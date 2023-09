escuchar

Inglaterra, sin brillar pero con la consistencia de su juego táctico, superó la segunda prueba en el Mundial de Francia. Japón, que hasta los 20 minutos del segundo tiempo le jugó de igual a igual y sin despegarse en el marcador, fue su víctima y los campeones del 2003 se encaminan a quedarse con el primer lugar del Grupo D, ya que además sumaron el punto bonus por los cuatro tries (y su ingoal en cero). El triunfo por 34-12 se explica por el bajón físico de los japoneses en el tramo final del test.

Esta vez no fueron los drops de George Ford como contra los Pumas, sino el desgaste que hicieron los forwards, que, comandados por su capitán, el gran Courtney Lawes, ganaron la batalla. Recién cuando Japón flaqueó, Inglaterra se lanzó a jugar con sus backs. Antes, no se salió del libreto. Es que los ingleses parecen un equipo de fútbol: cada pelota que reciben, la patean. Al cielo, al touch, al fondo.

Inglaterra logró su segunda victoria en el Mundial de Rugby y lidera el grupo D Daniel Cole - AP

Inglaterra es un equipo ordenado, sin luces, pero que sabe lo que quiere hacer. Japón mostró más de lo esperado. El útimo rival de los Pumas en el Grupo es batallador y cuando sus backs tienen espacio, pueden lastimar. De todos modos, nunca pudieron poner en riesgo el ingoal de los de la Rosa. Y tampoco es el equipo que en 2019 llegó invicto a los cuartos de final.

Ford, quien si no, abrió el marcador con un penal. Matsuda, por la misma vía, adelantó a Japón 6-3. Pero luego de un line perdido por Japón y de percutir cerca del ingoal, Ludlan se lanzó al try, consiguiendo el primero para los ingleses en esta Copa del Mundo. Ford y Matsuda intercambiaron penales e Inglaterra se fue al vestuario ganando 13 a 9.

Lo mejor del partido

Matsuda volvió a acercar a su equipo con otro penal al inicio del complemento. Pero a los 26 llegó una jugada fortuita que terminó siendo decisiva. Tras una serie de pases, Earl no pudo reterner la pelota, que se fue hacia atrás, pegó en la cabeza de Joe Marler y habilitó a Lawes, quien solo se fue al try. Japón sintió el golpe. Inglaterra, como con los Pumas, olió sangre y salió a rematar el test.

Ollie Chessum es tackleado por Jack Cornelsen; Japón ofreció resistencia hasta el segundo try británico CHRISTOPHE SIMON - AFP

Pese a un par de corridas de Matsushima, Japón se desinfló y tras un kick precioso de Ford, Stewart atrapó la ovalada en el aire y apoyó cerca de la bandera. En la última pelota, después del pick & go, Marchant selló la victoria y el punto bonus.

A los ingleses les quedan por delante Chile y Samoa. Será casi imposible arrebatarle el primer lugar del Grupo. Japón tendrá dos finales: el 28 con Samoa y el 8 de octubre con los Pumas.

Las anotaciones

Tantos en el primer tiempo: 4m. penal Ford (I), 15 y 23m. penales Matsuda (JP), 24m. try Ludlan (I) convertido por Ford (I), 32m. penal Matsuda (J), 40m. penal Ford (I)

Tantos en el segundo tiempo: 14m. penal Matsuda (J), 26m. try Lawes convertido por Ford (I), 25m. try de Stewart convertido por Ford (I), 40m. try Marchant convertido por Ford (I).