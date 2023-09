escuchar

SAINT ETIENNE (Francia).- El sueño de Uruguay duró 40 minutos. Italia, con un gran segundo tiempo, ganó el partido que era clave por alcanzar el tercer puesto y, con ello, la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo, en Australia 2027, en un Grupo A en el cual los pasajes a los cuartos de final estarán en manos -nada menos- que de Francia y de los All Blacks.

El partido fue por momentos caótico, dividido exactamente en dos mitades. La primera fue de dominio de los Teros frente a una indisciplinada y errática Italia. La segunda, todo al revés. Italia imprimió el ritmo del 6 Naciones y llevó a Uruguay a cometer errores y penales. De todos modos, el partido en Niza comprobó algo que se estaba vislumbrando. Recién en el décimo Mundial, las naciones emergentes empezaron a acortar distancias. El rugby de Italia mejoró ostensiblemente el año pasado y si hubiera estado en los Grupos C o D es muy posible que podría haber alcanzado los cuartos de final. No tuvo suerte en el sorteo.

El italiano Sebastian Negri trata d escapar de la marca del uruguayo Manuel Ardao Daniel Cole - AP

En tanto, Uruguay, si bien todavía le restan dos partidos, está jugando su mejor Mundial. Le dio batalla a Francia y, en este duelo, lo que se notó es su falta de competencia en el más alto nivel. Quizá es hora de que los Pumas -y no Argentina XV o las franquicias de la SAR- empiecen a jugar tests con los Teros o que se les busque más lustre en las ventanas de julio.

Italia comenzó ganando con un try dudoso (¿apoyó la pelota?) del wing Pani. Parecía que iba a resolver el pleito con facilidad, porque demostraba superioridad en las acciones. Pero una patada al fondo de Capuozzo dio en su compañero Fusco, que estaba entre los suplentes entrando en calor dentro del ingoal. A partir de esa jugada insólita empezó la recuperación uruguaya y la debacle italiana. Primero fue una pesca fenomenal de Manuel Ardao, un león, un ala de la vieja escuela, chiquito, batallador, siempre encima de la pelota. Luego, una intercepción del talentoso Felipe Etcheverry, quien fue detenido a pocos centímetros del ingoal. De esa jugada fue amonestado Nicolo Cannone. Uruguay buscó el line, y cuando Ardao se lanzaba al try, fue detenido con infracción por Fischetti. Try penal y amarilla para el pilar azurro.

Con dos jugadores más, Uruguay pasó a dominar el juego técnica y psicológicamente. Acorraló a Italia y a los 37 minutos le dio la segunda estocada. Tras un pick&go, Arata jugó por el lado ciego, Etcheverry dio el pase justo y Freitas voló al ingoal. En la última pelota, Etcheverry metió un soberbio drop desde lejos. En ese primer tiempo, Italia fue muy indisciplinado: cometió 7 penales, contra 4 de los Teros.

Niccolo Cannone y un gesto de fuerza, pese a la marca uruguaya Pavel Golovkin - AP

La cara del entrenador neozelandés Kieran Crwoley a la hora de irse al vestuario presagiaba una lavada de cabeza para los italianos en el entretiempo. Y los europeos salieron con otra actitud en el complemento. A llevarse por delante a su rival, que, encima, a los 3 minutos sufrió la amonestación de su capitán, Andrés Vilaseca, por una acción polémica, en la cual entró arriba a trabar la pelota y Pani agachó su cabeza impactando en el hombro del uruguayo.

Durante 25 minutos, Italia fue una tromba y los Teros no pudieron pasar la mitad de la cancha. El capitán Lamaro, Ioane, Lorenzo Cannone y el argentino Brex quebraron el ingoal y además de sellar el triunfo aseguraron el punto bonus. Uruguay no bajó la guardia, pero sus jugadores ya sentían el rigor físico del partido y por más que lo intentaron, nunca más pusieron en riesgo a Italia.

En las tribunas estuvo Gonzalo Quesada, próximo entrenador de Italia luego del Mundial. El argentino puede llevar más alto a Italia, que viene haciendo un buen trabajo en las categorías juveniles, con triunfos importantes en el M20 del 6 Naciones. Allí, en las bases, hay otro argentino de excelencia, Germán Fernández.

A Uruguay le queda, ahora, el partido en los papeles más sencillo, contra Namibia, y una prueba máxima ante los All Blacks. Pero podrá irse de Francia con la seguridad de que su seleccionado ha dado un paso adelante en su juego, con una actitud digna de elogio.

El resumen del partido

Síntesis

Italia (38): Ange Capuozzo; Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Paolo Garbisi, Montanna Ioane; Tommaso Allan, Alessandro Garbisi; Michele Lamaro (capitán), Lorenzo Cannone, Sebastián Negri; Federico Ruzza, Niccolo Cannone; Marco Riccioni, Giacomo Nicotera, Danilo Fischetti. Entrenador: Kieran Crowley

Uruguay (17): Baltazar Amaya; Gstón Mieres, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán), Nicolás Freitas; Felipe Etcheverry, Santiago Arata; Santiago Civetta, Manuel Diana, Manuel Aldao; Manuel Leindekar, Felipe Aliaga; Ignacio Péculo, Germán Kessler, Mateo Sanguinetti. Entrenador: Esteban Meneses

Tantos primer tiempo: 7m. try Pani convertido por Allan (I), 27m. try penal (U), 37m. try Freitas convertido por Etcheverry (U), 40m. drop Etcheverry (U)

Amonestados primer tiempo: 25m. Niccolo Cannone (I), 27m. Fischetti (I).

Tantos segundo tiempo: 6m. try Lamaro convertido por Allan (I), 12m. try Ioane convertido por Allan (I), 16m. try Lorenzo Cannone convertido por Allan (I), 21m. try Brex convertido por Allan (I), 29m. penal Paolo Garbisi (I),

Cambios segundo tiempo: 10m. Pietro Ceccarelli por Riccioni y Dino Lamb por Niccolo Cannone (I), 17m. Facundo Gattas por Sanguinetti, Guillermo Pujadas por Kessier (U) y Carlos Deus por Diana (U), 20m. Diego Arbeto por Péculo (U), Manuel Ziliani por Negri (I) y Allesandro Fusco por Alessandro Garbisi (I), 23m. Giovanni Pettinelli por Lorenzo Cannone (I), Ignacio Diotti por Aliaga (U) y Felipe Berchesi por Amaya (U), 27m. Ormaechea por Arata y Bautista Basso por Freitas (U), 28m. Ivan Nemer por Fischetti, Federico Zani por Nicotera y Paolo Odogwu por Allan (I),

Amonestado, segundo tiempo: 3m. Vilaseca (U)

Estadio: Stade Niza.

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

GRUPO A