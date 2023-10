escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– En los días previos al Mundial, no había un francés que no creyera que el 28 de octubre estarían todos levantando la copa Webb Ellis en medio del Stade de France. La euforia rebalsó cuando derrotaron en el partido inaugural a Nueva Zelanda. Ya nada los detendría. Sin embargo, dos semanas más tarde la euforia se apagó. La lesión de Antoine Dupont, que en un principio parecía marginarlo por el resto del certamen, los llenó de escepticismo. Sin su as de espadas, el mejor jugador de la actualidad en el mundo, nadie confiaba en los dirigidos por Fabien Galthié.

De a poco fueron recobrando su fe. Primero, con las alentadoras noticias de que estaría de regreso para las semifinales; luego con la goleada ante Italia para sellar la clasificación y, finalmente, con la noticia de que ayer fue autorizado para regresar a los entrenamientos. Dupont está a disposición de los entrenadores para el duelo de este domingo ante Sudáfrica por los cuartos de final. Francia vuelve a creer.

Dupont, en una rara acción: un medio-scrum elevado para saltar en un line-out; se trata de un entrenamiento. X @@Dupont9A

En su segunda actuación en el Mundial, ante Namibia, Dupont recibió un cabezazo de Johan Deysel en el pómulo y debió dejar la cancha. Los estudios posteriores determinaron que había sufrido una fractura máxilo-cigomática (en el pómulo y en la mandíbula) y requería una intervención quirúrgica con anestesia total para colocarle una placa metálica en la zona afectada. Fue intervenido el viernes 22 de septiembre por el cirujano Frédéric Lauwers en el Centro Hospitalario Universitario Purpan, de Toulouse.

En la mañana del lunes, 17 días después de la operación, Dupont realizó una consulta en Toulouse con Lauwers y recibió la autorización para volver a los entrenamientos a la par de sus compañeros. El medio-scrum ya se había sumado al plantel la semana pasada, pero realizaba ejercicios diferenciados, sin contacto.

“Levantamiento de pesas”

El regreso a las prácticas no implica una relación directa con su participación el domingo ante los Springboks, a las 21 locales en el Stade de France, el choque más esperado de los cuartos de final de Francia 2023. Pero definitivamente lo pone en carrera.

Esta semana, Francia mudó su búnker de Aix-en-Provence, al sur del país, hacia Rueil-Malmaison, en las afueras de París, donde jugará el resto de los partidos de seguir en carrera. Allí había estado, también, en los días previos al debut con los All Blacks.

Antoine Dupont podrá entonces participar plenamente de la preparación, una semana que será decisiva de cara al choque con Sudáfrica por los cuartos de final. Si bien el medio-scrum de Toulouse fue autorizado a sumarse a los entrenamientos con sus compañeros, esto no garantiza de que esté en la alineación del domingo. Los entrenadores deberán evaluar en los próximos días cómo se sentirá el capitán y cómo reaccionará ante los primeros contactos. De regresar, no obstante, se estaría frente a una verdadera proeza médica, ya que este tipo de lesiones demandan por lo menos un mes de recuperación.

¡ATENCIÓN EN FRANCIA! El momento de la salida de Antoine Dupont tras el golpe en su cabeza. 🇫🇷👀



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby en @StarPlusLA#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/ck5OB2OFTF — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 21, 2023

“Ha trabajado muy bien y ha encontrado su mejor nivel en cuanto a intensidad de carrera y velocidad. No ha perdido mucho en una semana de parada, al contrario”, aseguró Karim Ghezal, uno de los asistentes de Galthié.

El viernes, Dupont estuvo en las tribunas del OL Stadium de Lyon presenciando la goleada de sus compañeros ante Italia (60-7), que le permitió cerrar su participación en el Grupo A en la primera posición. Si bien todavía presenta una inflamación en el pómulo y persiste una mancha morada, pero ya es mucho más reducida que la que había dejado entrever en los primeros días tras la lesión.

Dupont está en carrera para el duelo del domingo ante los campeones del mundo. ¿Llegará? Por lo pronto, toda Francia ya volvió a creer.