TOKIO.- En el proceso que según anunció Mario Ledesma comienza con el partido del miércoles próximo ante los Estados Unidos y tiene como objetivo final el Mundial de rugby Francia 2023, Tomás Cubelli está llamado a ocupar un rol central. Tanto que es uno de los candidatos naturales a llevar la cinta de capitán. Por edad, por experiencia, por capacidad de conducción y de análisis. El medio-scrum es uno de los jugadores más pensantes y lo mostró en esta entrevista para LA NACION.

Aunque no podrá actuar contra Estados Unidos por un desgarro en un gemelo sufrido ante Inglaterra, seguirá al lado del equipo. En juego está la clasificación directa para el próximo Mundial, reservada para los tres primeros de cada grupo, y su presencia es importante para levantar el ánimo del equipo una vez consumada la dolorosa caída a manos de los ingleses, que dejó a los Pumas fuera de Japón 2019.

"Siento frustración, un poquito de desilusión por no haber podido llevar a la cancha nuestra capacidad, y un dolor grande al que tenemos que transformar naturalmente en aprendizaje, sin forzar. Que duela lo que tenga que doler y que capitalicemos esto, porque está para aprender", dijo a la salida del Tokyo Stadium el exback de Belgrano Athletic, de 30 años.

-¿Qué análisis hacés de un partido que quedó marcado por una expulsión en el minuto 17?

-Es difícil de analizar, por cómo empezó. Jugamos con un rival de alto calibre y es difícil hacer un análisis, por la frustración que sentimos. Se trabajó para que la expulsión no se notara, pero Inglaterra nos la hizo notar con su juego clínico. Más allá de que tenía un jugador más, empezó a jugar territorialmente, a jugar las pelotas que tenía que jugar, y eso es mérito de ellos. Pero creo que el análisis tiene que ir más allá de este partido. Primero, apuntar a un buen rendimiento el miércoles, y después, mirar adentro y ver qué hay para corregir.

-¿Se puede profundizar en lo que pasó, más allá de que queda un partido por jugar?

-Claramente, habiendo perdido contra Francia y contra Inglaterra, el objetivo que nos habíamos planteado como grupo no está cumplido. Eso abre un dolor y una frustración muy grandes, sabiendo de la capacidad individual, grupal y humana que hay en el equipo. Eso hace que la frustración sea mayor. Creo que la situación en la que estamos es límite, pero que tenemos que tomarla para el lado del aprendizaje y el crecimiento.

-¿Por qué se derivó en esta situación justo en un Mundial, al que se llega lo mejor preparado posible, al cabo de un proceso de dos años, con jugadores que son como para estar más arriba? ¿Por qué eso no se plasma en la cancha?

-Sí, llegamos muy bien preparados. Física y mentalmente, después de lo que vivimos en el Súper Rugby. No coincido en que sea un proceso a largo plazo. Sin defender al staff y a nosotros, digo que Mario [Ledesma] empezó el año pasado en los Pumas, con el Mundial muy encima. No siento que haya sido un proceso como, por ejemplo, el de Inglaterra, que Eddie Jones lleva adelante desde hace cuatro años, y muy bien. Tenemos para aprender de ese tipo de equipos. Lo tenemos enfrente; es una situación por capitalizar y aprender. Claramente, si nuestro equipo hubiera mostrado su mejor rendimiento en la cancha habría tenido todo para ganar más partidos que los que ganó. Creo que hay que hacer una autocrítica. No fue nuestra mejor versión y tenemos que mirar adentro y ver por qué.

-El año pasado en el Rugby Championship los Pumas les ganaron a Sudáfrica y a Australia pero después no se volvió a ver ese equipo. ¿Por qué ese bajón?

-Sí, claramente a partir de la ventana de noviembre los resultados no acompañaron. Se tuvo un buen desempeño contra Irlanda y a partir de entonces no plasmamos nuestro mejor juego en la cancha. Tampoco en el Rugby Championship; me quedo con el partido contra Nueva Zelanda, que fue parejo hasta la última pelota y en el que jugamos bien. Pero fueron momentos aislados. Tenemos que ser más consistentes y poner la camiseta argentina donde merece estar.

-¿Cómo se logra levantarse de una derrota así y encarar un partido apenas cuatro días más tarde?

-Va a ser duro recuperarse anímicamente de esto. El deporte es así: hay situaciones duras, hay situaciones mejores, y creo que estas son las que a uno lo fortalecen y lo hacen mejor deportista, mejor compañero, y al grupo, mejor equipo.

-El mismo día de la derrota frente a Inglaterra, Ledesma dijo que empezaba la preparación para 2023. ¿Hay que cambiar muchas cosas?

-Está bueno que sea así, mirando al futuro, sabiendo que el año que viene va a haber muchos partidos en los Pumas para revertir historias. Serán cuatro años con 12 o 13 tests para cada uno, y esperemos construir los mejores cuatro años posibles. Y ojalá estemos todos los que estamos acá.