial", expuso Ledesma Gerardo Viercovich - LA NACION

Las novedades más importantes en cuanto a los convocados que participaran de la gira son los retornos de Santiago Grondona, Facundo Isa y Tomás Cubelli, quien está plenamente recuperado de la lesión en una mano que le demandó una intervención quirúrgica. Además, Facundo Cordero e Ignacio Ruiz tendrán su primera ventana con en el seleccionado mayor. “La idea es potenciar jugadores menores de 23 años”, justificó Ledesma, que en relación al plantel que participó del torneo Rugby Championship cambió 17 jugadores.

–¿Hubo jugadores que convocaste y se negaron a formar parte esta convocatoria?

–Con un par de jugadores que no están en esta ventana, la conversación fue “no cuentes conmigo por tal motivo” y les respetamos la decisión. El único que en un principio no estaba convocado era Santiago Cordero, que ahora fue citado por la lesión de Juan Cruz Mallía. Más allá de esto, no hubo nadie que se bajara de esta convocatoria.

Mario Ledesma y la gira que se viene: “La idea es potenciar jugadores menores de 23 años” ap - AP

–¿Por qué Felipe Ezcurra no figura en esta convocatoria y tampoco integra el plantel de Argentina XV? ¿Sigue bajo el sistema de UAR?

–Sí, simplemente no está porque priorizamos llevar otros jugadores. Quienes no están ahora es porque muchas veces priorizamos que se quede en su club, donde tiene más posibilidades de jugar, a que venga a la gira y no lo usemos.