El seven de Vancouver: los Pumas 7s se recuperaron ante Fiji y vuelven a soñar con las semifinales

Un paso adelante, otro atrás. Un nuevo retroceso y otra vez pasos hacia el frente, para intentar consolidar un equipo consistente en la elite. Los Pumas 7s atraviesan una etapa de recambio e inestabilidad y en Vancouver buscan empezar a lograr un rendimiento estable. Con un triunfo ante Fiji 17-14 y una derrota ante Australia 17-15 sueñan con volver a las semifinales del SVNS. Ante Francia (23.34 hs) definirán su suerte en el primer torneo de América del Norte.

Atravesando el quinto torneo de la temporada, Santiago Gómez Cora procura empezar a encontrar soluciones de cara las etapas finales y años venideros. 22 partidos, ocho victorias y 14 derrotas es el balance a nivel resultados. Si se desmenuzan, hay 15 encuentros que se definieron por siete o menos puntos: 11 de ellos fueron derrotas de los Pumas 7s, una evidencia de lo que les cuesta cerrar los partidos. En varias ocasiones se decidieron en una última jugada del partido.

Eliseo Morales inicia un avance de los Pumas 7s frente a Fiji Paul Kane - Getty Images AsiaPac

En el triunfo ante Fiji, Argentina dio un paso al frente en la defensa, sobre todo en el segundo tiempo. No sólo no recibieron tries en los últimos siete minutos, sino que jugaron lejos de su ingoal. Una faceta que vienen padeciendo en la temporada como ninguna otra: en total sufrieron 75 tries, una cifra alta a esta altura de la temporada. “Son uno de los mejores equipos del mundo. Lo que teníamos que hacer era mantener la pelota, no tirarla, marcar puntos y en defensa tener paciencia. Esa fue la clave y estamos felices de ganar” destacó Marcos Moneta, el mejor del partido a pesar de no anotar tries. Elusivo, el Rayo apareció en todos los sectores de la cancha, participó en la gestación de juego y fue uno de los experimentados que marcó el rumbo. Pedro De Haro, Santino Zangara y Luciano González apoyaron los tries del apretado triunfo ante el líder del ranking.

Con los pies sobre la tierra, Moneta no se mostró exultante en la entrevista post partido con la transmisión oficial del SVNS, cuando le consultaron por posible el pentacampeonato en Vancouver: “Obviamente es muy especial, amamos este lugar. Pero necesitamos seguir trabajando: no estamos buscando el título, queremos crecer como equipo. Este equipo tiene un largo camino por recorrer y tenemos que seguir mejorando paso a paso, eso es lo que estamos buscando”, analizó el wing en el día de cumpleaños número 26.

Con Australia, en el debut en Vancouver, fue derrota ajustada; en la escena, Santiago Alvarez Fourcade lucha en las alturas Elizabeth Ruiz Ruiz - Getty Images North America

Los Pumas 7s se consagraron campeones invictos en Vancouver en el 2022, 2023, 2024 y 2025 y Moneta fue protagonista en todas las ediciones. De hecho, es el tercer tryman histórico en Canadá, con 30, detrás del sudafricano Siviwe Soyizwapi (38) y el estadounidense Perry Baker (37). Hoy como referente, el jugador formado en San Andrés bajó otro mensaje a un plantel joven, que cuenta con siete debutantes en esta temporada.

Dos caras ante Australia

Ante Australia, en el primer turno, el argentino mostró dos caras: con la pelota tuvo buen poder de conservación ante un rival asfixiante, que subió muchísimo y lo presionó en todo momento. Pero en defensa este plantel en reconstrucción sigue mostrando falencias, desorden y tackles errados que terminan en puntos en contra y no le permiten sentar bases. La caída 17-15 quedó a centímetros de ir al alargue, con la conversión de Santiago Vera Feld en la última jugada que se estrelló en el palo.

Aun así, no debería modificar el análisis de un equipo aún inmaduro para manejar distintas situaciones del juego e individualidades que necesitan dar un paso al frente. Uno de ellos es Matteo Graziano, de grandes condiciones y un nivel sobresaliente durante la última temporada, pero que en la actualidad le cuesta imponerse. Las ausencias de Joaquín Pellandini y Santiago Mare, dos de los conductores, complican aún más el proceso de adaptación de los más chicos. El rol en la voz de mando de Santiago Álvarez Fourcade es fundamental para el orden y el manejo de los tiempos.

El resumen del triunfo

Tobías Wade, Agustín Fraga, Tomás Elizalde, Matías Osadczuk, Alejo Lavayén y Germán Schulz dejaron el plantel, la mayoría de ellos para dar un salto al rugby de 15s. Hoy están los Pedro De Haro, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac dando sus primeros pasos en la disciplina. Pasaron de la primaria a la universidad, como mencionó el propio Gómez Cora. Intentarán hacer su propio camino y crecer como jugadores de seven sobre la marcha.