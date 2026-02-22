Seis Naciones: Francia resolvió rápido el triunfo sobre Italia que lo acerca al título

Media hora duró el partido. Los últimos 50 minutos sirvieron para que Italia mostrara su orgullo y atrevimiento y para que Francia consiguiera el punto extra que lo acerca al título. No son las matemáticas, en realidad, todavía con dos partidos por delante, lo que impulsa a Les Bleus a la defensa del Seis Naciones, sino su forma imperial. Mientras el resto lucha por encontrar su identidad, mientras el equipo de Gonzalo Quesada busca terminar de concretar todo lo bueno que insinúa, Francia tiene claro a qué jugar, cómo llevarlo a cabo y, sobre todo, cómo ganar.

Del minuto 3 en adelante nunca estuvo en vilo la victoria de Francia. El amplio 33-8 no refleja tanto la superioridad en el desarrollo, que existió, como el estado de gracia que atraviesa el equipo que dirige Fabien Galthié. El aprovechamiento de las situaciones que se le presentaron fue su mayor mérito dentro de un gran abanico de virtudes. Un equipo que tiene un pack de forwards imponente, un medio-scrum de otra galaxia, backs desequilibrantes y recambio a la altura de los titulares.

El segunda línea francés Thibaud Flament celebra la victoria con sus compañeros FRANCOIS LO PRESTI� - AFP�

Sólo al final del primer tiempo, cuando sobreestimó en demasía el partido y padeció el orgullo de los italianos, Francia mostró signos de vulnerabilidad. Vestida de rojo en honor a Giuseppe Garibaldi (emblema de la unificación italiana, líder de los ‘camisas rojas’, nacido en Niza, Francia, y quien le da nombre al torneo cada vez que se enfrentan), Italia mostró los dientes. Volvió a contar con un scrum dominante e intentó atacar con coraje, recursos variados y atrevimiento, pero careció del instinto asesino que sí tuvo su rival. De haber tenido mejor eficiencia en los últimos metros al menos se habría dado la chance de estar más cerca. Ante Irlanda una semana atrás esa falencia le costó la victoria.

En media hora Francia definió el partido. Se tomó un respiro al final del primer tiempo que encendió una luz naranja, y en el segundo aceptó el combate que propuso Italia y terminó configurando un triunfo amplio por desgaste y convicción. Dos tries más para asestar otro golpe de autoridad, esta vez haciendo de local el Lille, el mismo escenario donde dos años atrás Italia consiguió un heroico empate. Cuando el Seis Naciones entra en su única semana de descanso antes de las dos fechas finales, según el nuevo formato, no hay equipo que iguale la actualidad de Francia. En puntos, el que está más cerca es Escocia (a cuatro), nada menos que su próximo rival, que lo espera en Murrayfield.

Emilien Gailleton se lanza para anotar un try; Francia lo resolvió rápido SAMEER AL-DOUMY� - AFP�

Tres minutos nada más duró el ajedrecístico duelo de kicks. Bastó que Antoine Dupont pescara un cachetazo para atrás de Louis Lynagh (de mal partido) para que el crack encendiera el partido. Kick al fondo y la velocidad de Louis Bielle-Biarrey hizo el resto. La lesión a último momento obligó a Galthié a hacer un enroque y mover a Thomas Ramos al puesto de apertura, un puesto que no es extraño para el fullback de Toulouse. Uno de los jugadores con más calidad en la actualidad lo redituó con un excelso 50-22 que, en su segundo avance, convirtió en el segundo try, obra del gigante Emmanuel Meafou a pura potencia. En 15 minutos, el local ya ganaba 12-0.

Con el sello de Quesada, Italia intentó con recursos variados y merced a un scrum imponente una vez más, una marca registrada en este Seis Naciones. No obstante, como ante Irlanda volvió a fallar en los últimos metros. Un knock-on en la línea de in-goal rival y un penal por retención de Lynagh tras un fantástico quiebre por la punta de Tommaso Menoncello (el jugador de clase mundial que tiene Italia) los privaron del descuento. La tercera fue la vencida, pero en contra. En line-out en ataque perdido, la pelota derivó en el centro Émilien Gailleton, quien contraatacó, quebró la defensa y le sirvió el try a Ramos.

Charles Ollivon, en el scrum; Francia se encamina al título Jean-Francois Badias� - AP�

En el final del parcial Francia sobró un poco el partido, se excedió en lujos innecesarios y le costó ocho puntos en contra que le dieron a Italia oxígeno antes de irse al descanso.

Iba media hora de un segundo tiempo luchado y anodino cuando el público de Lille empezó a cantar la Marsellesa. El trabajo de desgaste empezó a dar frutos y sobre el final cayeron dos tries más. Matemáticamente, Francia está cerca del título; en cuanto a presente, no hay nadie que se le aproxime en el Viejo Continente.

La síntesis

Francia: Théo Attissogbe; Gaël Dréan, Émilien Gailleton, Fabien Brau-Boirie y Louis Bielle-Biarrey; Thomas Ramos y Antoine Dupont; Oscar Jégou, Anthony Jelonch y François Cros; Emmanuel Meafou y Thibaud Flament; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Jean-Baptiste Gros.

Entrenador: Fabien Galthié.

Cambios: PT 37m, Rodrigue Neti por Gros. ST 13m, Georges-Henri Colombe por Aldegheri; 14, Charles Ollivon por Jégou y Lenni Nouchi por Cros; 18, Peato Mauvaka por Marchand y Pierre-Louis Barassi por Gailleton; 25, Gailleton por Brau-Boirie; 35, Mickaël Guillard por Jelonch y Baptiste Serin por Dupont.

Italia: Ange Capuozzo; Louis Lynagh, Tommaso Menoncello, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Alessandro Fusco; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Michele Lamaro; Andrea Zambonin y Niccolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios: ST 13m, Pablo Dimcheff por Nicotera, Mirco Spagnolo por Fischetti, Giosue Zilocchi por Ferrari, Federico Ruzza po Zambonin y Riccardo Favretto por N. Cannone; 19, Alessandro Garbisi por Fusco; 27, Paolo Odogwu por Ioane; 32, David Odiase por Capuozzo.

PT: 4 y 29m, goles de Ramos por tries de Bielle-Biarrey y de él mismo (F); 14, try de Meafou (F); 31, try de Capuzzo (I); 39, penal de P. Garbisi (I).

ST: 31 y 37m, goles de Ramos por tries de Dréan y Gailleton (F).

Amonestado: 30m, Lynagh (I).

Cancha: Stade Pierre-Mauroy, Lille.

Árbitro: Andrew Brace (Gales)

El resumen del partido