Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026, tras la fecha 4

Este sábado culminó la cuarta fecha del Seis Naciones de Rugby 2026 y la tabla de posiciones está que arde, con Francia y Escocia como líderes e Irlanda a apenas un punto a falta de la última jornada. De esta manera, tres seleccionados tienen chances de levantar el trofeo en una definición que será apasionante y que tiene por delante los siguientes compromisos: Irlanda vs. Escocia; Gales vs. Italia; y Francia vs. Inglaterra.

El XV del Trébol derrotó por 27 a 17 a los Dragones Rojos, que siguen sin dar la talla en esta edición, lo que extiende la mala racha de una selección que en las últimas dos ediciones terminó en el último lugar. Los irlandeses están lejos de la versión que los llevó a ganar el certamen en 2024 y a llegar a la última fecha de la edición pasada con chances de defender el título, pero ante los malos resultados del resto se ilusionan con dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

Irlanda venció a Gales y quedó a un punto de Francia y Escocia en la tabla de posiciones Peter Morrison� - AP�

El XV del Cardo, por su parte, dio la sorpresa al vencer a Francia por 50 a 40 en Edimburgo para treparse al segundo puesto con 15 puntos, misma cantidad que los galos pero con peor diferencia de tantos (+21 contra +79). El triunfo histórico cobra aún más relevancia porque los escoceses no le ganaban a les Bleus en su casa desde 2020, cuando celebraron por 28 a 17. Y desde 2022 se impuso Francia cada vez que se cruzaron.

Por último, la Italia, con Gonzalo Quesada al mando, consiguió una victoria resonante y también histórica por 23 a 18 ante Inglaterra. De esta manera, la Azzurra (que se había ido al descanso en desventaja por 12 a 10) consiguió su segundo triunfo en el certamen, tras el 18 a 15 del debut frente a Escocia. A falta de una jornada para el final del certamen y con la incertidumbre sobre qué equipo puede ser el campeón (Francia y Escocia, ambos con 15 puntos, e Irlanda, con 14, tienen posibilidades de consagrarse), los italianos pasaron a los ingleses en la tabla y quedaron en el cuarto lugar con nueve unidades.

Italia y una victoria inolvidable frente a Inglaterra; la Azzurra celebró ante su gente Gregorio Borgia� - AP�

Cómo ver online los partidos del Seis Naciones 2026

El certamen que reúne a las seis potencias europeas del rugby se extenderá hasta el 14 de marzo. Todos los partidos del campeonato se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2025: Francia.

2024: Irlanda.

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.