Fue un momento que pudo haber sido de mayor tensión en la conferencia de prensa de Nueva Zelanda tras la derrota en la semifinal del Mundial de Japón 2019 frente a Inglaterra. Cuando al capitán Kieran Read le preguntaron si el si el equipo "había perdido el hambre después de haber ganado dos mundiales seguidos", el octavo dio su mirada con absoluto respeto y sin alzar la voz. Pero a su lado, Steve Hansen, entrenador de los All Blacks desde 2012, movía la cabeza.

Y una vez que Read concluyó su explicación, el corpulento coach no ocultó su fastidio y respondió tajantemente: "Me gustaría aclarar esto porque me parece irrespetuoso sugerir que los All Blacks salieron a la cancha sin hambre. Los chicos salieron desesperadamente a ganar el partido. Que les haya pedido que entraran más hambrientos en el segundo tiempo no significa que no lo hayan sido desde el principio. Hay una gran diferencia y si quieres después te puedo enseñar algo al respecto. Sugerir que los All Blacks entraron sin hambre a la semifinal de un Mundial, con la historia que los respalda, me parece una pregunta muy irrespetuosa ", respondió con cara de pocos amigos.

Hansen se mostró dolido por la eliminación de Nueva Zelanda a manos de Inglaterra (19-7), pero aseguró que no había que lamentarse ni avergonzarse. "No hay que lamentarse, hemos sido derrotados por alguien mejor que nosotros (...) No hay que avergonzarse por perder contra un buen equipo como este, pero duele, sí, claro", dijo. Nueva Zelanda había ganado los anteriores Mundiales de 2011 y 2015 y la de este sábado ante el XV de la Rosa fue su primera derrota desde la sufrida en cuartos de final de la Copa del Mundo 2007 ante Francia.

Desde la antesala del Mundial 2011, los All Blacks jugaron 112 partidos. Ganaron 98, empataron 4 y perdieron 10.

"Sí, estábamos invictos desde 2007. Estamos decepcionados, pero hemos jugado lo mejor que pudimos", declaró Hansen. "Habrá que volver a concentrarse para el partido por el tercer puesto y terminar bien".

Y aprovechó para elogiar al rival: "Quiero felicitar a Inglaterra. Creo que han hecho un enorme partido de rugby y han merecido ganarlo. No se les debe dejar nada porque lo toman todo. Y, de hecho, en eso consiste el rugby".

Hansen, un caballero: saludando a los ingleses, finalistas del Mundial Crédito: AP

El capitán Read, en tanto, se mostró resignado luego de la eliminación. "Es difícil poner en palabras lo que siento. Ellos han empezado muy bien y no hemos podido hacer nuestro juego", declaró. Y sobre la marcada "falta de hambre del equipo", especificó: "Seguramente cuando veamos el partido entenderemos que habrá muchas cosas que podríamos haber hecho mucho mejor. Estamos decepcionados, pero hemos dado todo lo que teníamos. Quizá no estuvimos tan finos en algunos detalles, pero buscamos el partido en todo momento, incluso en el primer tiempo, cuando tuvimos que aguantar a Inglaterra".