Superliga Americana de Rugby: Jaguares XV tuvo su actuación más baja y el torneo se torna atractivo

En últimas tres fechas, la Superliga Americana se tornó mucho más atractiva de lo que había sido durante toda la primera rueda. La férrea oposición que le presentó Olimpia Lions a Jaguares XV es otra prueba que valida esta afirmación.

En su partido más deslucido, el equipo argentino se impuso por 40 a 26, la menor diferencia de los siete que disputó. Apoyó seis tries (también la menor cantidad) e hizo valer la diferencia de jerarquía, pero nunca pudo imponer la supremacía que lo llevó a ser puntero cómodo, con puntaje ideal y candidato incuestionable al título.

El equipo dirigido por Raúl Pérez, el primer entrenador de Jaguares en el Super Rugby, había sido el primero en romper con la monotonía que arrastraba el certamen al vencer a Selknam un par de fechas atrás. Los chilenos hicieron lo propio en el segundo partido de la novena fecha disputada el lunes al bajar a Peñarol, que sólo había perdido con Jaguares. También los de abajo mostraron los suyo: Cafeteros Pro le había hecho partido a Peñarol y Cobras a Olimpia.

La defensa de Olimpia le restó efectividad a los ataques de Jaguares XV Superliga Americana / Flickr

Jaguares falló en imponer la dinámica que suele imprimirle a su juego. Rara vez se impuso en el contacto y no tuvo esa marcha extra que hace parecer que juega a un deporte distinto al resto. “Nos faltó energía”, aceptó el entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe. Los tries llegaron en jugadas de contraataque (buena labor de Daireaux, hasta que empezó a fallar en el juego aéreo) o a través del line-out y maul, aprovechando algunos pasajes en que sí forzaron desorden e indisciplina en el rival.

Pero en general, Olimpia se defendió muy bien. Dominó el scrum en el primer tiempo, algo que Jaguares corrigió sacando a Sclavi del flanco izquierdo del scrum cuando su posición natural es a la derecha, y sacó rédito del juego corto, vía a través de la cual consiguió sus dos conquistas. Incluso provocó algunas fallas en la marcación argentina que no se veían desde la primera fecha.

Jaguares vs contra Olimpia. Superliga Americana. Superliga Americana / Flickr

“Me queda una sensación agridulce. Por momentos hicimos muy lindos tries, por otros hicimos muchas infracciones, no conectamos muy bien y lo dejamos crecer a Olimpia, que hizo una muy buena defensa”, admitió Nacho Fernández Lobbe. “Después de nueve fechas se empieza a sentir el cansancio. Lo más importante es recuperar a todos para enfrentar a Peñarol.”

"Nos plantearon un juego muy físico y fuerte, pero eso no son excusas para nosotros. Hoy no jugamos bien y por suerte nos queda una fecha para resolver los problemas de hoy" ELÍAS TINCHO

Olimpia ya había complicado a Jaguares en el primer enfrentamiento entre sí: los argentinos tardaron 30 minutos en destrabar el partido y terminaron ganando 77-13. Esta vez, nunca pudieron hacerlo más allá de que la victoria jamás estuvo en jaque. Olimpia será también el rival en semifinales (Peñarol vs. Selknam será la otra). Antes queda una fecha más, el sábado, ante los uruguayos, que vienen con un rendimiento decreciente. Una oportunidad de recuperar la buena forma que, de manera irreprochable, venían mostrando hasta aquí.

La síntesis:

Jaguares XV (40): Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Teo Castiglioni y Martín Cancelliere; Martín Elías y Felipe Ezcurra (c); Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Luciano Torres, Ignacio Ruiz y Joel Sclavi. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: PT: 12m, Tomás Malanos por S. Cancelliere. ST Francisco Minervino por Torres; 10m, Bautista Bernasconi por Ruiz y Juan Pablo Zeiss por Sclavi; 15, Gerónimo Prisciantelli por Daireaux; 21, Tomás Bernasconi por Oviedo; 23, Pedro Rubiolo por Gutiérrez; 27m, Rafael Iriarte por Ezcurra.

Olimpia Lions (26): Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Tomás Acosta Pimentel, Rodrigo Gómez Vara y Renato Cardona; Máximo Ledesma y Joaquín Pellandini; Matías Gómez Vara, Ignacio Gandini y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Plate; Lucas Favre, Axel Zapapta (c) y Nicolás Revol. Entrenador: Raúl Pérez.

Cambios: ST 2m, Marcelo Matiauda por Herrera; 12, Mariano Muntaner por Zapata; 17, Mariano Garcete por Rebussone y Lucas Santa Cruz por J. Gómez Vara; 23, Luis Enrique Quinteros por Favre y Francisco Diez por Acosta Pimentel; 26, Daniel Cabral por Revol e Ignacio Inchauspe por Ledesma.

PT: 2, 18 y 31m, penales de Ledesma (OL); 4, try de Ruiz (JXV); 15, 27 y 33, goles de Elías por tries de Ruiz, González y Castiglioni (JXV); 40, gol de Ledesma por try de Rebussone (OL).ST: 11m, penal de Ledesma (OL); 15 y 20, goles de Elías por tries de Oviedo y Segura (JXV); 28, gol de Matiauda por try de Gandini (OL).

Estadio: Charrúa, Montevideo

Árbitro: Francisco González (Uruguay)