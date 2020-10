Camino a Francia 2023, Los Pumas no podrán mejorar en el ranking; necesitarán un grupo muy unido para afrontar una zona que muy posiblemente será difícil. Fuente: AFP

A tres años del Mundial Francia 2023,World Rugby ratificó la fecha del sorteo de grupos. Será el 14 de diciembre próximo. En cambio, modificó la del ranking que se tomará para la distribución de los equipos en los bolilleros: será el 1º de enero pasado, por lo que la Argentina quedó sin posibilidades de superar la 10ª posición y estará en el tercer lote.

World Rugby ya tenía estipulado realizar el sorteo a fin de año. No obstante, la ausencia de rugby internacional desde marzo último hizo pensar que la fecha podía posponerse. No sólo difirió apenas dos semanas el evento en el Palais Brongniart de París, sino que además retrotrajo a enero el ranking por considerar y lo que ocurra con los test matches que habrá entre octubre y diciembre no tendrá peso.

Consecuentemente, el primer bolillero estará compuesto por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra y Gales. El segundo, por Australia, Irlanda, Francia y Japón. Y el tercero, por Escocia, la Argentina, Fiji e Italia. Hasta este viernes, son los 12 ya clasificados para Francia 2023.

Los Pumas, cuyo último partido se remonta al 10 de octubre de 2019, ante Estados Unidos en la despedida del Mundial de Japón, afrontarán en noviembre y diciembre en Australia el Rugby Championship. Si bien la cita es altamente complicada para el seleccionado y la mayoría de sus jugadores no compite desde marzo pasado, al menos en ese certamen la Argentina tenía la posibilidad de jugarse en la cancha el ingreso al top 8 del escalafón internacional. Pero con la novedad de este viernes, eso ya es imposible.

Guido Petti Pagadizával sostiene la pelota en un avance de Los Pumas en el Mundial de Japón, el año pasado; otra vez el sorteo se pronostica complicado para los argentinos. Fuente: AFP

Así, a los Pumas podría tocarles desde un grupo muy exigente con Nueva Zelanda y Australia hasta uno más accesible con Gales y Japón. Hay 16 combinaciones posibles en relación con rivales de la Argentina, de las cuales 12 (75%) implican enfrentarse con dos naciones del Tier 1. De haber quedado entre los ocho mejores esa chance se habría reducido a 25%. El único equipo fuera del Tier 1 que está entre los ocho mejores del mundo es Japón, que fue cuartofinalista en el último Mundial.

Ya para Japón 2019 los Pumas habían quedado fuera del top 8 y les tocó en desgracia una zona con Inglaterra y Francia, lo que derivó en una pronta eliminación. En 2011 estaban en el primer bolillero, pero aun así tuvieron la poca fortuna de cruzarse con dos equipos top: Inglaterra y Escocia. En 2007 sucedió lo mismo y debieron enfrentarse con Francia e Irlanda, a los que vencieron camino a la medalla de bronce. Sólo en 2015 tuvieron un sorteo favorable, que les puso en el camino a una sola potencia (Nueva Zelanda), lo cual facilitó la posterior acceso a las semifinales.

Aunque todavía está por delante el proceso de clasificación para el resto de los equipos, ya quedó establecido cómo serán los otros bolilleros. En el 4 estarán el 1º de Oceanía, el 1º de Europa, el 1º de América y el 1º de Asia/Pacífico, y en el 5, el 1º de África, el 2º de Europa, el 2º de América y el 1º del repechaje.

