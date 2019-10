Nacional de Clubes: Belgrano Athletic avanzó tras demoler 54-19 a Urú Curé

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Con mucha contundencia, Belgrano Athletic derrotó a Urú Curé de Rio Cuarto por 54 a 19 y se clasificó a los playoffs de Nacional de Clubes de Rugby que organiza la Unión Argentina de Rugby. El encuentro se disputó en la cancha de Virrey del Pino.

Los cuartos de final se jugarán el 2 de noviembre y Belgrano se medirá con Duendes de Rosario. Además: Jockey Club (Rosario) vs. SIC, Hindú vs. Gimnasia y Esgrima (Rosario) y Pucará vs. Marista.

Síntesis

Belgrano: Martin Arana; Tobias Bernabé, Pedro Bugiani, Fermín Martínez y Juan Landó; Tomás Rosati y Ignacio Marino; Fernández Criado, Facundo Camardón y Joaquín De La Serna; Leandro Magneres y Adolfo Martínez; Ignacio Favre, Tomás Bruno y Francisco Ferronato (Capitán).

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Francisco Gradín, Luis Gradín y Diego Gradin

Cambios: ST, 12 minutos, Justo Durañona por Favre; 21, Nicolas Spinelli por Bernabé; 25, Andrés Bianco por Ferronato, y 35, Benjamin Waitas por Bruno.

Urú Curé: Francisco Susperregui; Manuel Fernández Sardina, Facundo Lanzarini, Martín Bonino y Francisco Abrile; Gonzalo Semmartin y Juan Bernardini; Mateo Bustamante, Alfonso Zóttola y Facundo Lagos; Juan Cruz Cignetti (capitán) y José María López; Nicolás Achilli, Augusto Balocco y Mauro Palacios.

Entrenador: Diego Ghiglione

Cambios: ST, 2 minutos, Jeronimo Lozada por Abrile; 3, Juan Ignacio Jure por Semmartin;19, Alvaro Aguilar por Palacios y 23, Valentin Ruiz por Susperregui.

Primer tiempo: 1 minuto, gol de Rosati por try de Marino (B); 8, gol de Rosati por try de Landó (B); 16, gol de Semmartin por try de Cignetti (U);21, gol de Rosati por try propio ( B); 29, gol de Rosati por try de F. Martínez (B) y 39, gol de Rosati por try de F. Martinez (B). Resultado parcial:

Belgrano 35 vs. Urú Curé 7.

Segundo tiempo: 3 minutos, gol de Rosati por try de A. Martínez (B); 9, gol de Jerónimo Losada por try de Palacios (U); 21, gol de Rosati por try de Arana (B); 29, try de Bustamante (B); 32, try de Arana(B).

Amonestado: 27, Fernández (U). Resultado parcial:

Belgrano 19 vs. Urú Curé 12.

Árbitro: Claudio Antonio

Cancha: Belgrano