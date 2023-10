escuchar

Este fin de semana finaliza el Mundial de Rugby Francia 2023. Tras casi dos meses de intensa competencia en Francia, la Copa del Mundo culmina con los enfrentamientos por el tercer puesto, entre los Pumas e Inglaterra, y la final, entre los All Blacks y Sudáfrica. Ambos cotejos se disputan a las 16 (hora argentina) -el primero de ellos este viernes y el restante, el sábado- y se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas digitales TV Pública y Star+.

El duelo entre argentinos e ingleses no tiene la misma importancia para ambas selecciones. Después de estar a tres minutos de sorprender a los poderosos Springboks y estar en la final de Francia 2023, deben conformarse con enfrentarse a los Pumas, que sueñan con alzar la segunda medalla de bronce de su historia. “Hay que ser honestos y admitir que éste no es el partido que estábamos esperando jugar”, reconoció Richard Wigglesworth, ex medio-scrum y actual entrenador de ataque de Inglaterra. “Pero podríamos estar de vuelta en casa y no es así. Si me preguntan, prefiero estar acá, prefiero seguir participando del Mundial”, cerró.

El cotejo entre neozelandeses y sudafricanos, en tanto, tendrá varios condimentos especiales. Entre los dos conquistaron seis de los nueve mundiales que se disputaron hasta el momento, incluidos los últimos cuatro, una hegemonía que se acrecienta más allá de la evolución de países como Francia e Irlanda. Además, después de 28 años, las dos grandes potencias del rugby se medirán en el encuentro cumbre. En Sudáfrica 1995 se impuso el local, por 15 a 12. “Todos recordamos la final entre nosotros, que fue épica. Con suerte, ésta será igual. Alguien va a ganar su cuarta copa, así que es especial, ¿verdad? Tenemos un gran respeto mutuo, un gran respeto por su país y por cómo juegan. Es estimulante para prepararse”, expresó Ian Foster, el head coach que se despedirá del seleccionado neozelandés tras la final.

Cómo ver online los partidos del Mundial de Rugby Francia 2023

En la Argentina, los partidos se pueden ver por televisión y streaming. ESPN transmite todos los duelos en los que interviene el seleccionado albiceleste y también la final, al igual que la TV Pública. La plataforma Star+ (de ESPN), en tanto, dispuso de todos los encuentros de la Copa del Mundo y los dos restantes no serán la excepción. Por su parte Cont.ar, que transmite en espejo los contenidos del canal estatal, tiene consecuentemente los partidos de los Pumas -y la definición-. Es una plataforma gratuita y sólo requiere un registro sencillo. Para acceder a Star+, en cambio, se necesita ser suscriptor. Por último, canchallena.com tiene en su nutrida agenda de torneos, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real de todos los partidos.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas nueve ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica (también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995).

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia-Gales-Escocia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023 buscan defender la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda y Sudáfrica - Tres títulos cada uno.

Australia - Dos.

Inglaterra - Uno.