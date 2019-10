Alumni comenzó el Nacional con un empate y este sábado recibe a Tucumán Lawn Tennis Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En la segunda fecha del Nacional de Clubes se jugarán hoy doce encuentros. El SIC, campeón del Top 12 de la URBA, que visitará a Los Tarcos (Tucumán), tendrá la oportunidad de rehabilitarse de su derrota 10-13 ante Natación y Gimnasia, de Tucumán. El subcampeón, Belgrano, goleó a Tucumán Rugby en la fecha inicial y hoy visitará a Jockey, de Rosario, que superó a CUBA. En otro de los muchos partidos importantes de la fecha jugará Alumni (viene de empatar con Marista 27-27) vs. Tucumán Lawn Tennis.

La fecha íntegra se jugará a las 15.30. Los restantes encuentros son los siguientes: Urú Curé vs.CUBA; Tucumán Rugby vs.Regatas; La Plata vs.Marista; Hindú vs.Jockey de Córdoba; Alumni vs.Tucumán LT; Atlético del Rosario vs.Gimnasia y Esgrima de Rosario; Pucará vs.Mar del Plata; Newman vs.Córdoba Athletic, y Duendes vs.CASI.

En tanto, el torneo de la primera A de la URBA entra en sus últimas tres fechas, que definirán las plazas de ascenso entre los escoltas del campeón Los Tilos: Olivos (está segundo, con 79 puntos) visita a SITAS; Buenos Aires (tercero, con 76) recibe a San Albano y Champagnat (cuarto, con 70) será visitante de San Martín. El que finalice segundo entre estos tres equipos ascenderá directamente al Top 12, mientras que el tercero jugará un repechaje con CUBA para determinar el 12º club del Top 12.

Los restantes partidos de la fecha 24 se detallan a continuación: Mariano Moreno vs. Los Tilos; Pueyrredón vs. Lomas; Deportiva Francesa vs. San Fernando, y Banco Nación vs. San Carlos.