Para Matera, una de las claves de la victoria ante Brumbies fue la forma en que Jaguares jugó el maul defensivo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019 • 22:12

Con la final del Súper Rugby en el horizonte, son varios los Jaguares que empiezan a vivir su última semana con esta camiseta. Tomás Lavanini seguirá su carrera en Leicester, de Inglaterra, mientras que es una incógnita lo que pasará con Ramiro Moyano, teniendo en cuenta que aún no renovó su contrato.

Y está Pablo Matera , que viajará a Francia para sumarse a Stade Français, algo que estaba anunciado desde hace meses.

Con la noción de que tienen los días contados cada uno procesó esto a su manera. Matera vivió la victoria de ayer contra Brumbies por 39-7 con muchísima intensidad. Ingresó en la cancha entre los últimos y se lo vio desaforado, codeándose con aquellos integrantes del plantel que no habían sido convocados y que formaron un pasillo para alentar a sus compañeros cantando el clásico himno de cancha "No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más".

Su partido fue, una vez más, consagratorio. Terminó segundo entre los Jaguares que más tacklearon, con 9, solo por detrás de Agustín Creevy (11). El más llamativo, sin duda, fue el que le aplicó al 10 de Brumbies, Christian Lealiifano, a partir del cual se inició el primer try de Matías Orlando. Recién había empezado el segundo tiempo, era el momento de mayor tensión para Jaguares y la conquista sirvió para tomar una ventaja que hizo que los australianos prácticamente se dieran por vencidos.

Seguramente, y como sucedió en las rondas 8, 9, 11 y en los cuartos de final, Matera integrará el XV de la semana elegido por Sanzaar.

Más tranquilo y, llamativamente menos expresivo que en otras oportunidades, el ex jugador de Alumni atendió a la prensa después del partido. Sin conocer aún si el rival sería Crusaders o Hurricanes y sabiendo que solo la victoria de los mencionados en segundo término permitiría una final en Vélez, sus palabras fueron casi una súplica, un deseo: "Vengo pensando hacer varios partidos que puede ser el último y lo disfruto de esa manera. Ojalá gane Hurricanes y tenga uno más acá porque fue increíble lo que se vivió. No me puedo imaginar lo que sería una final".

Pero no hubo milagro, los bicampeones superaron a Hurricanes por 30-26 y la final se jugará el próximo sábado, en Christchurch, a las 4:35 de la Argentina. La franquicia argentina buscará dar el gran golpe considerando que los neozelandeses cuentan con un invicto como local de 30 partidos. No caen allí desde julio desde 2016 y nunca en su historia perdieron una eliminatoria directa jugando en esa condición.

El tercera línea juega en Jaguares desde el debut en el Súper Rugby Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

-Hubo 31 mil personas y la cancha de Vélez vibró como nunca. ¿Cómo lo vivieron desde adentro?

-Fue muy emocionante, uno de los partidos más emocionantes que me tocó jugar. Se sintió muchísimo a la gente. Fue única, esta tarde fue única y la más emocionante desde que juego con esta camiseta.

-¿Qué análisis hacés de la semifinal?

-En los primeros 20 minutos nos salieron todas bien, después se complicó un poco más. Creo que hicimos un desgaste muy fuerte y sobre el final nos terminó costando. Ahí jugamos menos con la pelota y ellos se empezaron a venir, pero en líneas generales el equipo siempre fue superior a Brumbies, desde el principio hasta el final. Estuvo bueno que en los primeros 20 minutos nos hayan salido muy bien las cosas para sacar una diferencia. Igual, era una semifinal, nunca pudimos aflojar y eso se vio. El equipo siguió marcando y nunca se sintió cómodo con el resultado. Es la única manera. Hemos perdido muchos partidos por desconectarnos por 10 minutos y esta vez no nos ocurrió.

-¿Qué fue lo mejor que hicieron?

-Ellos tuvieron dos o tres jugadas peligrosas en todo el partido y no mucho más. Me quedo con el scrum y la defensa del maul. Brumbies es el equipo que más tries hizo de maul en el torneo y con nosotros no pudieron. Además, es uno de los mejores equipos, con el mejor scrum, y también supimos frenarlos ahí. Son las dos armas con las cuales ellos ganan confianza y entran al partido, pero no los dejamos entrar de esa forma.

-Se los vio muy concentrados desde el inicio. Parece que se acostumbraron a estos partidos y ya no pesa la ansiedad. ¿Imaginaban un partido así?

-Imaginábamos un partido más parecido a lo que pasó con Chiefs, donde podía ser para cualquiera hasta el último minuto. Pero supimos aprovechar los momentos para marcar puntos. En el primer tiempo no desaprovechamos ninguna oportunidad y en el segundo casi ninguna y eso hizo la diferencia. Creo que somos más sólidos, sabemos manejar mejor los ritmos del partido. Sabemos ser protagonistas y eso es fundamental para estar en esta instancia.

-Te tocó ser parte de este proceso desde el principio. ¿Cuál es el balance de tu actuación en este Súper Rugby?

-Todavía no tuve tiempo de hacerlo. Vamos semana por semana; lo que tenemos por delante es muy grande y no te da tiempo de mirar para atrás. Ya voy a tener tiempo de hacer un balance de todo el año. Ahora, a pensar en la final.

-¿Cómo ves la evolución del equipo y la tuya personal?

-Creo que venimos creciendo todos juntos en el torneo como equipo desde que arrancó hasta hoy, que es nuestra cuarta temporada. Hoy somos mejores jugadores de lo que éramos hace 4 años así que estamos en el camino correcto. No nos conformamos con nada y por eso estamos teniendo buenos resultados.

-¿Más allá de la localía, por qué preferías jugar con Hurricanes?

-Creo que son dos equipazos y creo que tal vez Crusaders es un poco más fuerte porque tiene más experiencia en estos partidos.

-¿Ya cayeron en la cuenta de que van a jugar la final del Súper Rugby?

-No creo que seamos conscientes de lo que vamos a jugar el fin de semana. Tampoco lo fuimos el sábado ni la semana anterior. Por ahí es bueno eso; no pensar tanto. Ya va haber tiempo para evaluar lo que hicimos y lo que logramos o lo que nos falta lograr. Ahora no hay tiempo, los días cuentan, y tenemos la final del Súper Rugby por delante. Solo queda pensar en cómo mejorar para ser un equipo más fuerte todavía.