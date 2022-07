Irlanda dio el gran golpe ante los All Blacks y ganó por primera vez en Nueva Zelanda

Las selección irlandesa de rugby, humillada la semana pasada en Auckland (42-19) por los All Blacks, reaccionó de la mejor de las maneras ganando (23-12) con autoridad este sábado en Dunedin a Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como visitante.

Reducidos a 14 desde el minuto 31, dominados territorialmente en el primer período y después desorganizados en el segundo, los triples campeones del mundo sufrieron ante los irlandeses, que ya los habían derrotado en Dublín en noviembre pasado (29-20).

Peter O'Mahony, de Irlanda, recoge una pelota en lo alto ap - Photosport

El balance de las seis últimas confrontaciones entre los dos países está equilibrado, con tres victorias para cada uno. Ese empate podrá romperse el próximo sábado en Wellington, en el último de los tres test-matches entre los dos equipos en esta gira irlandesa por Nueva Zelanda.

Johnny Sexton, impecable con el pie (con un 100% de éxito en sus intentos), podrá festejar sus 37 años el lunes con la certeza del deber cumplido, pasando además a la historia como el capitán del equipo que logró la primera victoria del XV del Trébol en casa de los All Blacks. Además, con su actuación hizo olvidar la polémica alimentada esta semana como consecuencia de su conmoción sufrida el sábado pasado en el mítico Eden Park de Auckland, lo que no impidió al jugador del Leinster ser alineado en Dunedin por su técnico Andy Farrell. Además de Sexton, con sus trece puntos (dos conversiones y tres penales), el otro héroe irlandés fue el pilar Andrew Porter, autor de los dos tries de su equipo.

El impacto irlandés

Triunfo de Inglaterra

En otro de los test matches del día, Inglaterra, rival de Los Pumas en el debut en la Copa del Mundo de Francia 2023, le ganó a Australia, como visitante, por 25 a 17 (19-7 en el primer tiempo), en el segundo partido jugado entre ambos equipos en tierra australiana. El encuentro se desarrolló en el Suncorp Stadium, ubicado en la ciudad de Brisbane, desquite del jugado la semana pasada en Perth y ganado por los oceánicos por 30 a 28. El sábado próximo se jugará el tercer test en el Sydney Cricket Ground de Sydney.

El embate del inglés Jack Nowell, tackleado por el australiano Hunter Paisami Agencia AFP - AFP

La gran figura de los ingleses fue el medio apertura Owen Farrel quien señaló 20 puntos con seis penales y una conversión, mientras que marcó un try para los británicos Billi Vunipola, nacido en Brisbane. En tanto, para Australia sumaron tries Taniela Tupou y Samu Kerevi, con dos conversiones y un penal de Noah Lolesio. El partido tuvo la particularidad de la falta de efectividad de los pateadores ya que Australia falló 10 penales, con ocho ejecutantes diferentes, e Inglaterra nueve, incluso Farrell marró uno.

Inglaterra debutará en el Grupo D de Francia 2023, que es completado por Japón, Samoa y Estados Unidos o Chile, el 9 de setiembre del año próximo en Marsella ante Argentina; mientras que Australia se suma al Grupo C junto a Gales, Fiji, Georgia y un equipo por clasificar, debutando ante el mismo día en París ante Georgia.

Lo mejor de Inglaterra-Australia

Francia le ganó a otro rival de los Pumas en el Mundial 2023

El seleccionado de Japón, otro de los adversarios de Argentina en la Copa del Mundo de Francia del año próximo, perdió hoy ante su similar francés por 20 a 15 (PT 7 a 15), en el segundo test jugado entre ambos equipos en tierra nipona. El cotejo se jugó en el Tokio Stadium en la capital japonesa (ante 57.000 personas) y fue el segundo entre los equipos ya que el pasado sábado los europeos había vencido por 42 a 23, en el Toyota Stadium, en la ciudad de Toyota. Los puntos de Francia se concretaron mediante tries de Matthis Lebel y Baptiste Couilloud, un penal y una conversión de Maxime Lucu y un penal y una conversión de Matthieu Jalibert.

El francés Yoan Tanga Mangene tacklea al jugador de la selección de Japón Siosaia Fifita ap - Kyodo News

Ryhoei Yamanaka marcó dos tries para los locales y Lee Seung Sin sumó una conversión y un penal. A cinco minutos del final la revisión del TMO (el VAR del rugby) anuló un try para Japón que había convertido Tevita Tatafu (tercera línea nacido en Tonga) y que pudo significar el empate nipón y que de haber sido anotado lo hubiese puesto al local al frente. Japón integra el Grupo D en el Mundial 2023 junto a Inglaterra, Argentina, Samoa y el vencedor de la eliminatoria entre Chile y Estados Unidos, que hoy jugarán el cotejo de ida en Santiago.

Argentina y Japón se enfrentarán el domingo 8 de octubre de 2023 en la ciudad de Nantes en la cuarta y última jornada del grupo. Por su parte, Francia integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Italia, Uruguay y un equipo africano.

El resumen de Japón-Francia