LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– ¿Qué van a hacer los Pumas el jueves en la noche francesa? Aunque la mente está puesta en el encuentro del sábado con Chile, al que encaran “como a una final”, el partido entre Japón y Samoa tiene implicación en el futuro del equipo argentino y, desde la comodidad del lujoso Hotel Hermitage, los dirigidos por Michael Cheika van tener un ojo puesto en lo que ocurra en Toulouse. Los nipones son los últimos rivales del seleccionado de la UAR y, salga como salga el duelo contra los isleños, allí estará en juego el pase a cuartos de final del Mundial de Francia.

Japón vs. Samoa será un partido de múltiples derivaciones, de las cuales la posibilidad de pasar a los cuartos de final es la más saliente. También será determinante para el tercer puesto de la zona y, en consecuencia, para la clasificación directa para la Copa del Mundo Australia 2027. Por último, pero no menos relevante, será una razón de peso a la hora de que World Rugby decida cuál será el 12º integrante de la flamante World League.

Matías Moroni contó que los Pumas estarán pendiente del partido entre japoneses y samoanos; los nipones serán sus últimos contrincantes en la zona D de Francia 2023. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Seguramente lo veamos”, admitió Matías Moroni en referencia al partido de este jueves en Toulouse a las 16 de la Argentina. “El jueves es nuestro día de descanso y recuperación para prepararnos para el viernes, así que sí. Vimos todos los partidos del Mundial y a éste no vamos a dejar de verlo, y más con lo que vamos a encontrar el próximo partido”.

Para los Pumas será importante analizar el juego de Japón, rival el domingo 8 de octubre en Nantes. Cualquiera sea el resultado del encuentro en Toulouse, el seleccionado oriental va a llegar a la última fecha con posibilidades de acceder a los cuartos de final. Pese a la derrota del viernes en Saint-Étienne, también Samoa sigue con chances de pasar de etapa. Debe ganar con punto extra y esperar que luego Japón derrote a la Argentina. Después, entran a jugar los bonus y, si hubiera empate, el resultado entre sí, primero, y la diferencia de puntos, luego.

Lo segundo que está en juego es la clasificación directa a Australia 2027, reservada para los primeros 12 de Francia 2023. Es decir, los ocho cuartofinalistas más el tercero de cada grupo. El resto deberá pasar por una instancia eliminatoria. Si se da la lógica de que los Pumas venzan a Japón, el partido de este jueves definirá esa plaza. El conjunto nipón, por ejemplo, evitó disputar la clasificación para los últimos dos mundiales. Samoa no lo hace desde 2015.

El de Francia es el tercer Mundial consecutivo en que Samoa y Japón comparten la zona. En Inglaterra 2015, luego de vencer a Sudáfrica en el debut y caer contra Escocia cuatro días más tarde, Japón, dirigido por Eddie Jones, se impuso por 26-5 en Milton Keynes. En 2019 en Tokio, luego de sorprender a Irlanda y a Escocia, los locales golearon por 38-19 para quedarse con el grupo y pasar por primera vez a los cuartos de final. Japón llevaba tres victorias sucesivas entre sí hasta que Samoa los sorprendió este año al vencerlo por 24-22 en Sapporo, con el aliciente de que los nipones jugaron 60 minutos con un hombre menos, por la expulsión a Michael Leicht. En total, los samoanos ganaron 13 de los últimos 17 enfrentamientos.

Este encuentro tiene, además, connotaciones de tinte político. World Rugby anunció que a partir de 2026, en todos los años pares, reemplazará las ventanas de julio y noviembre por la World League. Estará integrada por 12 equipos: los del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Escocia e Italia), los cuatro del Rugby Championship (Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y la Argentina), dos invitados y dos más. Se da por seguro que una plaza será de Fiji, por historia, popularidad del rugby en la isla y crecimiento en los últimos años, ratificado contundentemente con la inminente clasificación para los cuartos de final (todavía debe vencer a Georgia y a Portugal).

Sobran motivos para creer que la restante será dada a Japón. Económicos, primero. No sólo por el poderío de los nipones en sí, sino por la pretensión de World Rugby de hundir más su huella en Asia luego del éxito del Mundial de 2019. Sin embargo, aquel suceso no se condijo con un crecimiento del seleccionado, que desde entonces no volvió a superar a un equipo del Tier 1 y apenas acumuló triunfos sobre Uruguay (dos veces), Portugal y Tonga. Tuvo una nutrida preparación, con partidos contra Samoa, Tonga, Fiji, Nueva Zelanda XV (dos) e Italia, pero triunfó solamente en el segundo.

¿Qué va a pasar, entonces, si Samoa gana el choque en Toulouse? Ese seleccionado tiene más historia, con dos apariciones en cuartos de final y jugadores desperdigados por el mundo. Desde hace rato viene reclamando mayor roce con las potencias, que, según entiende, es la única forma de crecer. Japón lo tuvo, con tests ante Francia, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Irlanda, British Lions y Escocia. Samoa debió conformarse con un conjunto en el Super Rugby, Moana Pasifika, pero con sede en Auckland.

Dueño de tres triunfos en 28 partidos, no tuvo el mismo suceso que Fijian Drua, de Fiji, que en el segundo año logró éxitos importantes y formó una buena base profesional de la que está nutriéndose en este mundial. Es cierto que Samoa cuenta con muchos neozelandeses en sus filas, pero son de ascendencia samoana y el reglamento los avala. Después de todo, también Japón nacionalizó a incontables extranjeros, incluso mucho menos afines a su cultura y su tradición.

Este jueves, los Pumas tendrán un ojo puesto en lo que hagan Japón y Samoa. El resto del mundo del rugby, también.